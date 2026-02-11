Pavouk hokeje na ZOH 2026: Na koho můžou narazit Češky? Hrozí neoblíbený soupeř

Marek Hýř
Sport   16:22
České hokejistky zatím stoprocentně nevědí, proti komu nastoupí ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně a Cortině. O jejich soupeřkách se definitivně rozhodne až ve čtvrtek odpoledne. Vše ale nasvědčuje tomu, že svěřenkyně trenérky Carly MacLeodové čeká velmi těžká zkouška v podobě silného Švédska.

Češky slaví druhý gól do finské brány v utkání o bronz. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Pouze v případě, že by Finsko v odloženém utkání senzačně porazilo Kanadu, nastoupily by Češky ve čtvrtfinále právě proti Švýcarsku. Duel, který byl kvůli výskytu noroviru v týmu Finek přesunut, je na programu ve čtvrtek od 14:30. Překvapení proti obhájkyním olympijského zlata by se ale rovnalo velké senzaci.

Pokud utkání dopadne podle očekávání, postoupí české hokejistky do čtvrtfinále jako třetí tým skupiny A a narazí na vítězky skupiny B – Švédky. Ty prošly základní skupinou bez ztráty bodu, když porazily Německo 4:1, Itálii 6:1 a Francii i Japonsko shodně 4:0.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Neoblíbené Švédsko

Pro český tým by šlo o velmi nepříjemného soupeře. Se Švédskem se reprezentantky utkaly naposledy v prosinci na turnaji WEHT ve finském Lahti, kde prohrály 1:3. Severský celek navíc dlouhodobě patří ke světové špičce.

Dvojice pro čtvrtfinále se vytvoří následovné:

USA vs Itálie
A2 vs B2
A3 vs Švédsko
A4 vs A5

Skupina A

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.USA4400020:112
2.Kanada320019:66
3.Česko410127:144
4.Finsko310023:83
5.Švýcarsko401035:152

Skupina B

PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švédsko4400018:212
2.Německo4210110:88
3.Itálie420029:116
4.Japonsko410037:143
5.Francie400134:131

Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen

FázeDatum a čas
Čtvrtfinále 1Pátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2Pátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3Sobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Sobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

* Spekuluje se o tom, že by měly Finky a Kanaďanky nastoupit ke svým utkáním až v sobotu. Češky by tak čtvrtfinále proti Švédkám odehrály už v pátek, a to buď od 16:40, nebo od 21:10.

Muži začínají dnes

Právě dnes startuje na zimních olympijských hrách hokejový turnaj. Poprvé od roku 2014 se na něm představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Češi se těší hlavně na Davida Pastrňáka, Martina Nečase či Tomáše Hertla. Mohutnou stopu ale na ZOH 2026 zanechá i česká Tipsport extraliga.

Program českých hokejistů na ZOH:

Program a rozpis zápasů
ZÁPASYDATUM / VÝSLEDEK
ČESKO – KanadaČtvrtek 12. února, 16:40
Francie – ČESKOPátek 13. února, 16:40
Švýcarsko – ČESKONeděle 15. února, 12:10

DÄ›ÄŤĂ­nskĂˇ nemocnice mĂˇ novĂ˝ pavilon pro matku a dĂ­tÄ› za pĹŻl miliardy korun

