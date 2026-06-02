Pánové, zbystřete! Češi mění styl dovolené a otěže rozhodování přebírají ženy

Autor: Vilém Janouš
  6:00
Rodinná dovolená se mění. Češi při výběru neřeší jen cenu nebo destinaci, ale hlavně pohodlí, klid a jistotu, že během týdne u moře nebudou muset nic složitě organizovat. Cestovní kanceláře mluví o „dovolenkovém pragmatismu“, psychologové zase upozorňují, že přehnaná očekávání bývají nejkratší cestou k rodinným konfliktům.
foto: Profimedia.cz

Rodinná dovolená často nezačíná až u moře. Začíná někdy kolem čtvrté ráno. V předsíni stojí kufry, děti jsou nevyspalé, rodiče nervózně kontrolují pasy a navigace ukazuje tři hodiny na letiště. Ještě než se člověk dostane k hotelovému bazénu, má pocit, že si potřebuje odpočinout.

Jak se neuštvat se v honbě po zajímavostech?

Možná právě proto se letos mění způsob, jakým Češi vybírají dovolenou – méně snění o exotice, více praktičnosti. Méně „musíme všechno vidět“, více „hlavně ať je klid“.

Cestovní kanceláře si toho všímají napříč Evropou. TUI letos rozšiřuje nabídku odletů nejen z Prahy, Brna nebo Ostravy, ale nově také z Pardubic a Českých Budějovic. Regionální letiště přestávají být okrajovou možností a stávají se důležitou součástí rodinného komfortu.

Podle společnosti TUI dnes rodiny s dětmi plánují dovolenou mnohem praktičtěji než dřív. Důležitou roli hraje pohodlí dopravy, krátké transfery i jistota, že vše proběhne bez komplikací. „Lidé stále více hledají dovolenou, která bude fungovat bez zbytečných komplikací už od samotného odjezdu,“ říká obchodní ředitelka TUI pro Česko a Slovensko Lenka Přerostová. I proto roste zájem o regionální letiště nebo hotely, kde rodiny nemusí řešit každý detail zvlášť.

Kdo je tu šéf

Proměna rodinného cestování je ale vidět i jinde. Podle dat Blue Style objednávají ženy více než 60 procent všech dovolených. A jakmile se cestuje s dětmi, přebírají organizaci téměř úplně.

„Jakmile rodina vyráží na dovolenou s dětmi, bývá výběr i organizace hlavně v rukách žen, které nejlépe vědí, co děti potřebují,“ říká mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová.

Právě ženy podle cestovních kanceláří častěji řeší detaily, které dřív bývaly skoro neviditelné: délku transferu z letiště, velikost pokoje, dětské kluby, animační programy, ale i to, jestli si během dovolené odpočinou také ony samy. Hotel už není jen místo na přespání. Má fungovat jako bezproblémový ekosystém.

Hlavně ať všechno klape

A právě tady přichází další výrazný trend posledních let: all inclusive. Z někdejšího symbolu trochu laciného luxusu se stal nástroj rodinného přežití.

Jak na pohodovou dovolenou podle psychologa Pavla Pařízka.

  • Nepřeplňujte program, dovolená není závod.
  • Počítejte s únavou dětí z cestování a také z horka.
  • Nechte prostor improvizaci a odpočinku.
  • Nesnažte se o dokonalou dovolenou za každou cenu.
  • Někdy je lepší nedělat nic než neustále někam jezdit.
  • Omezte mobily a pracovní e-maily.
  • Myslete i na vlastní odpočinek, nejen na děti.
  • Nechtějte po dětech neustálý „program“.
  • Mluvte spolu o tom, co od dovolené vlastně čekáte.
  • Nesrovnávejte svou vlastní dovolenou s fotkami na sociálních sítích.

Cestovní agentura Invia pro něj má dokonce vlastní výraz – „dovolenkový pragmatismus“.

„Klienti dnes neřeší pouze cenu zájezdu, ale především celkovou hodnotu pobytu, kvalitu hotelu a služby pro celou rodinu. Chtějí mít jistotu, že během dovolené nebudou čelit dalším výrazným výdajům,“ říká mluvčí agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková.

Právě proto dnes tak rychle rostou Turecko a Egypt. V Česku podle dat agentury Invia tvoří už téměř polovinu prodaných rodinných letních zájezdů. Důvod je jednoduchý: velké resorty, aquaparky, dětské kluby, stabilní počasí a pocit, že člověk po příjezdu přestane řešit peníze.

„Pobyt all inclusive se z původního benefitu stal standardem moderní rodinné dovolené,“ vysvětluje Jirušková.

Logistika na první místě

Vedle komfortu ale lidé stále více řeší i bezpečnost. Cestovní kanceláře proto opakovaně zdůrazňují, že hlavní turistické oblasti fungují normálně a bez omezení.

Podle Čedoku probíhají zájezdy do Egypta i Turecka standardně a hotely fungují bez omezení. Cestovní kancelář zároveň zdůrazňuje, že využívá dlouhodobě prověřené turistické oblasti zaměřené na mezinárodní klientelu.

I to ukazuje, jak moc se změnilo přemýšlení o dovolené. Ještě před pár lety byla symbolem spontánnosti a dobrodružství. Dnes připomíná spíš pečlivě plánovanou logistickou operaci, při níž se rodina snaží minimalizovat stres, konflikty i nečekané výdaje.

Záchvaty vzteku

Psycholog Pavel Pařízek se tomu vlastně nediví. Podle něj totiž dovolená často neprověřuje jen rozpočet, ale i vztahy. „Dovolená nabitá programem je obvykle dovolená nabitá záchvaty vzteku,“ upozorňuje.

Rodiče podle něj často podceňují obyčejnou únavu dětí z cestování, horka nebo změny režimu. Čím víc aktivit a přesunů, tím větší riziko konfliktů.

A možná právě proto dnes ideální dovolená nevypadá jako instagramová honba za zážitky, ale spíš jako místo, kde nikdo nemusí nic řešit. Kde je letiště blízko, transfer krátký, děti zabavené a večeře už zaplacená.





Pánové, zbystřete! Češi mění styl dovolené a otěže rozhodování přebírají ženy





Policie na Karlovarsku hledá 16letou dívku z dětského domova

