Zimní paralympiáda 2026 v Itálii začne už 6. března a český tým na ni vyráží v rekordním počtu 24 sportovců. Hry se uskuteční v Miláně, Cortině a Val di Fiemme a potrvají do 15. března. Češi mají jasný cíl. Po dlouhých letech znovu vybojovat medaili.
Česká reprezentace touží na paralympiádě po medaili. | foto: parahockey.cz

Poslední cenný kov získala česká paralympijská výprava na zimních hrách v roce 2010. Vedení týmu ale před letošní paralympiádou otevřeně mluví o velkých ambicích a věří, že čekání skončí.

Kdy a kde se koná paralympiáda 2026

Zimní paralympijské hry proběhnou od 6. do 15. března 2026. Soutěžit bude téměř 700 sportovců, kteří si rozdělí 79 medailových sad.

Sportoviště jsou rozdělena do tří italských lokalit:

  • Milán – para hokej
  • Val di Fiemme – para běžecké lyžování a para biatlon
  • Cortina – para alpské lyžování, curling a snowboarding

Česká republika bude mít zastoupení ve čtyřech sportech: para hokeji, alpském lyžování, běžeckém lyžování a biatlonu.

Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma

Největší českou nadějí je Simona Bubeníčková

Hlavní pozornost se upíná k teprve sedmnáctileté Simoně Bubeníčkové. Nevidomá lyžařka patří mezi největší talenty současnosti a na paralympiádě nastoupí hned ve dvou disciplínách – v běžeckém lyžování i biatlonu.

Vedle ní se v biatlonu představí také Carina Edlingerová, která se do nominace dostala díky divoké kartě.

Simona Bubeníčková se svým trasérem ve vytrvalostním závodě.

Parahokejistí chtějí medaili

České zápasy ve skupině

  • 7.3. 10:05 s Japonskem
  • 9.3. 13:35 se Slovenskem
  • 10.3. 17:05 s Kanadou

Velkou pozornost budí také parahokejová reprezentace. Tým má za sebou tři bronzy z mistrovství světa a před paralympiádou otevřeně mluví o medailových cílech.

Do semifinále postoupí dva nejlepší týmy ze skupiny. Kanada je papírovým favoritem a historicky se ji českému týmu zatím nepodařilo porazit. Cílem proto bude zvládnout první dva zápasy s Japonskem a Slovenskem a zajistit si postup mezi nejlepší čtyřku.

Na předchozích paralympiádách skončili Češi nejlépe pátí, naposledy obsadili šesté místo.

Ruskou vlajku bude na paralympiádě reprezentovat šest sportovců

Český tým míří do Itálie v rekordním počtu

Na paralympiádu odjíždí 24 českých sportovců. Tři z nich získali účast díky divoké kartě.

Organizátoři slibují moderní a plně bezbariérová sportoviště. Itálie už zimní paralympijské hry hostila v roce 2006 v Turíně, nyní se vrací v ještě větším měřítku.

Nominace Česka na paralympiádu 2026

Para hokej (Milán)

Petr Boček, Pavel Doležal, Michal Geier, Zdeněk Hábl, Václav Hečko, Lukáš Kapko, Pavel Kubeš, Martin Kudela, Alex Ohar, David Ondrák, Theodor Pátek, Patrik Sedláček, Filip Veselý, David Vrubel, Radek Zelinka, Martin Žižlavský

Para alpské lyžování (Cortina)

Petr Drahoš, Tadeáš Kříž, Tomáš Vaverka, Patrik Hetmer, trasérka Iva Křížová

Para běžecké lyžování (Val di Fiemme)

Simona Bubeníčková, Miroslav Motejzlík, Matěj Škoda, trasér David Šrůtek

Para biatlon (Val di Fiemme)

Simona Bubeníčková, Carina Edlingerová, Miroslav Motejzlík, traséři David Šrůtek a Alexandr Paťava

Paralympiáda 2026 – program 4. března

ČasSportDisciplína / zápas
9:30Para alpské lyžováníženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet A): Itálie – Korea
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet B): Japonsko – Čína
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet C): Velká Británie – Estonsko
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet D): Lotyšsko – USA

Paralympiáda 2026 – program 5. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer

ČasSportDisciplína / zápas
09:30Para alpské lyžováníženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet A): Itálie – Korea
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet B): Japonsko – Čína
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet C): Velká Británie – Estonsko
19:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 1. kolo (Sheet D): Lotyšsko – USA

Paralympiáda 2026 – program 6. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer

ČasSportDisciplína / zápas
09:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 4. kolo (Sheet C): Čína – Korea
09:05Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 4. kolo (Sheet D): Estonsko – Lotyšsko
09:30Para alpské lyžováníženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
20:00Ceremoniályzahajovací ceremoniál

Paralympiáda 2026 – program 7. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík; para hokej ČESKO vs. Japonsko

ČasSportDisciplína / zápas
09:30Para alpské lyžováníženy – sjezd (zrakově postižené), ženy – sjezd (stojící), ženy – sjezd (sedící), muži – sjezd (zrakově postižení), muži – sjezd (stojící), muži – sjezd (sedící)
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet A): Velká Británie – Slovensko
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet B): Korea – Lotyšsko
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet C): USA – Čína
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 1. kolo (Sheet D): Norsko – Švédsko
10:00Para biatlonsprint – ženy (sedící), muži (sedící), ženy (stojící), muži (stojící), ženy (zrakově postižené), muži (zrakově postižení)
10:05Para hokejzákladní skupina – skupina B: ČESKO – Japonsko
11:00Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (kvalifikace)
11:21Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (kvalifikace)
11:42Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (kvalifikace)
12:03Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (kvalifikace)
13:35Para hokejzákladní skupina – skupina A: Čína – Německo
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet A): Korea – USA
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet B): Čína – Estonsko
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet C): Itálie – Lotyšsko
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 5. kolo (Sheet D): Japonsko – Velká Británie
17:05Para hokejzákladní skupina – skupina A: USA – Itálie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet A): Itálie – Kanada
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet B): USA – Velká Británie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet C): Švédsko – Korea
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 2. kolo (Sheet D): Lotyšsko – Slovensko
20:35Para hokejzákladní skupina – skupina B: Kanada – Slovensko

Paralympiáda 2026 – program 8. března

Češi v akci: para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík

ČasSportDisciplína / zápas
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet A): Švédsko – Lotyšsko
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet B): Itálie – Čína
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet C): Slovensko – Norsko
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 3. kolo (Sheet D): Kanada – Velká Británie
10:00Para biatlonindividuální závod – ženy (sedící), muži (sedící), ženy (stojící), muži (stojící), ženy (zrakově postižené), muži (zrakově postižení)
11:00Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (osmifinále)
11:00Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (osmifinále)
11:00Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (osmifinále)
11:00Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (osmifinále)
11:33Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (čtvrtfinále)
11:42Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (čtvrtfinále)
11:51Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (čtvrtfinále)
12:00Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (čtvrtfinále)
12:10Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (semifinále)
12:15Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (semifinále)
12:20Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (semifinále)
12:25Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (semifinále)
12:30Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (malé finále)
12:32Para snowboardženy – snowboardcross SB-LL2 (velké finále)
12:35Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (malé finále)
12:38Para snowboardmuži – snowboardcross SB-UL (velké finále)
12:41Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (malé finále)
12:44Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL1 (velké finále)
12:47Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (malé finále)
12:49Para snowboardmuži – snowboardcross SB-LL2 (velké finále)
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet A): Velká Británie – Čína
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet B): Lotyšsko – Korea
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet C): Estonsko – Japonsko
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 6. kolo (Sheet D): USA – Itálie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet A): USA – Itálie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet B): Kanada – Norsko
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 4. kolo (Sheet D): Čína – Korea

Paralympiáda 2026 – program 9. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para hokej – ČESKO vs. Slovensko

ČasSportDisciplína / zápas
09:30Para alpské lyžováníženy – super-G (zrakově postižené), ženy – super-G (stojící), ženy – super-G (sedící), muži – super-G (zrakově postižení), muži – super-G (stojící), muži – super-G (sedící)
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet A): Korea – Velká Británie
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet B): Švédsko – USA
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet C): Kanada – Lotyšsko
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 5. kolo (Sheet D): Slovensko – Itálie
10:05Para hokejzákladní skupina – skupina A: Čína – Itálie
13:35Para hokejzákladní skupina – skupina B: ČESKO – Slovensko
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet A): Lotyšsko – Japonsko
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet B): Itálie – Velká Británie
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet C): USA – Čína
14:35Curling vozíčkářůmixy – základní skupina, 7. kolo (Sheet D): Korea – Estonsko
17:05Para hokejzákladní skupina – skupina A: Německo – USA
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet A): Norsko – Čína
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet B): Korea – Slovensko
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet C): Velká Británie – Švédsko
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 6. kolo (Sheet D): USA – Lotyšsko
20:35Para hokejzákladní skupina – skupina B: Japonsko – Kanada

Paralympiáda 2026 – program 10. března

Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda; para hokej – ČESKO vs. Kanada

ČasSportDisciplína / zápas
09:00Para alpské lyžováníženy – alpská kombinace (zrakově postižené), ženy – alpská kombinace (stojící), ženy – alpská kombinace (sedící), muži – alpská kombinace (zrakově postižení), muži – alpská kombinace (stojící), muži – alpská kombinace (sedící)
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet B): Velká Británie – Itálie
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet C): Čína – Kanada
09:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 7. kolo (Sheet D): Korea – Norsko
09:45Para běh na lyžíchženy – sprint (sedící), kvalifikace
09:55Para běh na lyžíchmuži – sprint (sedící), kvalifikace
10:05Para hokejzákladní skupina – skupina A: Itálie – Německo
10:25Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (stojící), kvalifikace
10:35Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (stojící), kvalifikace
10:55Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (zrakově postižené), kvalifikace
11:05Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (zrakově postižení), kvalifikace
12:15Para běh na lyžíchženy – sprint (sedící), semifinále
12:26Para běh na lyžíchmuži – sprint (sedící), semifinále
12:37Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (stojící), semifinále
12:48Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (stojící), semifinále
12:59Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (zrakově postižené), semifinále
13:00Para alpské lyžováníženy – alpská kombinace (zrakově postižené), ženy – alpská kombinace (stojící), ženy – alpská kombinace (sedící), muži – alpská kombinace (zrakově postižení), muži – alpská kombinace (stojící), muži – alpská kombinace (sedící)
13:10Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (zrakově postižení), semifinále
13:22Para běh na lyžíchženy – sprint (sedící), finále
13:29Para běh na lyžíchmuži – sprint (sedící), finále
13:35Para hokejzákladní skupina – skupina A: USA – Čína
13:38Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (stojící), finále
13:45Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (stojící), finále
13:54Para běh na lyžíchženy – sprint klasicky (zrakově postižené), finále
14:01Para běh na lyžíchmuži – sprint klasicky (zrakově postižení), finále
14:35Curling vozíčkářůmixy – semifinále (Sheet A)
14:35Curling vozíčkářůmixy – semifinále (Sheet D)
17:05Para hokejzákladní skupina – skupina B: Kanada – ČESKO
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet A): Slovensko – USA
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet B): Lotyšsko – Čína
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet C): Itálie – Norsko
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 8. kolo (Sheet D): Švédsko – Kanada
20:35Para hokejzákladní skupina – skupina B: Slovensko – Japonsko

Paralympiáda 2026 – program 11. března

Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda

ČasSportDisciplína / zápas
09:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet A): Lotyšsko – Norsko
09:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet B): USA – Korea
09:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet C): Švédsko – Slovensko
09:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 9. kolo (Sheet D): Velká Británie – Čína
09:45Para běh na lyžíchženy – 10 km (sedící)
10:10Para běh na lyžíchmuži – 10 km (sedící)
11:05Para běh na lyžíchženy – 10 km klasicky (stojící)
11:35Para běh na lyžíchmuži – 10 km klasicky (stojící)
12:25Para běh na lyžíchženy – 10 km klasicky (zrakově postižené)
12:55Para běh na lyžíchmuži – 10 km klasicky (zrakově postižení)
14:35Curling vozíčkářůmixy – finále (Sheet C)
14:35Curling vozíčkářůmixy – zápas o bronz (Sheet B)
20:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet A): Itálie – Švédsko
20:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet B): Slovensko – Kanada
20:05Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 10. kolo (Sheet C): Lotyšsko – Velká Británie

Paralympiáda 2026 – program 12. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer

ČasSportDisciplína / zápas
09:00Para alpské lyžováníženy – obří slalom (zrakově postižené), ženy – obří slalom (stojící), ženy – obří slalom (sedící)
13:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet A): Kanada – Korea
13:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet B): Čína – Švédsko
13:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet C): Norsko – USA
13:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 11. kolo (Sheet D): Itálie – Lotyšsko
14:35Para hokejzápas o umístění 5.–8. místo
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet A): Čína – Slovensko
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet B): Norsko – Velká Británie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet C): Korea – Itálie
18:35Curling vozíčkářůzákladní skupina – smíšené týmy, 12. kolo (Sheet D): Kanada – USA
19:05Para hokejzápas o umístění 5.–8. místo

Paralympiáda 2026 – program 13. března

Češi v akci: para biatlon – Bubeníčková, Edlingerová, Motejzík; para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer

ČasSportDisciplína / zápas
09:00Para alpské lyžovánímuži – obří slalom (zrakově postižení), muži – obří slalom (stojící), muži – obří slalom (sedící)
10:00Para biatlonženy – sprint pursuit (sedící), kvalifikace
10:05Curling vozíčkářůsmíšené týmy – semifinále (Sheet B)
10:05Curling vozíčkářůsmíšené týmy – semifinále (Sheet D)
10:15Para biatlonmuži – sprint pursuit (sedící), kvalifikace
10:35Para biatlonženy – sprint pursuit (stojící), kvalifikace
10:50Para biatlonmuži – sprint pursuit (stojící), kvalifikace
11:05Para biatlonženy – sprint pursuit (zrakově postižené), kvalifikace
11:20Para biatlonmuži – sprint pursuit (zrakově postižení), kvalifikace
12:30Para alpské lyžovánímuži – obří slalom (zrakově postižení), muži – obří slalom (stojící), muži – obří slalom (sedící)
12:30Para biatlonženy – sprint pursuit (sedící), finále
12:45Para biatlonmuži – sprint pursuit (sedící), finále
13:10Para biatlonženy – sprint pursuit (stojící), finále
13:25Para biatlonmuži – sprint pursuit (stojící), finále
13:50Para biatlonmuži – sprint pursuit (zrakově postižení), finále
14:05Para biatlonženy – sprint pursuit (zrakově postižené), finále
14:35Para hokejsemifinále
18:35Curling vozíčkářůsmíšené týmy – zápas o bronz (Sheet C)
19:05Para hokejsemifinále

Paralympiáda 2026 – program 14. března

Češi v akci: para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda

ČasSportDisciplína / zápas
09:00Para alpské lyžováníženy – slalom (zrakově postižené), ženy – slalom (stojící), ženy – slalom (sedící)
10:00Para běh na lyžíchsmíšená štafeta 4×2,5 km
10:00Para snowboardženy – banked slalom SB-LL2, 1. jízda
10:22Para snowboardmuži – banked slalom SB-UL, 1. jízda
10:44Para snowboardmuži – banked slalom SB-LL1, 1. jízda
11:06Para snowboardmuži – banked slalom SB-LL2, 1. jízda
11:15Para běh na lyžíchopen štafeta 4×2,5 km
11:50Para snowboardženy – banked slalom SB-LL2, 2. jízda
12:05Para hokejzápas o 7.–8. místo
12:12Para snowboardmuži – banked slalom SB-UL, 2. jízda
12:34Para snowboardmuži – banked slalom SB-LL1, 2. jízda
12:56Para snowboardmuži – banked slalom SB-LL2, 2. jízda
13:00Para alpské lyžováníženy – slalom (zrakově postižené), ženy – slalom (stojící), ženy – slalom (sedící)
15:05Curling vozíčkářůsmíšené týmy – finále (Sheet C)
16:05Para hokejzápas o 5.–6. místo

Paralympiáda 2026 – program 15. března

Češi v akci: para alpské lyžování – Drahoš, Kříž, Vaverka, Hetmer; para běh na lyžích – Bubeníčková, Škoda

ČasSportDisciplína / zápas
09:00Para alpské lyžovánímuži – slalom (zrakově postižení), muži – slalom (stojící), muži – slalom (sedící)
09:00Para běh na lyžíchženy – 20 km (sedící)
09:15Para běh na lyžíchmuži – 20 km (sedící)
10:20Para běh na lyžíchženy – 20 km volně (stojící)
10:30Para běh na lyžíchmuži – 20 km volně (stojící)
11:45Para běh na lyžíchženy – 20 km volně (zrakově postižené)
11:55Para běh na lyžíchmuži – 20 km volně (zrakově postižení)
12:00Para alpské lyžovánímuži – slalom (zrakově postižení), muži – slalom (stojící), muži – slalom (sedící)
12:05Para hokejzápas o bronz
16:05Para hokejfinále
20:30Ceremoniályzávěrečný ceremoniál

Kde sledovat paralympiádu 2026 živě

Zimní paralympiádu 2026 v Miláně a Cortině bude vysílat ČT sport a digitální platforma ČT sport Plus. Vybrané závody, zejména se starty českých sportovců, se mohou objevit také na programu ČT2. Vysílání bude dostupné rovněž online v iVysílání.

Témata: Sport, Curling

