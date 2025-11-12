Paříž, pátek 13. 11. 2015. Datum, které vyděsilo Evropu. Francie oplakávala mrtvé teroru

Francie si připomíná výročí jedné z nejtemnějších nocí své moderní historie. Tekla při ní krev, umřelo přes sto lidí.
Svíčky a nápisy před francouzskou ambasádou v Praze lidé 14. listopadu 2015 vyjadřovali solidaritu. | foto: Profimedia.cz

Zítra je to deset let od doby, kdy v Paříži došlo k sérii teroristických útoků. Přišlo při nich o život 130 obětí a dalších několik stovek lidí bylo zraněno.

Větší už jen útok v Madridu

Večer 13. listopadu 2015 se Paříž stala dějištěm nejhoršího teroristického útoku v moderní historii Francie. Během několika hodin zasáhla tamní metropoli série koordinovaných útoků, které byly označeny za teroristické, přihlásila se k tomu organizace Islámský stát (IS). Jde o největší teroristický útok spáchaný v Evropě od atentátů na vlaky v Madridu z roku 2004.

Odpálení útočníci

Útoky začaly poblíž stadionu Stade de France na pařížském předměstí Saint-Denis, kde se zrovna hrál přátelský fotbalový zápas mezi Francií a Německem. Tři muži poblíž odpálili v čase mezi 21.20 a 21.53. Mezi návštěvníky byl i francouzský prezident François Hollande. Kromě tří útočníků zahynul jeden člověk.

Ze Stade de France byl nejdříve evakuován přítomný prezident François Hollande. Diváci se posléze shromáždili na trávníku.

Mezitím tři muži přijeli k budově klubu, který hostil kalifornskou rockovou skupinu Eagles of the Death Metal, v šedém autě Volkswagen Polo. Útočit začali asi v čase 21.40, k útoku na diváky koncertního sálu Bataclan použili střelné zbraně, některé přeživší vzali jako rukojmí. Celkem tam zemřelo 89 lidí, policie do budovy vtrhla půl hodiny po půlnoci. Jeden z útočníků zemřel poté, co policie střelou odpálila jeho vestu s výbušninou, dva zbylí se odpálili sami. Dále se útoky odehrály v restauracích a barech.

Neznámý počet ozbrojenců s útočnými puškami střílel v době mezi 21.20 a 21.36 na návštěvníky restaurací a kaváren na třech místech – na rohu ulic Bichat a Alibert na terase kambodžské restaurace Le Petit Cambodge, v ulici de Charonne a de la Fontaine au roi. Zemřelo tam nejméně 36 lidí. Další útočník se odpálil ve 21.40 v restauraci na bulváru Voltaire, tedy asi kilometr od míst tragických útoků v restauracích.

Oběti a pachatelé

Za hlavního organizátora pařížských masakrů byl označen Abdelhamid Abaaoud, Belgičan marockého původu, který byl zabit 18. listopadu 2015, tedy pět dní po útocích, při policejním zásahu v Saint-Denis. Spolu s ním zemřela i jeho sestřenice Hasna Aitboulahcenová.

Lednové útoky

  • Francie se v tu dobu stále ještě vzpamatovávala z lednového útoku na redakci Charlie Hebdo.
  • Útok na redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo se odehrál 7. ledna 2015 a byl součástí vlny teroristických útoků v Paříži, které pokračovaly i v listopadu.
  • Při lednovém útoku zemřelo 12 lidí, zraněno bylo dalších 10. TES

Jediným přeživším z útočníků se tak stal Salah Abdeslam, Francouz marockého původu. Policie ho dopadla 18. března 2016 v Bruselu, krátce před tamními teroristickými útoky, se kterými byl také spojen. Za střelbu na policisty byl už v roce 2018 odsouzen v Belgii na 20 let vězení.

Ve Francii čelil obžalobě z terorismu, vražd a členství v teroristické organizaci. Soud začal v září 2021 v Paříži. Abdeslam během procesu tvrdil, že útoky byly reakcí na francouzské bombardování Islámského státu, a v roce 2022 se u soudu omluvil obětem.

Na konci června téhož roku byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti propuštění. Později byl vydán zpět do Belgie, kde byl souzen za účast na bruselských atentátech z roku 2016. Vzhledem k již uloženému trestu ale nedostal další trest a v roce 2024 byl převezen zpět do francouzského vězení.

Nehoda kamionu a dodĂˇvky uzavĹ™ela veÄŤer dĂˇlnici D3 u Ĺ evÄ›tĂ­na

12. listopadu 2025

