Tábor u jezera, parta mladých lidí a varování, která nikdo nebere vážně. Kdo zná Pátek třináctého, ví, že poklidný pobyt dlouho nevydrží. Horor z roku 1980 a jeho pokračování udělaly z obávaného data pojem i pro lidi, kteří jinak na pověry příliš nedají. Strach z něj sice filmaři nevymysleli, dodali mu ale pořádně působivou kulisu.
Podobnou službu prokázal Vřískot obyčejnému zazvonění telefonu a Osvícení prázdným hotelovým chodbám. Najednou stačí málo: vrznou dveře, zhasne světlo a divák zpozorní. Ještě se nic nestalo, ale v hlavě už má několik scénářů. Ani jeden příjemný.
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Poslední scéna rozhoduje
Stačí však drobnost a celá situace dostane jiný význam. Podezřelý šramot v kuchyni má na svědomí kočka. Za dveřmi, na které někdo vytrvale buší, stojí kamarád s narozeninovým dortem. Člověk si oddechne a vzápětí se směje vlastní představivosti.
Proč podobnou možnost nedopřát i pátku třináctého? Schůzka může dopadnout dobře, telefon přinést radostnou zprávu a vsazená čísla se mohou proměnit ve výherní. Právě Allwyn pátek třináctého dlouhodobě spojuje s ideální příležitostí ke vsazení. Kdy jindy to zkusit a obrátit typicky smolný den ve šťastný?
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Pátek s šancí na výhru
Na pátek 13. listopadu připadá losování Sportky i Eurojackpotu. O výhře rozhoduje náhoda a třináctka v kalendáři šance nemění. Důvod předem odepsat celý den ale také není potřeba. Horor si nechte na večer do televize. Váš pátek může mít mnohem příjemnější průběh. A možná i milionový happy end.