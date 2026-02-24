Záchranáři dnes odpoledne nalezli v Dalešické přehradě u Kramolína na Třebíčsku tělo policejního potápěče, který se po cvičení nevynořil nad hladinu. Pátrání po muži probíhalo několik dní a dnes pokračovalo i pod hladinou nádrže.
Do akce se zapojili hasiči, vodní i báňští záchranáři. Tělo bylo nalezeno v hloubce přibližně 20 metrů bez známek života. O výsledku pátrání informovala Policie ČR na sociální síti X. Pátrání po nezvěstném muži, komplikovala především teplota vody a fakt, že byla v místě hloubka až 40 metrů.
„Bohužel se potvrdily původní domněnky a tělo našeho kolegy jsme nalezli bez známek života. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Uděláme maximum pro objasnění příčin této tragédie i pomoc rodině,“ uvedla policie.