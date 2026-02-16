Česká reprezentantka Adéla Měrková se v úterý představí na zimních olympijských hrách 2026 v italském Miláně a Cortině d’Ampezzo ve freestyle lyžování. Čtyřiadvacetiletá sportovkyně patří k netradičním členům výpravy, vedle zimního sportu totiž dlouhodobě závodí i v parkouru.
Druhá sportovní kariéra
Na posledních Světových hrách v roce 2022 startovala ve freestyle parkouru, kde měla ambice na medaili. Ve finále ale po pádu dopadla na ruce a poranila si rameno. „Při dopadu jsem dala hodně váhy na ruce a asi jsem si trochu vyhodila ramenní kloub,“ uvedla po závodě. Po návratu kloubu už nemohla pokračovat a skončila na osmém místě.
Právě po této zkušenosti začala intenzivněji rozvíjet druhou sportovní kariéru. V roce 2022 navštívila se sestrou Vendulou Acrobat Park ve Štítech, kde si vyzkoušela akrobatické skoky na lyžích. Na místě je oslovil olympijský vítěz Aleš Valenta, který se následně stal jejich trenérem a mentorem.
Pod jeho vedením se Měrková postupně posunula do reprezentační úrovně a kvalifikovala se na olympijské hry. Podle ní jí zkušenosti z parkouru pomáhají především v orientaci ve vzduchu a práci s rotacemi.
První olympijský start
Vedle tréninku zajišťuje Valenta také část organizačního a sponzorského zázemí. „Pomáhá nám ve všech směrech, jak s trénováním, tak s financemi,“ uvedla Měrková už dříve.
Pro českou reprezentantku půjde o první olympijský start ve freestyle lyžování. Do závodu nevstupuje v roli favoritky, ale jako závodnice s relativně krátkou specializací v zimním sportu a výrazným akrobatickým základem z parkouru.