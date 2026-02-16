Pavouk hokeje na ZOH 2026: Češi proti Dánům. Výhra znamená střet s Goliášem

Autor: Metro.cz
Sport   7:42
Hokejový turnaj ZOH 2026 je v plném proudy. Muži uzavřeli skupinou prohrou se Švýcarskem. Pro české ženy olympijská cesta skončila ve čtvrtfinále, kde nestačily na Švédsko. Co nás čeká dál? Máme přehledný harmonogram.
Filip Chlapík (14) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)

Filip Chlapík (14) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Český brankář Lukáš Dostál v akci. (23. května 2024)
Ondřej Kaše (73) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Martin Nečas (98) v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
Martin Nečas (98) po pádu v souboji se Švýcarskem. (15. února 2026)
8 fotografií

Karty jsou rozdány, jde se hrát o všechno. Češi postoupili ze skupiny až z třetího místa a teď je nečeká lehká práce. Pokud v osmifinále porazí Dánsko, narazí výběr Radima Rulíka na silnou Kanadu. Ta ve skupině neztratila ani bod, uctihodné je i její skóre 20:3.

Program českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – Kanada0:5
Francie – ČESKO3:6
Švýcarsko – ČESKO4:3P
ČESKO – Dánsko (osmifinále)

Program olympijského turnaje mužů

Program a rozpis zápasů play off
Osmifinále: Švýcarsko – ItálieÚterý 17. února, 12:10
Osmifinále: Německo – FrancieÚterý 17. února, 12:10
Osmifinále: ČESKO – DánskoÚterý 17. února, 16:40
Osmifinále: Švédsko – LotyšskoÚterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále: Slovensko – Německo/FrancieStředa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále: Kanada – ČESKO/ DánskoStředa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále: Finsko – Švýcarsko/ItálieStředa 18. února, 18:10
Čtvrtfinále: USA – Švédsko/LotyšskoStředa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026

V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.

  • Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
  • Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
  • Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
  • K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka

Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?

1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.

2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.

  • Po seřazení týmů do minitabulky se hraje podle klíče:
    • 5 vs. 12
    • 6 vs. 11
    • 7 vs. 10
    • 8 vs. 9

Výsledky českých hokejistek na ZOH

  • České hokejistky skončily ve skupině A na třetím místě a ve čtvrtfinále narazily na Švédsko, které suverénně ovládlo skupinu B. Po velkém boji mu podlehly 0:2 a sen o medaili pro ně skončil.
Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
USA – ČESKO5:1
ČESKO – Švýcarsko3:4N
ČESKO – Finsko2:0
Kanada – ČESKO5:1
ČESKO – Švédsko (čtvrtfinále)0:2

Program olympijského turnaje žen

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Švédsko – Německo4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Itálie – Francie4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
USA – ČESKO5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Finsko – KanadaČtvrtek 5. února, 21:10 – odloženo
Francie – Japonsko2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
ČESKO – Švýcarsko3:4N (2:1, 0:0, 1:2)
Německo – Japonsko5:2 (3:0, 2:2, 0:0)
Švédsko – Itálie1:6 (0:1, 1:3, 0:2)
USA – Finsko5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Švýcarsko – Kanada0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Francie – Švédsko0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
ČESKO – Finsko2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
Japonsko – Itálie2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Německo – Francie2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Švýcarsko – USA0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Kanada – ČESKO5:1 (4:0, 1:0, 0:1)
Japonsko – Švédsko0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Itálie – Německo1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Kanada – USA0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Finsko – Švýcarsko3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Finsko – Kanada0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Čtvrtfinále 2: USA – Itálie6:0 (1:0, 5:0, 0:0)
Čtvrtfinále 3: Kanada – NěmeckoSobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4: Finsko – ŠvýcarskoSobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

Skupiny žen na ZOH 2026

A – Kanada, USA, Finsko, ČESKO, Švýcarsko
B – Francie, Německo, Švédsko, Japonsko, Itálie

Jistotu účasti podle žebříčku IIHF měla Kanada, USA, Finsko, Česko a Švýcarsko. Nebude chybět ani Francie a stejně jako v mužské kategorii se na turnaji představí také domácí Itálie.

O zbylých třech volných místech rozhodly tři kvalifikační skupiny, ze kterých si účast v Itálii zajistilo Japonsko, Švédsko a Německo.

Nominace mužských týmů na ZOH

ZeměKompletní nominace
ČeskoNominace Česka na ZOH 2026
KanadaNominace Kanady na ZOH 2026
USANominace USA na ZOH 2026
ŠvédskoNominace Švédska na ZOH 2026
FinskoNominace Finska na ZOH 2026
ŠvýcarskoNominace Švýcarska na ZOH
SlovenskoNominace Slovenska na ZOH
NěmeckoNominace Německa na ZOH
LotyšskoNominace Lotyšska na ZOH
DánskoNominace Dánska na ZOH
FrancieNominace Francie na ZOH 2026
ItálieNominace Itálie na ZOH 2026

Nominace českých hokejistek

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých Budějovicích, kde Češky prohrály zápas o bronz a obsadily čtvrté místo.

Nominace českých hokejistek na olympiádu

Brankářky: Julie Pejšová (Milevsko), Klára Peslarová (Brynäs/Švéd.), Michaela Hesová (Dartmouth College/NCAA)

obránkyně: Sára Čajanová (Brynäs/Švéd.), Dominika Lásková (SDE Hockey/Švéd.), Noemi Neubauerová (Zug/Švýc.), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Klára Seroiszková (Davos/Švýc.), Aneta Tejralová (Seattle/PWHL), Andrea Trnková (Clarkson University/NCAA)

útočnice: Klára Hymlárová, Denisa Křížová (obě Minnesota/PWHL), Barbora Juříčková (Hämeenlinna/Fin.), Vendula Přibylová (MoDo Hockey/Švéd.), Linda Vocetková (Djurgaarden/Švéd.), Tereza Pištěková (SDE Hockey/Švéd.), Michaela Pejzlová (Ambri Piotta/Švýc.), Kristýna Kaltounková (New York/PWHL), Natálie Mlýnková (Montreal/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa/PWHL), Tereza Vanišová (Vancouver/PWHL), Tereza Plosová (Universita Minnesota/NCAA), Adéla Šapovalivová (Universita Wisconsin/NCAA)

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Policie na D11 dopadla muže v kradeném audi, zachytila ho automatická kamera

Dopadení kradeného vozu Audi Q5

Koordinovaná akce několika policejních jednotek vedla na dálnici D11 u Hradce Králové k zajištění kradeného luxusního vozu Audi Q5. Řidič ho převážel do Polska, avšak na registračních značkách, které...

16. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Uzavírky pro auta se vracejí na Plzeňskou ulici, rozkopaná bude i Kbelská

Rekonstrukce Plzeňské ulice, jedné z páteřních komunikací v Praze 5, postoupí...

Začala druhá etapa oprav plynovodů a vodovodů v Plzeňské, jedné z nejdelších ulic v metropoli a klíčové radiály západní strany města. Práce budou trvat do konce srpna. Od poloviny dubna do konce...

16. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Nemocnice v Královéhradeckém kraji sdílejí dokumentaci pacientů elektronicky

ilustrační snímek

Nemocnice v Královéhradeckém kraji sdílejí zdravotnickou dokumentaci pacientů elektronicky. Zapojené jsou krajské nemocnice Zdravotnického holdingu...

16. února 2026  9:19,  aktualizováno  9:19

Pes uvázl v ledové vodě, na pomoc mu skočil kolemjdoucí. Oba vytáhli strážníci

Strážníci vytáhli z ledové vody psa i jeho zachránce

Rozbahněný prudký svah vedoucí do řeky Svratky se ukázal být nepřekonatelnou překážkou pro menšího psa, který o víkendu uvázl v ledové vodě v Židlochovicích na Brněnsku. Zachránit se jej snažil...

16. února 2026  10:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prevence posiluje, péče ale stále chybí. Reformy zdravotnictví znovu otevírají otázku, kdo se postará o stárnoucí Česko

Slavnostní otevření domova pro seniory v Novém Bydžově (10. října 2025)

Nový systém preventivních prohlídek má prodloužit dobu života ve zdraví. Odborníci ale varují, že bez rozšíření dlouhodobé a sociální péče Česko na rychle stárnoucí populaci připravené není, chybějí...

16. února 2026  10:39,  aktualizováno  10:50

Silnici z Chomutova k hranicí s Německem je zavřena kvůli sněhu a kamionům

ilustrační snímek

Hlavní silnice mezi Chomutovem a hranicí s Německem je uzavřená, na vozovce je sníh, na cestě stojí uvízlá nákladní auta. Informovalo o tom Ředitelství silnic...

16. února 2026  9:14,  aktualizováno  9:14

Hromadná nehoda jedenácti autu uzavřela D8 u Prahy. Projíždí se jedním pruhem

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. (16. února 2026)

Dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela hromadná nehoda několika nákladních a osobních aut. Jeden člověk byl zraněn, policie odklání dopravu přes Zdiby.

16. února 2026  7:52,  aktualizováno  10:40

Náměstí Republiky téměř jen pro rezidenty. Tachov upravil pravidla parkování

V Tachově změnili systém placeného parkování. (11. února 2026)

Od začátku února změnil Tachov systém placeného parkování. Barvami jsou odlišené zóny, kde smějí parkovat jen místní s předplacenou kartou, a kde je placené parkování pro návštěvníky města. Mimo...

16. února 2026  10:32

Nová výstava v muzeu stříbra připomene příchod jezuitského řádu do Kutné Hory

ilustrační snímek

Příchod jezuitského řádu do Kutné Hory před 400 lety připomene nová výstava v Českém muzeu stříbra. Návštěvníci ji uvidí od 3. března v Hrádku, kde kdysi...

16. února 2026  8:59,  aktualizováno  8:59

Vedoucí globální technologické společnosti zakládají iniciativu Trusted Tech Alliance

16. února 2026  10:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Cenu Women Changing the World získala diplomatka Alexandra Janečková.

16. února 2026  10:24

Do motorestu si zloděj přijel pro nářadí, vypůjčené auto jím napěchoval po střechu

Vypůjčenou Škodu Octavia ukradeným nářadím zloděj naložil až po střechu.

Až po střechu napěchoval vypůjčenou octavii ukradeným nářadím sedmatřicetiletý zloděj. Dojel si pro něj k motorestu na 139. kilometr D1 ve směru na Brno. Provozovna se momentálně rekonstruuje. Zloděj...

16. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.