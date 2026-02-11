Pouze v případě, že by Finsko v odloženém utkání senzačně porazilo Kanadu, nastoupily by Češky ve čtvrtfinále právě proti Švýcarsku. Duel, který byl kvůli výskytu noroviru v týmu Finek přesunut, je na programu ve čtvrtek od 14:30. Překvapení proti obhájkyním olympijského zlata by se ale rovnalo velké senzaci.
Pokud utkání dopadne podle očekávání, postoupí české hokejistky do čtvrtfinále jako třetí tým skupiny A a narazí na vítězky skupiny B – Švédky. Ty prošly základní skupinou bez ztráty bodu, když porazily Německo 4:1, Itálii 6:1 a Francii i Japonsko shodně 4:0.
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Neoblíbené Švédsko
Pro český tým by šlo o velmi nepříjemného soupeře. Se Švédskem se reprezentantky utkaly naposledy v prosinci na turnaji WEHT ve finském Lahti, kde prohrály 1:3. Severský celek navíc dlouhodobě patří ke světové špičce.
Dvojice pro čtvrtfinále se vytvoří následovné:
|USA vs Itálie
|A2 vs B2
|A3 vs Švédsko
|A4 vs A5
Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|USA
|4
|4
|0
|0
|0
|20:1
|12
|2.
|Kanada
|3
|2
|0
|0
|1
|9:6
|6
|3.
|Česko
|4
|1
|0
|1
|2
|7:14
|4
|4.
|Finsko
|3
|1
|0
|0
|2
|3:8
|3
|5.
|Švýcarsko
|4
|0
|1
|0
|3
|5:15
|2
Skupina B
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švédsko
|4
|4
|0
|0
|0
|18:2
|12
|2.
|Německo
|4
|2
|1
|0
|1
|10:8
|8
|3.
|Itálie
|4
|2
|0
|0
|2
|9:11
|6
|4.
|Japonsko
|4
|1
|0
|0
|3
|7:14
|3
|5.
|Francie
|4
|0
|0
|1
|3
|4:13
|1
Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen
|Fáze
|Datum a čas
|Čtvrtfinále 1
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10
* Spekuluje se o tom, že by měly Finky a Kanaďanky nastoupit ke svým utkáním až v sobotu. Češky by tak čtvrtfinále proti Švédkám odehrály už v pátek, a to buď od 16:40, nebo od 21:10.
Muži začínají dnes
Právě dnes startuje na zimních olympijských hrách hokejový turnaj. Poprvé od roku 2014 se na něm představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Češi se těší hlavně na Davida Pastrňáka, Martina Nečase či Tomáše Hertla. Mohutnou stopu ale na ZOH 2026 zanechá i česká Tipsport extraliga.
Program českých hokejistů na ZOH:
|ZÁPASY
|DATUM / VÝSLEDEK
|ČESKO – Kanada
|Čtvrtek 12. února, 16:40
|Francie – ČESKO
|Pátek 13. února, 16:40
|Švýcarsko – ČESKO
|Neděle 15. února, 12:10