Pavouk hokeje na ZOH 2026: Češky čeká ve čtvrtfinále neoblíbený soupeř, muži hrají s Francií

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   20:17
České hokejistky hrají svůj druhý olympijský turnaj. Už zítra se utkají v rámci play-off se silným Švédskem. Ve stejný čas hrají také naši muži, kteří dnes nestačili na hvězdnou Kanadu.

České hokejistky si na soupeřky pro čtvrtfinále musí počkat. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V turnaji ZOH 2026 v Miláně by Češky rády vylepšily sedmé místo z Pekingu. Letos dokonce věří i v medaili. Cesta za ní je ale trnitá.

Pavouk olympijského turnaje žen

Čtvrtfinále 1: ČESKO – ŠvédskoPátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2: USA – ItáliePátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3: Kanada – NěmeckoSobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4: Finsko – ŠvýcarskoSobota 14. února, 21:10
Semifinále 1 :Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2 :Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

Také mužský tým doufá v cenný kov, tentokrát však mezi favority nepatří. Sázkaři nejvíce věří Kanadě. Právě s ní Češi turnaj zahájili a byl z toho debakl 5:0. Kdy tým Radima Rulíka čeká reparát?

Program olympijského turnaje mužů

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
Slovensko – Finsko4:1
Švédsko – Itálie5:2
Švýcarsko – Francie4:0
ČESKO – Kanada0:5
Lotyšsko – USAČtvrtek 12. února, 21:10
Německo – DánskoČtvrtek 12. února, 21:10
Finsko – ŠvédskoPátek 13. února, 12:10
Itálie – SlovenskoPátek 13. února, 12:10
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Kanada – ŠvýcarskoPátek 13. února, 21:10
Švédsko – SlovenskoSobota 14. února, 12:10
Německo – LotyšskoSobota 14. února, 12:10
Finsko – ItálieSobota 14. února, 16:40
USA – DánskoSobota 14. února, 21:10
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10
Kanada – FrancieNeděle 15. února, 16:40
Dánsko – LotyšskoNeděle 15. února, 19:10
USA – NěmeckoNeděle 15. února, 21:10
Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Navzdory petici s 11 tisíci podpisy Praha pokračuje v instalaci LED osvětlení

Lampa od sochaře Krištofa Kintery.

Téměř tři hodiny se na pražském zastupitelstvu přeli zastánci oranžového světla s obhájci instalovaných nových bílé svítících LED lamp veřejného osvětlení. Zastupitelé následně odhlasovali, že...

12. února 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

V Ondřejově u Prahy po výbuchu a následném požáru garáže zemřel muž

Hasiči a policisté zasahovali u požáru v Ondřejově u Prahy. Jeden člověk požár...

Při výbuchu a následném požáru, který zasáhl garáž rodinného domu, zemřel ve čtvrtek večer muž ve věku 57 let. Příčinu neštěstí v Ondřejově u Prahy vyšetřují kriminalisté, řekl policejní mluvčí Pavel...

12. února 2026  21:22

Tramvaj v Brně na zastávce srazila muže, okolnosti jeho úmrtí vyšetřuje policie

ilustrační snímek

Tramvaj v Brně v Křížově ulici dnes odpoledne srazila a zabila staršího muže, policie okolnosti neštěstí vyšetřuje. ČTK to řekl mluvčí policie David Chaloupka....

12. února 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Plzeňské muzeum představuje retrospektivu díla výtvarníka Jaroslava Zapletala

PlzeĹskĂ© muzeum pĹ™edstavuje retrospektivu dĂ­la vĂ˝tvarnĂ­ka Jaroslava Zapletala

Průřez tvorbou plzeňského výtvarníka, grafika, scénografa a pedagoga Jaroslava Zapletala za uplynulých šest desetiletí představuje ode dneška výstava v...

12. února 2026  19:05,  aktualizováno  19:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Otevření úřadu v Chřibské po střelbě se posune, pokračuje odstraňování následků

ilustrační snímek

Městský úřad v Chřibské na Děčínsku se po střeleckém útoku z 19. ledna příští týden neotevře. Ačkoliv tak radnice chtěla učinit, bude ještě pokračovat...

12. února 2026  18:48,  aktualizováno  18:48

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Češky čeká ve čtvrtfinále neoblíbený soupeř, muži hrají s Francií

Češky slaví druhý gól do finské brány v utkání o bronz.

České hokejistky hrají svůj druhý olympijský turnaj. Už zítra se utkají v rámci play-off se silným Švédskem. Ve stejný čas hrají také naši muži, kteří dnes nestačili na hvězdnou Kanadu.

12. února 2026  20:17

7. den ZOH 2026: Do akce jde Jílek, Adamczyková i hokejové týmy. Problém je termínová kolize

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry nabídnou i sedmý den pořádnou porci akce s českou stopou. Fanoušci se mohou těšit na snowboardcross Evy Adamczykové, důležitý duel hokejistů s Francií i vytrvalostní závod...

12. února 2026  19:59

V pozoru televize i notebook. Pro českého fanouška nastane v pátek na olympiádě dilema

Hokejista David Pastrňák bude vlajkonošem české výpravy při zahájení...

Česká televize protestovala, ale nebylo jí to nic platné. V pátek v podvečer budou mít čeští fanoušci velký problém: co sledovat dřív? V akci budou najednou oba hokejové týmy a Metoděj Jílek se...

12. února 2026  19:49

Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

Ester Ledecká na ZOH 2026.

Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla nejslavnější vítězství kariéry, i bolestně těsnou smůlu před čtyřmi roky v Pekingu. Závod po pádu...

12. února 2026  12:12,  aktualizováno  19:29

Ostrý start se českým hokejistům na ZOH nepodařil. S Kanadou prohráli rozdílem třídy

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Olympijský hokejový turnaj dneškem začal i pro české hokejisty. V úvodu olympiády je čeká náročný program, tři zápasy základní skupiny odehrají ve čtyřech dnech. První zápas s Kanadou však šťastný...

12. února 2026  19:21

Do soutěže architektů na nové náměstí dostal Hradec Králové 49 návrhů

ilustrační snímek

Do architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové přišlo městu 49 návrhů. Na dotaz ČTK to dnes uvedla...

12. února 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

Karlovarský kraj zahájil kampaň, kterou chce podpořit zdravotní prevenci

KarlovarskĂ˝ kraj zahĂˇjil kampaĹ, kterou chce podpoĹ™it zdravotnĂ­ prevenci

Karlovarský kraj spustil kampaň zaměřenou na prevenci zdraví. Má zvýšit povědomí o možnostech a významu preventivních prohlídek a motivovat lidi k péči o...

12. února 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.