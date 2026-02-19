Přemožitel českého týmu Kanada půjde do akce v odpoledním čase. Utká se s Finskem. A večerní program se týká Slovenska, které od 21:10 vyzve USA.
Hokej na ZOH 2026: semifinále
|Zápas
|datum
|výsledek
|Kanada – Finsko
|pátek 20.2. 2026, 16:40
|USA – Slovensko
|pátek 20.2. 2026, 21:10
- Po čtvrtfinále byly čtyři postupující týmy znovu seřazeny podle výkonů ze základní části (umístění ve skupině, počet bodů, gólový rozdíl a počet vstřelených branek).
- Nejlepší postupující (Kanada) hraje s nejhorším (Finsko), druhý (USA) s třetím (Slovensko).
Hokej na ZOH 2026: osmifinále a čtvrtfinále
V mužském turnaji se odehrály tři skupiny po čtyřech týmech a všichni účastníci postoupili do vyřazovací fáze. Po seřazení týmů do minitabulky se vytvořil následující pavouk play off:
|Osmifinále
|Čtvrtfinále
|1. Německo – Francie 5:1
|Slovensko – Německo 6:2
|2. Švýcarsko – Itálie 3:0
|Finsko – Švýcarsko 3:2P
|3: ČESKO – Dánsko 3:2
|Kanada – ČESKO 4:3P
|4: Švédsko – Lotyšsko 5:1
|USA – Švédsko 2:1P
|Pořadí
|Tým (pořadí ve skupině)
|Z
|B
|Skóre
|1.
|Kanada (1.)
|3
|9
|20:3
|2.
|USA (1.)
|3
|9
|16:5
|3.
|Slovensko (1.)
|3
|6
|10:8
|4.
|Finsko (2.)
|3
|6
|16:5
|5.
|Švýcarsko (2.)
|3
|5
|9:8
|6.
|Německo (2.)
|3
|3
|7:10
|7.
|Švédsko (3.)
|3
|6
|11:9
|8.
|Česko (3.)
|3
|4
|9:12
|9.
|Dánsko (3.)
|3
|3
|8:11
|10.
|Lotyšsko (4.)
|3
|3
|7:12
|11.
|Francie (4.)
|3
|0
|5:20
|12.
|Itálie (4.)
|3
|0
|4:19
