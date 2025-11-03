Patricia Urquiola: Design má srdce i odpovědnost. Každý návrh je pro mě proces objevování

  17:38
Patří mezi ty vzácné osobnosti, které dokážou spojit poezii s technologií, vědu s intuicí a empatii s architekturou. „Moje citlivost a energie patří právě sem, do světa tvorby. Tady se cítím nejvíc sama sebou,“ říká Patricia Urquiola, jedna z nejvlivnějších designérek současnosti, která na letošním Designbloku převzala Cenu za mimořádný přínos světovému designu.

Patricia Urquiola | foto: Archiv P. U.

Ačkoli má za sebou desítky ocenění – od španělské Zlaté medaile za výtvarné umění po titul Designérky desetiletí – oborové medaile pro ni nejsou cílem. „Další nová židle nedává smysl, pokud nepřinese něco navíc,“ říká s úsměvem slavná Španělka žijící v Miláně.

Design chápe jako odpovědnost vůči lidem i světu, nikoli jako pouhou výrobu. Přesto je sama mimořádně produktivní, každý rok navrhuje desítky nových objektů od nábytku po architektonické instalace. Její rukopis spojuje organickou estetiku, funkčnost a hlubší filozofický rozměr. Ráda překračuje hranice oborů a zkouší nové materiály i techniky – například vytvořila kolekci z plastů vytěžených z oceánu. Miluje dřevo a sklo, často kombinuje nejmodernější technologie s tradičními řemeslnými postupy. Zapojuje umělou inteligenci i 3D tisk.

Český křišťál dobyl Rijád. Sklářská rodinná firma vytvořila rekordní 228 metrů dlouhý lustr

„Každý návrh je proces“

Umění, které má srdce „Design už pro mě není jen další produkt pro nějakou firmu. Dělám umělecké instalace, projekty, různé experimenty,“ vysvětluje Urquiola. Každý návrh pro ni znamená proces zkoumání materiálu, prostoru i společnosti. „Je důležité se zamýšlet nad tím, kdo jsme a co reprezentujeme. Záleží mi i na tom, jaký odkaz nese a jak odpovědně se chová firma, se kterou spolupracuji. Držím se základní linie od nápadu, přes technické řešení až po společenský dopad.“

Tento přístup ukázala i během své pražské přednášky studentům UMPRUM. „Nevzdávejte hledání své vlastní cesty, a když máte problém, je potřeba najít řešení. Nebojte se riskovat a dělat chyby. Selhání jsou součástí procesu,“ vyzvala je. „Každý si musí nastavit svůj vlastní kód. Když mluvím se svými dcerami, přeji si, aby si uvědomovaly, že jsou nejen ženami, ale především lidskými bytostmi, aby chápaly, jakou roli lidé v tomto světě mají.“

K vlastnímu rozvoji otevřeně říká: „Strávila jsem spoustu let studiem a nikomu bych to nedoporučila. Buďte vášniví a zvídaví!“

Patricie Urquiola

  • Narodila se v roce 1961 ve španělském Oviedu, později se přestěhovala do Milána.
  • Studovala architekturu v Madridu a poté na milánské polytechnice. Během své kariéry pracovala pro světoznámé značky jako Alessi, Boffi, Cappellini, Cassina, B&B Italia, Moroso, Kartell, Axor či Kvadrat. Spolupracovala také s prestižními automobilkami i módními značkami.
  • V roce 2001 založila vlastní studio v Miláně. Její objekty se nacházejí ve sbírkách světových muzeí – například v MoMA v New Yorku, Muzeu dekorativního umění v Paříži, Designovém muzeu v Monaku, Vitra De- sign Museu ve Weilu am Rhein či ve Victoria & Albert Museu v Londýně.
  • Mezi její architektonické realizace patří například hotel Il Sereno u jezera Como, kde promyslela každý detail včetně „plovoucího“ schodiště.

Nebát se experimentovat

Více než o stylu mluví o svém způsobu práce – eklektickém, proměnlivém a různorodém. „Ráda přemýšlím v různých měřítkách a pracuji zároveň v architektuře i designu. Zajímám se o struktury chování, starobylé techniky a také o určité aspekty paměti. Jsou to vlastně aspekty mého života,“ dodává autorka, která se nejbezpečněji cítí za deskou svého pracovního stolu. Když mluví o inspiraci, nepadají slova „trend“ ani „móda“. Hovoří o přírodě, biologii a nových formách inteligence. „Když dnes přemýšlím o smyslu lidského konání, vidím naši největší povinnost v tom, otevírat nové příležitosti těm, kteří přijdou po nás,“ zdůrazňuje.

Jedním z jejích mimořádných projektů je instalace The Other Side of the Hill, vytvořená pro letošní benátské bienále. Sochařský pahorek symbolizující růst lidské populace za posledních pět tisíc let vznikl z inovativního materiálu, který kombinuje minerální agregáty, recyklované sklo, spirulinu a organické prvky z benátské laguny. Druhá strana díla byla inspirována mikrobiálními systémy prosperujícími díky spolupráci – „mikrobiálními městy“ z mechů a Petriho misek. Výsledkem byl poetický, hybridní model planetárního života.

Změna je život

Urquiola vnímá design jako prostředek, jak se učit žít v rovnováze. „Jednoho dne budeme sdílet svět s neživými inteligencemi. A to všechno změní. Musíme být pozorní a citliví, sledovat umělce z celého světa, právě oni často vnímají tyto proměny dříve než samotní vědci, kteří se zaměřují spíše na exaktní analýzu.“

Často se v jejím vyprávění objevuje motiv proměny a adaptace: „Na tomto světě je jedinou konstantou změna. Je třeba se s ní naučit žít.“ S úsměvem dodává, že s přibývajícím věkem vnímá věci jinak než dřív: „Když jste mladí, možná bojujete s jednou ze svých identit. Ale to není třeba. Během života se několikrát proměníme, a právě v tom je krása. Já sama jsem byla v různých obdobích svého života několika Patriciemi najednou.“

Jak chutná dobrý design? Pražské půllitry cinkají v belgickém metropoli

Ukázat světu, co umíš

Věří, že klíčovými hodnotami dneška jsou empatie a odvaha. „Pro mě jsou ostatní lidé stejně důležití jako já sama. Je třeba mít odvahu a zároveň empatii.“

V tom spočívá i její apel vůči studentům, designérům a umělcům po celém světě: nebát se být upřímný. „V designu i v životě je důležité být upřímný. To je jediná cesta, jak si vytvořit vlastní kulturu. Design je dialog s prostorem, s lidmi, s materiálem a s vámi samotnými.“ A možná právě proto patří Patricia Urquiola k těm, kdo dokážou měnit svět. Tím, že mu naslouchají.

„Nakonec jsme my lidé jen jedním dílkem v patchworku tohoto světa. Máme spolupracovat,“ uzavírá umělecká ředitelka Cassiny, přední italské značky designového nábytku.

