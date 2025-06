Montér ocelových konstrukcí Miloslav Procházka z Kamenického Šenova slavívá narozeniny den po Štědrém dni. Teď přidá k oslavám ještě třináctý červen. Protože mu kardiochirurgové z pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) vpravili srdeční chlopeň unikátním zásahem. Pár dní po operaci už zkoušel první krůčky po nemocniční chodbě...

Vše začalo asi před rokem. „Najednou jsem se začal silně zadýchávat i v mírném stoupání. Tam, kde jsem předtím bez potíží vyšel, jsem už nemohl,“ říká muž, který mimo jiné v životě namontoval kdeco, třeba i podhledy v pražském metru. K dušnosti se přidaly i otoky nohou a párkrát skončil v nemocnici.

Až podrobné vyšetření ukázalo, že mu nefunguje trojcípá srdeční chlopeň mezi pravou komorou a síní. Že je člověk něčím jedinečný, to bývá k chlubení. V tomto případě ale příslušnost k asi čtyřem procentům populace, které trpí srdečním selháním, není na bouchání zátkou od sektu. Procházka měl štěstí v neštěstí. Zákrok, který pražští lékaři provedli, není možný u každého pacienta. „Ne každý člověk s podobnou vadou se totiž k této operaci hodí,“ vysvětluje David Zemánek, intervenční kardiolog z VFN.

Obávali se operatéři, že budou provádět operaci biologickou protézou z hovězího osrdečníku, která byla pro použití v Evropě schválena, a jedná se o šetrný zákrok skrze tepnu, jako první u nás i v Evropě?

Primář interní kliniky Jan Bělohlávek i David Zemánek připouštějí, že to byla vlastně operace o stupínek výš, než jaké tady běžně provádějí. „Spíše mě zarazilo, když už byl zákrok naplánován a zařazen do programu, o který se jedná den. Protože mě kolegové upozornili, jestli jsem si všiml, že to bude pátek třináctého,“ komentuje s úsměvem Zemánek načasování operace. „U nás se operuje pravidelně vždycky v pátek, takže datum je vedlejší, ale samozřejmě mě to minimálně zaujalo,“ potvrzuje intervenční kardiolog.

S datem, které spojují nejrůznější pověry, neměl problémy ani samotný pacient. „V pátek třináctého jsem se ženil, takže ho považuji za svůj šťastný den,“ říká muž z Kamenického Šenova. Pokud by zákrok neabsolvoval a pokračovalo by se třeba léčbou medikamenty, byl by pravděpodobně čekatelem na nové srdce. Takhle si poležel asi tři hodiny na sále, kde mu operatéři zavedli tepnou z vnitřní strany stehna katetrem novou chlopeň na správné místo.