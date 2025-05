Základní skupiny MS v hokeji 2025 odstartovaly 9. května ve Stockholmu a Herningu. V osmičlenných skupinách se hraje každý s každým, Česko tak před play off čekají ještě dva zápasy.

Program play off

Do play off postupují z každé základní skupiny čtyři týmy, tedy osm národních celků. Ty se spolu utkají podle křížového pravidla, tedy první ze skupiny A proti čtvrtému ze skupiny B a tak dále.

Utkají se tedy 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3C. Pátý a další nepostupují, poslední z každé skupiny sestupuje do divize A.

Semifinálové dvojice mistrovství světa v hokeji se skládají podle výkonnosti. Nejlepší tým z dosavadního průběhu turnaje narazí na nejslabšího ze „druhé“ čtveřice, druhý nejlepší změří síly s třetím. Klíčové je nejen umístění ve skupině, ale také počet bodů ze základní části, rozdíl ve skóre, počet vstřelených gólů a původní nasazení do turnaje.

Obě semifinále se následně odehrají ve slavné Avicii Areně ve Stockholmu, která bude hostit také medailové bitvy. Kdo si nakonec odveze zlato, se rozhodne v neděli 25. května.

Kdy se hraje play off