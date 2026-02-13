Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
Sport   9:45
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na lyžování, biatlon, hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích i snowboard.

Pátek 13. února

Do boje jde Eva Adamczyková ve snowboardcrossu, hokejisté vyzvou Francii, rychlobruslař Metoděj Jílek se ukáže v závodě na deset kilometrů, v jízdě na skeletonu se můžete těšit na Annu Fernstädtovou. Biatlonisty uvidíme ve sprintu na 10 kilometrů.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
10:55Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
11:45Běh na lyžích⛷️10 km volně muži FINÁLEMichal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
13:30Snowboarding🏂Snowboardcross ženy FINÁLEEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
14:00Biatlon🎯Sprint 10 km muži FINÁLEMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
16:00Skeleton🥶Jednotlivci ženy 1. jízdaAnna Fernstädtová
16:00Rychlobruslení⛸10 000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
16:40Hokej🏒Skupina A: Francie – ČeskoČeský tým mužů
17:48Skeleton🥶Jednotlivci ženy 2. jízdaAnna Fernstädtová
19:05Curling🥌Týmy muži 4. kolo, Česko – NorskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

Sobota 14. února

Jan Zabystřan a Marek Müller pojedou obří slalom, pokračuje mužský turnaj v curlingu. Biatlonistky mají na programu sprint a Anna Fernstädtová absolvuje další jízdy ve skeletonu. Roman Koudelka si zaskáče na velkém můstku.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom muži 1. koloJan Zabystřan, Marek Müller
13:30Alpské lyžování🎿Obří slalom muži 2. kolo - FINÁLEJan Zabystřan, Marek Müller
14:05Curling🥌Týmy muži 5. kolo: Česko – Velká BritánieRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Sprint ženy 7,5 km - FINÁLELucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
18:00Skeleton🥶Ženy jednotlivci 3. jízdaAnna Fernstädtová
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek muži 1. koloRoman Koudelka
19:44Skeleton🥶Ženy jednotlivci 4. jízda - FINÁLEAnna Fernstädtová
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek muži FINÁLERoman Koudelka

Neděle 15. února

Obří slalom pojedou také ženy v čele s Martinou Dubovskou. Čeká nás dvojitá porce biatlonu – do stíhacího závodu vyrazí muži i ženy. Hokejisté se střetnou se Švýcarskem, na velkém můstku si zaskáčou tři české skokanky a curleři vyzvou Itálii.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 1. koloMartina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
11:15Biatlon🎯Stíhací závod mužiMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
12:10Hokej🏒Skupina C: Švýcarsko - ČeskoČeský tým mužů
13:30Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
14:45Biatlon🎯Stíhací závod ženyLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy 1. koloKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
19:05Curling🥌Týmy muži 7. kolo: Česko – ItálieRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy FINÁLEKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová

Pondělí 16. února

Lyžař Marek Müller se pokusí o dobrý výsledek ve slalomu. Snowboardisté mají na programu slopestyle, ve kterém uvidíme Lauru Záveskou a Jakuba Hroneše. Curleři si zahrají proti Kanadě.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Slalom muži 1. koloMarek Müller
10:30Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 1. jízdaLaura Záveská
11:35Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 2. jízdaLaura Záveská
13:30Alpské lyžování🎿Slalom muži 2. kolo - FINÁLEMarek Müller
14:00Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 1. jízdaJakub Hroneš
14:05Curling🥌Týmy muži 8. kolo: Česko – KanadaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
15:05Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 2. jízdaJakub Hroneš

Úterý 17. února

Na programu jsou závody v severské kombinaci s dvojicí Jan Vytrval, Jiří Konvalinka. Předvedou se i akrobatičtí skokané Adéla Měrková a Nicholas Novák. Štafetu poběží biatlonisté.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 9. kolo: Česko – NěmeckoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceVelký můstek / 10 km skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
10:45Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízdaAdéla Měrková
11:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízdaAdéla Měrková
13:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák
13:45Severská kombinaceVelký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák
14:30Biatlon🎯Štafeta mužůMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák

Středa 18. února

Tento den bude z českého pohledu patřit především lyžování. Martina Dubovská se pustí do slalomu, běžci na lyžích zabojují v týmovém sprintu. Ale pozor, štafeta čeká české biatlonistky!

ČasSportDisciplínaČeši
9:45Běh na lyžích⛷️Týmový sprint ženy volně kvalifikaceTereza Beranová, Kateřina Janatová
10:00Alpské lyžování🎿Slalom ženy 1. koloMartina Dubovská
10:15Běh na lyžích⛷️Týmový sprint muži volně kvalifikaceOndřej Černý, Jiří Tuž
11:45Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženyTereza Beranová, Kateřina Janatová
12:15Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženy mužiOndřej Černý, Jiří Tuž
13:30Alpské lyžování🎿Slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská
14:05Curling🥌Týmy muži 11. kolo: Česko – ČínaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Štafeta žen 4x6kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková

Čtvrtek 19. února

Curleři si to rozdají se Švédskem, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka vyzkoušejí velký můstek a rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou závod na 1500 metrů.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 12. kolo: Švédsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
16:30Rychlobruslení1500 m muži - FINÁLEMetoděj Jílek

Pátek 20. února

Akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová se pokusí o finále ve skikrosu, biatlonisté poběží závod s hromadným startem, rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová pojedou závod na 1500 metrů.

ČasSportDisciplínaČeši
20. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - rozřazovací koloDiana Cholenská, Lucie Krausová
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - FINÁLE? Diana Cholenská, Lucie Krausová
14:15Biatlon🎯Muži - hromadný start na 15 kmMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
20. 2. 16:30Rychlobruslení1500 m ženy -FINÁLENikola Zdráhalová, Martina Sáblíková
20. 2. 20:15Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – čtvrtfinále ženyPetra Vaňková
20. 2. 21:56Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE B, FINÁLE A

Sobota 21. února

Předposlední den velkolepého svátku si užije akrobatický lyžař Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.

ČasSportDisciplínaČeši
21. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - rozřazovací koloDaniel Paulus
21. 2. 12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - FINÁLE?Daniel Paulus
21. 2. 11:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE mužiMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
14:15Biatlon🎯Ženy – hromadný start na 12,5 kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
21. 2. 15:00RychlobrusleníHromadný závod semifinále, mužiMetoděj Jílek

Neděle 22. února

Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.

ČasSportDisciplínaČeši
22. 2. 10:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE ženySandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
20:30Ceremoniál , slavnostní ukončeníVerona, Arena di VeronaČeská výprava

Nový sport na ZOH 2026

Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.

Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.

Témata: Sport, finále

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...

Karviná chystá přístavbu házenkářské haly, stavba by mohla začít na jaře 2027

ilustrační snímek

Karviná chystá rozšíření házenkářské haly. Přístavba má poskytnout hráčům i trenérům větší a pohodlnější zázemí. V současnosti se zpracovává projektová...

13. února 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Ústecká knihovna se pokusí překonat maratonem čtení loňský rekord

ilustrační snímek

Knihovna Ústeckého kraje se mezi 16. a 21. únorem pokusí překonat rekord v čtenářském maratonu. Loni se zapsala do České knihy rekordů díky nepřetržitému...

13. února 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Komedie Hadry

Ilustrační snímek

Komedii ze smeťáku v podání Hálkova městského divadla Nymburk uvidí v neděli návštěvníci Kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou. Vítejte ve světě, kde se setkává záhada s lidskostí.

13. února 2026  11:30

Řidič dodávky na D35 nepřežil náraz do odstaveného náklaďáku, část dálnice stojí

Při nárazu dodávky do odstavené nákladní soupravy zahynul na dálnici D35 řidič....

Kvůli nehodě nákladního auta a dodávky je na úrovni Rozvadovic na Olomoucku uzavřena dálnice D35 ve směru na Mohelnici. Při nehodě zemřel řidič dodávkového vozidla, které podle prvotních informací...

13. února 2026  9:42,  aktualizováno  11:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podvodníci zaujali investory důmyslným marketingem, obrali je o 56 milionů

ilustrační snímek

Kvůli rozsáhlým podvodům se škodou přesahující 56 milionů korun obvinila policie na Vysočině sedm lidí. Ve vazbě skončili dva muži, další dva muži a tři ženy jsou vyšetřovaní na svobodě. Všichni jsou...

13. února 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Snowboardcross na ZOH: Adamczyková v kvalifikaci zazářila, Hrůšové se nedařilo

Eva Adamczyková při tréninku na ZOH 2026.

Páteční program zimních olympijských her přináší i snowboardcross žen. V akci jsou také Eva Adamczyková a Karolína Hrůšová. Zkušenější Adamczyková, dvojnásobná olympijská medailistka, suverénně...

13. února 2026  11:20

Výroční ples divadelníků

ilustrační snímek

Českolipský Divadelní klub Jirásek slaví v letošním roce 100 let svého trvání.

13. února 2026  11:10

Trestní oznámení kvůli Bedřišce: bourání polovin dvojdomků postihlo i zbytky staveb

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

V kauze bourání finských domků v kolonii Bedřiška v Ostravě padlo trestní oznámení. Stalo se tak z iniciativy některých obyvatel kolonie a strany Zelených. Trestní oznámení na neznámé pachatele...

13. února 2026  10:52,  aktualizováno  11:10

Lepší dostupnost lékařů i škol. Aš chce obnovit přímé spoje do Karlových Varů

Nové autobusy na CNG pro provoz v novém systému dopravy v Karlovarském kraji

Přímá autobusová linka by mohla po letech opět spojit města Aš a Karlovy Vary. Krajská dopravní komise podpořila požadavek města Aše a doporučila radě kraje žádost projednat a případně předložit...

13. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

ÚS odmítl rozšířit prostor pro odškodnění následků očkování proti covidu-19

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh Nejvyššího soudu, který by v případě úspěchu rozšířil prostor pro odškodnění lidí s poškozeným zdravím po očkování proti...

13. února 2026  9:29,  aktualizováno  9:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Po požáru v rodinném domě na Brněnsku zemřela seniorka

ilustrační snímek

Po nočním požáru v rodinném domě ve Šlapanicích na Brněnsku zemřela seniorka. Příčinu požáru hasiči vyšetřují, známá zatím není ani výše škody. Na webu hasičů...

13. února 2026  9:18,  aktualizováno  9:18

Kouzla nejsou žádné čáry

Liberecký kouzelník Přemek Rajdl se magii věnuje půl století.

Kouzelnické divadélko Magické sklepení v Liberci zve na akci Kouzla nejsou žádné čáry, ale jedinečná zábava.

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.