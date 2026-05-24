Když se v posledních týdnech začala sociálními sítěmi šířit informace, že v Itálii mají zaměstnanci automaticky nárok až na tři dny placeného volna při nemoci domácího mazlíčka, vyvolalo to vlnu reakcí.
Pro někoho důkaz přehnané přecitlivělosti společnosti, pro někoho logické uznání reality, že pes nebo kočka pro mnoho lidí představují plnohodnotného člena rodiny.
Jenže právní realita je podstatně střízlivější. Žádný plošný italský zákon, který by garantoval placené volno kvůli nemocnému mazlíčkovi, zatím neexistuje. Fenomén takzvaného pawternity leave ale přesto sílí a debata už dorazila i do Česka.
Co je pawternity leave?
Pojem vznikl spojením slov paw, v překladu z angličtiny tlapka, a paternity leave, tedy otcovská dovolená. Původně označoval krátké pracovní volno při příchodu nového štěněte nebo kotěte do domácnosti, aby měl majitel čas zvíře adaptovat a postarat se o první dny péče. Postupně se význam rozšířil. V současnosti se pod pojmem často zahrnuje i volno při akutní veterinární péči, rekonvalescenci zvířete nebo dokonce při jeho úmrtí.
Virální mýtus vs. skutečnost
Současná debata se znovu rozhořela kvůli Itálii. Kořeny sahají do roku 2017, kdy zaměstnankyně římské univerzity uspěla u soudu se žádostí o placené volno, aby mohla zajistit veterinární péči pro svého anglického setra Cucciolu.
V argumentaci zaznělo i to, že ponechat zvíře bez pomoci by mohlo být v rozporu s povinností nezpůsobovat mu utrpení. Rozhodnutí vytvořilo precedent, na který se později odvolávali další lidé. Jenže precedent není zákon.
A právě tuto hranici sociální sítě často stírají. Ve skutečnosti v současnosti v Itálii neexistuje obecně platná legislativa, která by automaticky garantovala placené volno na péči o domácí zvíře. Téma se ale posouvá dál. Loni v červnu byl předložen návrh, který by rozšířil pravidla rodinného volna i na péči o zvířata.
Konkrétně by šlo o dva dny placeného volna při úmrtí psa nebo kočky a roční limit šesti hodin pro urgentní veterinární péči. Návrh počítá s potvrzením od veterináře a zatím se stále nachází v legislativním procesu.
Když firma reaguje rychle
Zajímavé je, že některé firmy začaly podobné benefity zavádět dávno před politiky. Často zmiňovaným příkladem je pivovarská společnost BrewDog, která zaměstnancům nabízí týden placeného volna při pořízení nového psa. Podobné benefity nejsou jen marketingovou kuriozitou. Firmy tím reagují na proměnu pracovního trhu i očekávání zaměstnanců, zejména mladších generací, pro které je work-life balance stále důležitější.
Mohlo by to fungovat u nás?
V českém pracovním právu v současnosti žádné speciální volno na péči o domácí zvíře neexistuje. Praxe ale ukazuje, že firmy podobné situace řeší stále častěji individuálně.
„Ano, podobných situací přibývá. Pro mnoho lidí je domácí mazlíček součást rodiny, takže když řeší jeho zdravotní stav nebo operaci, je to pro ně velmi citlivé téma.
V praxi to většinou funguje přes sick day, home office, dovolenou nebo individuální domluvu,“ říká Marcela Vyskoková, marketingová manažerka personální agentury Advantage Consulting. Podle ní by zavedení oficiálního volna mělo různý dopad podle typu práce.
Rozhodovat mohou hodiny
Z pohledu veterinářů přitom existují situace, kdy rychlost skutečně rozhoduje. „Obecně jakékoliv problémy a nemoci, při kterých zvíře dojde do stavu apatie a celkové slabosti či dochází k výraznému krvácení zvířete.
Návštěvu veterináře vždy vyžadují stavy spojené se ztrátou vědomí, přetrvávající dušností, křečemi, zvířata, co pozřela cizí medikaci či návnadu, nebo zvířata s otevřenými ranami nebo hnisavým výtokem,“ popisuje veterinární lékař Ondřej Procházka ze Sonda.cz.
Jeden z hlavních argumentů odpůrců podobných návrhů je obava ze zneužívání. „To by zde rozhodně velmi pravděpodobně nastalo, přece jen je to běžný problém v humánní praxi. Na druhou stranu, při urgentních stavech by takováto omluvenka v několika případech jistě mohla znamenat rozdíl v prognóze vašeho chlupatého společníka,“ míní Procházka.
Že se někdy podobné volno objeví i v českém zákoníku práce, zatím není pravděpodobné. Reálnější cestou se zdá firemní flexibilita či home office.