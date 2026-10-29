Řád bílého lva II. třídy propůjčil prezident in memoriam legendární gymnastce Věře Čáslavské a oscarovému režisérovi Miloši Formanovi. Řád III. třídy převzaly herečka Iva Janžurová a vědkyně Helena Illnerová, první předsedkyně Akademie věd ČR.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy získal in memoriam diplomat Vladimír Vochoč, který za druhé světové války pomáhal zachraňovat lidi před nacisty.
Prezident dále ocenil disidenty Jaroslava Šedivého a Jiřího Dienstbiera, bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu či někdejší předsedkyni Ústavního a Nejvyššího soudu Elišku Wagnerovou. Všichni získali Řád T. G. Masaryka in memoriam.
|
Kalousek ocenil, že Pavel vyslovil nesouhlas s projídáním budoucnosti
Řád T. G. Masaryka IV. třídy převzaly lidskoprávní aktivistka Elena Gorolová a Milena Grenfell-Baines, která patří mezi děti zachráněné Nicholasem Wintonem.
Medaile za hrdinství i pro padlé vojáky
Medaili Za hrdinství udělil prezident pěti osobnostem. Mezi nimi byl pamětník Pražského povstání Vladimír Dvořák.
In memoriam byli oceněni vojáci Milan Štěrba, Robert Vyroubal a Adrian Werner. Stejné vyznamenání získal Libor Cicvárek, pracovník městského úřadu v Chřibské, který při ozbrojeném útoku chránil ostatní a přišel o život.
|
Vánoční Praha láká turisty z celého světa. V jednom ohledu patří k nejdražším v Evropě
Ocenění pro Hřebejka, Ježka i Tučkovou
Medaili Za zásluhy získaly osobnosti z kultury, sportu i dalších oblastí veřejného života.
Mezi oceněnými byli režisér Jan Hřebejk, herec a režisér Arnošt Goldflam, kreslíř Marko Čermák či dramatik Ladislav Smoček. Vyznamenání převzali také spisovatelé Jáchym Topol a Kateřina Tučková.
Ze sportovců prezident ocenil paralympijského cyklistu Jiřího Ježka a olympijskou vítězku ve sportovní střelbě Kateřinu Emmons.
Medaili Za zásluhy získal rovněž tvůrce videí Jiří Burýšek, který se věnuje popularizaci kritického myšlení a upozorňuje na dezinformace. Přehled všech vyznamenaných najdete na webu iDNES.cz.
|
EET 2.0 je tady. Co všechno se od ledna mění a jak evidenci tržeb „vypnout“?
Pavel varoval před oslabováním institucí
Prezident se ve svém projevu věnoval také odpovědnosti politiků, veřejným financím a důvěře v demokratické instituce. Zdůraznil přitom význam veřejnoprávních médií.
„V informačním chaosu potřebujeme budovat důvěru v zavedené značky a autority. Nikoli s nimi válčit, nebo dokonce neuváženými změnami zákonů mediální prostor rozbít,“ uvedl Pavel.