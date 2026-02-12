V turnaji ZOH 2026 v Miláně by Češky rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Letos dokonce věří i v medaili. Cesta za ní je ale trnitá.
Pavouk olympijského turnaje žen
|Čtvrtfinále 1: ČESKO – Švédsko
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2: USA – Itálie
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3: Kanada – Německo
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4: Finsko – Švýcarsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1 :
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2 :
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10
Také mužský tým doufá v cenný kov, tentokrát však mezi favority nepatří. Sázkaři nejvíce věří Kanadě. Právě s ní Češi turnaj zahájili a byl z toho debakl 5:0. Kdy tým Radima Rulíka čeká reparát?
Program olympijského turnaje mužů
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|Slovensko – Finsko
|4:1
|Švédsko – Itálie
|5:2
|Švýcarsko – Francie
|4:0
|ČESKO – Kanada
|0:5
|Lotyšsko – USA
|Čtvrtek 12. února, 21:10
|Německo – Dánsko
|Čtvrtek 12. února, 21:10
|Finsko – Švédsko
|Pátek 13. února, 12:10
|Itálie – Slovensko
|Pátek 13. února, 12:10
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Kanada – Švýcarsko
|Pátek 13. února, 21:10
|Švédsko – Slovensko
|Sobota 14. února, 12:10
|Německo – Lotyšsko
|Sobota 14. února, 12:10
|Finsko – Itálie
|Sobota 14. února, 16:40
|USA – Dánsko
|Sobota 14. února, 21:10
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10
|Kanada – Francie
|Neděle 15. února, 16:40
|Dánsko – Lotyšsko
|Neděle 15. února, 19:10
|USA – Německo
|Neděle 15. února, 21:10
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40
