Zítra je to deset let od doby, kdy v Paříži došlo k sérii teroristických útoků. Přišlo při nich o život 130 obětí a dalších několik stovek lidí bylo zraněno.
Větší už jen útok v Madridu
Večer 13. listopadu 2015 se Paříž stala dějištěm nejhoršího teroristického útoku v moderní historii Francie. Během několika hodin zasáhla tamní metropoli série koordinovaných útoků, které byly označeny za teroristické, přihlásila se k tomu organizace Islámský stát (IS). Jde o největší teroristický útok spáchaný v Evropě od atentátů na vlaky v Madridu z roku 2004.
Odpálení útočníci
Útoky začaly poblíž stadionu Stade de France na pařížském předměstí Saint-Denis, kde se zrovna hrál přátelský fotbalový zápas mezi Francií a Německem. Tři muži poblíž odpálili v čase mezi 21.20 a 21.53. Mezi návštěvníky byl i francouzský prezident François Hollande. Kromě tří útočníků zahynul jeden člověk.
Mezitím tři muži přijeli k budově klubu, který hostil kalifornskou rockovou skupinu Eagles of the Death Metal, v šedém autě Volkswagen Polo. Útočit začali asi v čase 21.40, k útoku na diváky koncertního sálu Bataclan použili střelné zbraně, některé přeživší vzali jako rukojmí. Celkem tam zemřelo 89 lidí, policie do budovy vtrhla půl hodiny po půlnoci. Jeden z útočníků zemřel poté, co policie střelou odpálila jeho vestu s výbušninou, dva zbylí se odpálili sami. Dále se útoky odehrály v restauracích a barech.
Neznámý počet ozbrojenců s útočnými puškami střílel v době mezi 21.20 a 21.36 na návštěvníky restaurací a kaváren na třech místech – na rohu ulic Bichat a Alibert na terase kambodžské restaurace Le Petit Cambodge, v ulici de Charonne a de la Fontaine au roi. Zemřelo tam nejméně 36 lidí. Další útočník se odpálil ve 21.40 v restauraci na bulváru Voltaire, tedy asi kilometr od míst tragických útoků v restauracích.
Oběti a pachatelé
Za hlavního organizátora pařížských masakrů byl označen Abdelhamid Abaaoud, Belgičan marockého původu, který byl zabit 18. listopadu 2015, tedy pět dní po útocích, při policejním zásahu v Saint-Denis. Spolu s ním zemřela i jeho sestřenice Hasna Aitboulahcenová.
Lednové útoky
Jediným přeživším z útočníků se tak stal Salah Abdeslam, Francouz marockého původu. Policie ho dopadla 18. března 2016 v Bruselu, krátce před tamními teroristickými útoky, se kterými byl také spojen. Za střelbu na policisty byl už v roce 2018 odsouzen v Belgii na 20 let vězení.
Ve Francii čelil obžalobě z terorismu, vražd a členství v teroristické organizaci. Soud začal v září 2021 v Paříži. Abdeslam během procesu tvrdil, že útoky byly reakcí na francouzské bombardování Islámského státu, a v roce 2022 se u soudu omluvil obětem.
Na konci června téhož roku byl odsouzen k doživotnímu vězení bez možnosti propuštění. Později byl vydán zpět do Belgie, kde byl souzen za účast na bruselských atentátech z roku 2016. Vzhledem k již uloženému trestu ale nedostal další trest a v roce 2024 byl převezen zpět do francouzského vězení.