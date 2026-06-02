Rodinná dovolená často nezačíná až u moře. Začíná někdy kolem čtvrté ráno. V předsíni stojí kufry, děti jsou nevyspalé, rodiče nervózně kontrolují pasy a navigace ukazuje tři hodiny na letiště. Ještě než se člověk dostane k hotelovému bazénu, má pocit, že si potřebuje odpočinout.
Jak se neuštvat se v honbě po zajímavostech?
Možná právě proto se letos mění způsob, jakým Češi vybírají dovolenou – méně snění o exotice, více praktičnosti. Méně „musíme všechno vidět“, více „hlavně ať je klid“.
Cestovní kanceláře si toho všímají napříč Evropou. TUI letos rozšiřuje nabídku odletů nejen z Prahy, Brna nebo Ostravy, ale nově také z Pardubic a Českých Budějovic. Regionální letiště přestávají být okrajovou možností a stávají se důležitou součástí rodinného komfortu.
Podle společnosti TUI dnes rodiny s dětmi plánují dovolenou mnohem praktičtěji než dřív. Důležitou roli hraje pohodlí dopravy, krátké transfery i jistota, že vše proběhne bez komplikací. „Lidé stále více hledají dovolenou, která bude fungovat bez zbytečných komplikací už od samotného odjezdu,“ říká obchodní ředitelka TUI pro Česko a Slovensko Lenka Přerostová. I proto roste zájem o regionální letiště nebo hotely, kde rodiny nemusí řešit každý detail zvlášť.
|
Hlídací babička je možná v létě lepší než sekuriťáci. V Česku se rozjíždí nový trend
Kdo je tu šéf
Proměna rodinného cestování je ale vidět i jinde. Podle dat Blue Style objednávají ženy více než 60 procent všech dovolených. A jakmile se cestuje s dětmi, přebírají organizaci téměř úplně.
„Jakmile rodina vyráží na dovolenou s dětmi, bývá výběr i organizace hlavně v rukách žen, které nejlépe vědí, co děti potřebují,“ říká mluvčí CK Blue Style Simona Fischerová.
Právě ženy podle cestovních kanceláří častěji řeší detaily, které dřív bývaly skoro neviditelné: délku transferu z letiště, velikost pokoje, dětské kluby, animační programy, ale i to, jestli si během dovolené odpočinou také ony samy. Hotel už není jen místo na přespání. Má fungovat jako bezproblémový ekosystém.
|
Dvě sestřenice píšou autentický cestovatelský blog a baví tisíce lidí. Vše odstartoval covid
Hlavně ať všechno klape
A právě tady přichází další výrazný trend posledních let: all inclusive. Z někdejšího symbolu trochu laciného luxusu se stal nástroj rodinného přežití.
Desatero
Jak na pohodovou dovolenou podle psychologa Pavla Pařízka.
Cestovní agentura Invia pro něj má dokonce vlastní výraz – „dovolenkový pragmatismus“.
„Klienti dnes neřeší pouze cenu zájezdu, ale především celkovou hodnotu pobytu, kvalitu hotelu a služby pro celou rodinu. Chtějí mít jistotu, že během dovolené nebudou čelit dalším výrazným výdajům,“ říká mluvčí agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková.
Právě proto dnes tak rychle rostou Turecko a Egypt. V Česku podle dat agentury Invia tvoří už téměř polovinu prodaných rodinných letních zájezdů. Důvod je jednoduchý: velké resorty, aquaparky, dětské kluby, stabilní počasí a pocit, že člověk po příjezdu přestane řešit peníze.
„Pobyt all inclusive se z původního benefitu stal standardem moderní rodinné dovolené,“ vysvětluje Jirušková.
Logistika na první místě
Vedle komfortu ale lidé stále více řeší i bezpečnost. Cestovní kanceláře proto opakovaně zdůrazňují, že hlavní turistické oblasti fungují normálně a bez omezení.
Podle Čedoku probíhají zájezdy do Egypta i Turecka standardně a hotely fungují bez omezení. Cestovní kancelář zároveň zdůrazňuje, že využívá dlouhodobě prověřené turistické oblasti zaměřené na mezinárodní klientelu.
|
Na dovolenou po Česku i EU stačí občanka. Kde je potřeba pas nebo víza a registrace?
I to ukazuje, jak moc se změnilo přemýšlení o dovolené. Ještě před pár lety byla symbolem spontánnosti a dobrodružství. Dnes připomíná spíš pečlivě plánovanou logistickou operaci, při níž se rodina snaží minimalizovat stres, konflikty i nečekané výdaje.
Záchvaty vzteku
Psycholog Pavel Pařízek se tomu vlastně nediví. Podle něj totiž dovolená často neprověřuje jen rozpočet, ale i vztahy. „Dovolená nabitá programem je obvykle dovolená nabitá záchvaty vzteku,“ upozorňuje.
Rodiče podle něj často podceňují obyčejnou únavu dětí z cestování, horka nebo změny režimu. Čím víc aktivit a přesunů, tím větší riziko konfliktů.
A možná právě proto dnes ideální dovolená nevypadá jako instagramová honba za zážitky, ale spíš jako místo, kde nikdo nemusí nic řešit. Kde je letiště blízko, transfer krátký, děti zabavené a večeře už zaplacená.