Papa Roach patřili mezi největší taháky letošního Rock for People a letos na podzim se do Česka znovu vrátí. Americká kapela, která si už více než 30 let razí vlastní cestu mezi rap-rockem, nu-metalem a alternativním hard rockem, vystoupí 24. listopadu 2026 v pražském O2 universu v rámci turné Rise of the Roach. Spolu s nimi dorazí i speciální hosté – francouzští metalcoroví LANDMVRKS a americká rocková formace Sleep Theory.
Papa Roach si za tři dekády na scéně vybudovali pověst jedné z nejvýraznějších alternativních rockových skupin. Dvojnásobní nominanti na Grammy a platinoví držitelé hitparádových úspěchů loni oslavili 25 let od vydání zásadní desky Infest, která je katapultovala mezi globální hvězdy.
Kapela se dlouhodobě věnuje i tématům duševního zdraví a to už od ikonického hitu Last Resort, který se stal generační hymnou. V roce 2026 navážou i na aktuální singl Wake Up (Calling), jenž se dostal na vrchol hitparád v USA i Německu.
Evropa je baví
„Máme teď za sebou jedny z našich největších a nejvíc strhujících shows vůbec, které jsme odehráli před naprosto neskutečným evropským publikem. Vrátit se na konci roku s úplně novou show a skvělými předkapelami je pro nás splněný sen,“ vzkázal frontman Jacoby Shaddix.
Vstupenky na listopadový koncert jsou již v prodeji na webu RFP Concerts.
Last Resort jako volání o pomoc
- Skladba Last Resort se věnuje tématu sebevražedných myšlenek a vnitřního boje s tím, zda dál pokračovat v životě.
- Baskytarista Papa Roach Tobin Esperance v rozhovoru pro Songfacts uvedl, že píseň původně vznikla jako reakce na těžké období jejich blízkého kamaráda z dětství. Text podle něj zachycuje dospívání, životní krize i pocity zoufalství, se kterými se dokázalo ztotožnit mnoho posluchačů.
- Frontman Jacoby Shaddix skladbu označil jako „volání o pomoc“. Zároveň dodal, že se její význam v čase proměnil i pro něj samotného. „O 12 let později byla ta píseň i o mně. Došel jsem do bodu, kdy jsem si říkal: takhle už to dál nejde,“ uvedl zpěvák.
- Shaddix zároveň popsal, že píseň souvisela i se zkušeností jeho spolubydlícího, který se pokusil o sebevraždu. Po hospitalizaci a léčbě se mu podle něj podařilo život zásadně změnit.