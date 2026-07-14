Patrik Valčák: Draft do Bostonu byl jen začátek, největší zápas přišel po kariéře

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  6:00
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Bývalý profesionální hokejista Patrik Valčák, kterého draftovali Boston Bruins, prošel během kariéry 11 zeměmi azískal trofeje v Evropě i Severní Americe. Po konci aktivní kariéry si musel znovu vybudovat vlastní identitu. | foto: Archiv P. V.

Bývalý profesionální hokejista Patrik Valčák, kterého draftovali Boston Bruins, prošel během kariéry 11 zeměmi a získal trofeje v Evropě i Severní Americe. Po konci aktivní kariéry si musel znovu vybudovat vlastní identitu. V současnosti žije v Dubaji, věnuje se longevity (viz box – pozn. redakce) a fitness a s projektem Nozono chce proměnit longevity z abstraktního trendu v konkrétní každodenní péči o energii, regeneraci a zdravou budoucnost.

Když se dnes ohlédnete za svou hokejovou kariérou, na co jste nejvíce hrdý?
Největší hrdost ve mně paradoxně nevyvolává jediná trofej. Vyhrát Memorial Cup, Kelly Cup nebo mistrovské tituly je něco, co vám už nikdo nevezme, ale ještě víc si cením toho, že jsem dokázal sedmnáct let fungovat v profesionálním sportu, projít jedenácti zeměmi a pokaždé se znovu adaptovat. V každém klubu začínáte prakticky od nuly. Musíte si získat důvěru, pochopit jinou kulturu a každý den dokazovat svou hodnotu. Hokej mě naučil disciplíně, odolnosti a schopnosti pokračovat i ve chvíli, kdy se život nevyvíjí podle původního plánu. NHL se mi nesplnila, ale získal jsem zkušenosti, které dnes využívám při podnikání. Kariéru proto nevnímám podle jednoho nesplněného snu, ale podle toho, jakého člověka ze mě udělala.

Hrál jste v řadě zemí. Která hokejová destinace vás nejvíce překvapila a proč?
Měl jsem možnost projít profesionálními kluby ve Finsku, Švédsku, Francii, na Slovensku i v rodných Vítkovicích. Když se ale ohlédnu zpět, nejvíce vzpomínám na dvě destinace. První byl Grenoble ve Francii. V té době Francie ještě nepatřila mezi tradiční hokejové velmoci, ale podmínky, které nám klub vytvořil, byly opravdu špičkové. Strávil jsem tam dvě nádherné sezony, během kterých jsme získali mistrovský titul i pohár. Druhou byla Dukla Trenčín. Za mého působení to byl největší klub na Slovensku a podpora fanoušků byla opravdu výjimečná. V mladých letech jsem si angažmá v těchto dvou klubech opravdu užil a dodnes na ně velmi rád vzpomínám.

Bývalý profesionální hokejista Patrik Valčák, kterého draftovali Boston Bruins,...

Byl jste draftovaný klubem Boston Bruins. Jak blízko jste podle sebe byl splnění snu o NHL?
Možná nejpřesnější odpověď je, že jsem byl dost blízko, abych věřil, že je to reálné, ale ne tak blízko, abych mohl tvrdit, že jsem NHL měl jistou. Draft Bostonem byl obrovským potvrzením potenciálu, nikoli vstupenkou do NHL. V Severní Americe jsem se dostal mezi špičkové mladé hráče a vyhrál Memorial Cup, ale na této úrovni rozhodují detaily: výkonnost, konzistence, psychická vyspělost, správná rozhodnutí i timing. S odstupem vidím, že jsem některé věci mohl udělat lépe. Zároveň jsem se naučil důležitou lekci: jeden nesplněný cíl nesmí definovat celý váš život. Draft vám otevře dveře, ale žádný další krok za vás neudělá. To platí ve sportu, podnikání i v péči o vlastní zdraví.

V jednom rozhovoru jste zmínil, že po konci kariéry přišla určitá ztráta identity. Jak náročné období to bylo?
Nejtěžší nebylo přestat trénovat. Horší bylo přestat se definovat jen jako hokejista. V profesionálním sportu máte od rána do večera jasný režim, tým, další zápas, výsledky a okamžitou zpětnou vazbu. Když to skončí, nezmizí jen práce. Zmizí struktura, prostředí a část identity, kterou jste si budoval od dětství. Bylo to náročnější, než jsem čekal. Musel jsem přijmout, že moje hodnota není daná tím, kolik lidí zná moje jméno nebo co jsem vyhrál. Znovu jsem hledal směr a bojoval i s vlastním egem. Nakonec mě zachránilo to, co jsem znal nejlépe – pohyb, disciplína a práce s lidmi. Z hokejisty jsem se postupně stal trenérem a později podnikatelem. Dnes tuto etapu vnímám jako bolestivou, ale zásadní transformaci.

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Co bylo nejtěžší na přechodu z vrcholového sportu do běžného pracovního života?
Nejtěžší bylo přijmout, že mimo sport jsem znovu začátečník. V kabině máte jasnou roli, trenéra, plán a výsledkovou tabuli. V běžném pracovním životě vám nikdo neřekne, co přesně máte každý den udělat, a předchozí úspěchy vám nezaručí žádnou hodnotu pro klienta ani pro trh. Musel jsem se naučit komunikaci, obchod, práci s klienty, digitální prostředí i to, jak si sám řídit čas. Pro člověka, který byl zvyklý být v něčem velmi dobrý, je těžké znovu se ptát a dělat chyby. Zároveň to byla obrovská škola pokory. Dnes vím, že sportovní disciplína je skvělý základ, ale sama nestačí. Musíte být ochotný učit se, obklopit se lidmi, kteří jsou v dané oblasti lepší, a každý den vytvářet skutečnou hodnotu.

Bývalý profesionální hokejista Patrik Valčák, kterého draftovali Boston Bruins,...

V posledních letech jste působil jako fitness trenér. V čem vám pomohla zkušenost profesionálního sportovce při práci s klienty?
Profesionální sport mě naučil, že výkon nevzniká jen tím, co odtrénujete. Je výsledkem správného zatížení, regenerace, stravy, spánku, psychiky a dlouhodobé konzistence. A přesně to se snažím předávat klientům. Neprodávám jim motivaci na dva týdny, ale pomáhám jim postavit systém, který dokážou žít. Zároveň vím, že každý člověk reaguje jinak. To, co fungovalo u profesionálního sportovce, nelze bezmyšlenkovitě přenést na člověka, který má náročnou práci, rodinu a omezený čas. Dobrý trenér proto nemá klienta trestat, ale pochopit. Sleduji nejen váhu nebo svaly, ale i energii, spánek, sílu, stres a to, zda je plán dlouhodobě udržitelný. Právě tím se pro mě fitness postupně propojilo s longevity: nejde o krátkodobou formu, ale o tělo, které vám bude dobře sloužit i za deset nebo dvacet let.

Jaké chyby lidé nejčastěji dělají při snaze zhubnout nebo nabrat svaly?
Nejčastější chyba je, že chtějí během několika týdnů napravit něco, co vznikalo roky. Nastaví si extrémní dietu, přidají příliš mnoho tréninku, omezí vše, co mají rádi, a spoléhají na vůli. Výsledek bývá rychlý start, únava, frustrace a návrat na začátek. Druhá chyba je, že sledují jen číslo na váze. Přitom změna postavy i zdraví závisí na celém systému: dostatku bílkovin, silovém tréninku, běžném pohybu, kvalitním spánku, zvládání stresu a realistickém energetickém příjmu. Nejlepší plán není ten nejtvrdší. Je to ten, který dokážete dodržovat i v pracovním týdnu, na cestách a ve chvíli, kdy nemáte ideální den. Tělo nepotřebuje trest. Potřebuje konzistentní a promyšlenou péči.

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V longevity segmentu začínáte právě podnikat. Jak vznikl tento nápad?
Jako sportovec jsem měl přístup k trenérům, lékařům a odborníkům na výživu a viděl jsem, jak obrovský rozdíl vytvářejí malé každodenní návyky. Jako trenér jsem potom sledoval opačný problém: většina lidí začne zdraví řešit až ve chvíli, kdy jim začne chybět energie, zhorší se spánek nebo tělo přestane fungovat tak, jak byli zvyklí. Postupně jsem si uvědomil, že nechci jen žít déle. Chci zůstat co nejdéle silný, soustředěný, samostatný a naplno přítomný pro rodinu i práci. A právě to pro mě znamená longevity, není to honba za nesmrtelností, ale více kvalitně prožitých let. Když za mnou přišel kamarád František Vašíček s tím, že s jeho ženou Michalou chtějí rozjet byznys s longevity produkty, hned jsem věděl, že chci být jeho součástí.

Bývalý profesionální hokejista Patrik Valčák, kterého draftovali Boston Bruins,...

Co je hlavním cílem značky Nozono a v čem se chcete odlišit od stovek jiných firem nabízejících doplňky stravy?
Pro nás to není jen značka doplňků stravy. Je to určitý „feeling“. Feeling dobré energie, vitality a pozitivního přístupu k životu. Chceme, aby naše značka lidem nepřinášela jen kvalitní produkty, ale také pozitivní energii, inspiraci a motivaci starat se o své zdraví a žít naplno. Na trhu jsme v minulosti viděli mnoho izolovaných produktů, módních ingrediencí a složitých biohackingových protokolů. Chyběl nám u nich srozumitelný, důvěryhodný systém pro běžný život, který propojí energii, metabolickou rovnováhu, buněčné zdraví, spánek, regeneraci, mentální výkon a imunitu. My spolupracujeme s odborníky, používáme ingredience ověřeného původu a řešíme nejen to, co je napsané na etiketě, ale také čistotu složení, biologickou dostupnost a synergii jednotlivých látek. Nechceme používat ingredience jen proto, že jsou právě populární. Každá musí mít ve formuli jasný důvod.

Nestačí přijet s průměrným nápadem, musíte mít kvalitu, rychlost a jasnou hodnotu pro zákazníka. Stejné je to se zdravým životním stylem.

Jak se vy osobně udržujete v kondici?
Trénuji denně. Je to moje zábava, práce i způsob života. Z hokeje a profesionálního sportu jsem si vytvořil strukturu, kterou moje tělo i mozek potřebují. Dnes už netrénuji proto, abych podal maximální výkon v jednom zápase. Trénuji tak, abych byl silný, pohyblivý, výkonný a bez bolesti i v dalších desetiletích. Kombinuji silový trénink, kondici, běžný pohyb a mobilitu. Stejnou pozornost ale věnuji spánku, stravě, regeneraci a tomu, jak se během dne skutečně cítím. S věkem jsem pochopil, že další tvrdý trénink není vždy odpověď. Někdy je větším výkonem dobře se vyspat, zpomalit nebo upravit zatížení. Součástí mé každodenní rutiny jsou také kvalitní longevity produkty jako promyšlená podpora energie, mentálního výkonu, spánku a regenerace. Zároveň otevřeně říkám, že žádná kapsle nenahradí pohyb, kvalitní jídlo ani spánek. Doplňky mají smysl tehdy, když posilují dobře postavené základy, ne když je mají omlouvat.

Aktuálně žijete v Dubaji. Jak se vám tam žije? Je Dubaj skutečně rájem pro podnikání a zdravý životní styl?
Dubaj je skvělé místo, kde jsem opravdu našel domov. Nabízí bezpečí, vysokou kvalitu služeb, výbornou sportovní infrastrukturu, mezinárodní kontakty a velmi rychlé podnikatelské prostředí. Zároveň je tu globální konkurence a vysoké tempo. Nestačí přijet s průměrným nápadem, musíte mít kvalitu, rychlost a jasnou hodnotu pro zákazníka. Stejné je to se zdravým životním stylem. Možností je tu obrovské množství: kvalitní fitness centra, sport, zdravé jídlo i odborná péče. Ale město vám nabízí i opačný extrém – pohodlí, večírky, stres a minimum přirozeného pohybu. Dubaj podle mě zesiluje vaše návyky. Když máte disciplínu, dokážete tu žít velmi kvalitně.

O co jde?

  • Poslední dobou stále častěji skloňované anglické slovo longevity znamená v překladu dlouhověkost.
  • Je to vědní obor a životní styl zaměřený na prodloužení lidského života. Na rozdíl od pouhého navyšování věku řeší i to, aby se člověk vysokového věku dožil v co nejlepší kondici, vyhnul se chronickým nemocem a zůstal soběstačný.
  • „Téma dlouhověkosti vzbuzuje ve společnosti velký zájem. Výzkum v této oblasti probíhá, ale odborníci upozorňují, že nejvíce let nám zatím přidá především dodržování zásad zdravého životního stylu. Češi v tom mají mezery, a věk dožití by si tak mohli v průměru výrazně prodloužit. Profesorka Eva Topinková nicméně připomíná, že na stáří je potřeba se tak jako tak připravit, a to nejen fyzicky, ale i duševně.“ uvádí na webu 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, která se tématem zabývá.
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