S prvním srpnovým týdnem roku 2026 téměř „odbytým“ dle Českého hydrometeorologického ústavu skončí i nejteplejší část srpna, která s sebou v polovině týdne přinesla maxima okolo 36 stupňů Celsia.
Naopak pátek a sobota už ke tropickým dnům patřit nebudou, teploty by se měly vyšplhat maximálně na 28 stupňů Celsia. První týden nicméně meteorologové hodnotí jako teplotně silně nadprůměrný.
Souvisí s tím i predikce na neděli, která na většině území opět počítá s teplotami nad tropickou třicítkou. Scénář s padajícím absolutními rekordy z konce letošního června už se ale určitě opakovat nebude.
Počasí po zbytek prázdnin
Horké počasí vydrží i v následujícím týdnu, kdy se budou teploty stále pohybovat okolo třicítky. Meteorologové v průběhu týdne nicméně počítají i s přeháňkami a ojediněle i bouřkami.
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Prognóza ČHMÚ už na zbytek měsíce nicméně slibuje znatelné ochlazení.
- Maximální teploty se mají držet na hranici průměru a nadprůměru – tedy okolo 26 stupňů Celsia během třetího srpnového týdne.
- Nejchladnější by měl být poslední týden prázdnin, kdy by se měla rtuť teploměru během dne zastavit na 23 stupních Celsia.
Na zbytek prázdnin meteorologové nevylučují bouřky ani občasné přeháňky, delší deště ale budou spíš výjimkou. Srážky tak budou patřit k průměru či podprůměru.
Proměnlivý srpen
Náhlé a výrazné změny, které jsou v rozporu s předpovědmi meteorologů nejsou v srpnu ničím neobvyklým. Svůj díl na tom má proudění vzduchu, kratší noci ale i podzim, který se koncem měsíce pomalu začíná hlásit o slovo.
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Druhý prázdninový měsíc tak patří v Česku k těm nejproměnlivějším – o čemž ostatně vypovídají dlouhodobá měření.
- Rozdíl průměru nejteplejšího a nejchladnějšího srpna s údaji od roku 1912 je téměř deset stupňů Celsia. V roce 1978 byla průměrná měsíční teplota 13,9 stupně Celsia, před jedenácti lety pak 21,6 stupně.
- Vůbec nejteplejším má nicméně být srpen roku 1807. Průměrná měsíční teplota v pražském Klementinu tehdy dosáhla 25,2 stupně Celsia. Naopak nejnižší průměr taktéž zaznamenali v roce 1833 – průměrná teplota tehdy byla 15,8 stupně Celsia.
Náhlé výkyvy, spojené i se silnými bouřkami, se v první polovině srpna roku 2002 postaraly o jednu z nejničivějších katastrof – povodně, která postihla třetinu území a zcela spláchla hlavní město.
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Česká nej
Ač Česká republika po stránce rozlohy nepatří zrovna mezi velikány, počasí mezi různými lokalitami se mnohdy výrazně liší.
- Kde je nejtepleji: Nejvyšší teploty tradičně hlásí Jihomoravský kraj, okolí Prahy, nebo Polabí. Ostatně právě tam, nedaleko Litoměřic, leží Doksany, kde letos v červnu padl teplotní rekord.
- Kde je nejchladněji: Z regionů je dle dat ČHMÚ nejstudenější Karlovarský kraj. K absolutní špičce však patří rašeliniště v Jizerských horách a na Šumavě – tam se průměrná roční teplota pohybuje okolo dvou stupňů Celsia.
Statistiky vyjma teploty myslí i na řadu dalších údajů – meteorology zajímají i srážky (či jejich nedostatek) a rychlost větru.
- Největrnější a nejbouřlivější místo: Milešovka – bezvětří je tu průměrně jen osmkrát za rok, bouřky tu ale dohromady zaberou celý měsíc.
- Nejdeštivější místo: Bílý potok – průměrný úhrn srážek dosahuje 1705 milimetrů za rok, tedy zhruba dvaapůlkrát více, než v celém Česku.
- Nejsušší místo: Mostecká pánev – přibližně 410 milimetrů za rok, tedy zhruba dvě třetiny republikového průměru.