Pavel vyznamenal 51 osobností. Bílého lva získali Forman, Čáslavská i Janžurová

Autor: Metro.cz
  7:15
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Prezident republiky propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny III. třídy paní...

Prezident republiky propůjčil Řád bílého lva občanské skupiny III. třídy paní Ivě Janžurové, divadelní, filmové a televizní herečce, dvojnásobné držitelce Českého lva, nositelce Ceny Thálie za celoživotní mistrovství a jedné z nejvýraznějších osobností české kultury, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění. (28. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vyznamenaný Jan Hřebejk ve Vladislavském sále Pražského hradu (28. října 2026)
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Prezident Petr Pavel udělil při příležitosti 28. října celkem 51 státních vyznamenání, o tři více než loni. Nejvyšší ocenění, Řád bílého lva, získali například gymnastka Věra Čáslavská, režisér Miloš Forman či herečka Iva Janžurová. Mezi vyznamenanými nechyběli ani sportovci, umělci, vědci nebo vojáci, kteří položili život při službě.

Řád bílého lva II. třídy propůjčil prezident in memoriam legendární gymnastce Věře Čáslavské a oscarovému režisérovi Miloši Formanovi. Řád III. třídy převzaly herečka Iva Janžurová a vědkyně Helena Illnerová, první předsedkyně Akademie věd ČR.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy získal in memoriam diplomat Vladimír Vochoč, který za druhé světové války pomáhal zachraňovat lidi před nacisty.

Prezident dále ocenil disidenty Jaroslava Šedivého a Jiřího Dienstbiera, bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu či někdejší předsedkyni Ústavního a Nejvyššího soudu Elišku Wagnerovou. Všichni získali Řád T. G. Masaryka in memoriam.

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Řád T. G. Masaryka IV. třídy převzaly lidskoprávní aktivistka Elena Gorolová a Milena Grenfell-Baines, která patří mezi děti zachráněné Nicholasem Wintonem.

Medaile za hrdinství i pro padlé vojáky

Medaili Za hrdinství udělil prezident pěti osobnostem. Mezi nimi byl pamětník Pražského povstání Vladimír Dvořák.

In memoriam byli oceněni vojáci Milan Štěrba, Robert Vyroubal a Adrian Werner. Stejné vyznamenání získal Libor Cicvárek, pracovník městského úřadu v Chřibské, který při ozbrojeném útoku chránil ostatní a přišel o život.

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Ocenění pro Hřebejka, Ježka i Tučkovou

Medaili Za zásluhy získaly osobnosti z kultury, sportu i dalších oblastí veřejného života.

Mezi oceněnými byli režisér Jan Hřebejk, herec a režisér Arnošt Goldflam, kreslíř Marko Čermák či dramatik Ladislav Smoček. Vyznamenání převzali také spisovatelé Jáchym Topol a Kateřina Tučková.

Režisér Jan Hřebejk si z Hradu odnáší medaili Za zásluhy v oblasti umění. (28. října 2026)
Mezi oceněnými je i doktorka, spisovatelka a dramatička Kateřina Tučková. Z Hradu si odnáší medaili Za zásluhy v oblasti umění. (28. října 2026)
Nejdéle působící učitelka Sylva Knedlová si z Hradu odnáší medaili Za zásluhy v oblasti výchovy a školství. (28. října 2026)
Herec Arnošt Goldflam si z Hradu odnáší medaili Za zásluhy v oblasti kultury, výchovy a školství. (28. října 2026)
237 fotografií

Ze sportovců prezident ocenil paralympijského cyklistu Jiřího Ježka a olympijskou vítězku ve sportovní střelbě Kateřinu Emmons.

Medaili Za zásluhy získal rovněž tvůrce videí Jiří Burýšek, který se věnuje popularizaci kritického myšlení a upozorňuje na dezinformace. Přehled všech vyznamenaných najdete na webu iDNES.cz.

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Pavel varoval před oslabováním institucí

Prezident se ve svém projevu věnoval také odpovědnosti politiků, veřejným financím a důvěře v demokratické instituce. Zdůraznil přitom význam veřejnoprávních médií.

„V informačním chaosu potřebujeme budovat důvěru v zavedené značky a autority. Nikoli s nimi válčit, nebo dokonce neuváženými změnami zákonů mediální prostor rozbít,“ uvedl Pavel.

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