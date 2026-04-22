Nesmrtelný muž definitivně uzavřel jeden z největších britských seriálových fenoménů minimálně 21. století, plného napětí, rvaček a intrik. Zatímco početným zástupům fanoušků nyní nezbývá nic jiného než vyhlížet plánované odvozené seriály, takzvané spin-offy, či si na Netflixu krátit čas doprovodným podcastem s herci a tvůrci, my si můžeme zabilancovat. Co dělá z Peaky Blinders tak výjimečnou podívanou? A proč na tuto otázku není jednoduché odpovědět?
|
Silný scénář s dialogy ostrými jako žiletky skryté v plochých čepicích ústředních postav, přestylizovaný, atmosférický svět zahalený do všudypřítomných oblaků kouře, ikonické kostýmy a účesy, charizmatické postavy, jejichž výkony bývají podbarveny patřičně řízným hudebním mixem. Takhle nějak by se daly v kostce shrnout hlavní trumfy Gangů z Birminghamu. Seriál, který je u většiny fanoušků, které osobně znám, zažitý spíše pod svým originálním názvem Peaky Blinders, debutoval na obrazovce britské BBC Two již 13. září 2013, tedy před dekádou a čtvrt. Ač se to z dnešního pohledu může zdát absurdní, rodinná sága rodiny Shelbyových se tehdejším finančním hlavounům zdála jako ne zrovna hitový produkt. Ó, jak se ti wankers (často používaná britská nadávka, a to nejen v seriálu) mýlili.
Rodinné drama z pera génia
„Peaky Blinders svého času zaujali publikum napříč diváckým i žánrovým spektrem a jejich popularita raketově stoupala. Po čtvrté sezoně už se tedy drsňáci z Birminghamu přestěhovali na hlavní kanál BBC a role mezinárodního distributora se ujal Netflix. Streamovací gigant tehdy pochopil obří popularitu a potenciál projektu. Příběh Tommyho Shelbyho a jeho rázné rodinky se ostatně v té době už pohyboval na svém kvalitativním vrcholu, z něhož klesal dolů jen velmi pozvolna,“ vzpomíná pro magazín deníku Metro šéfredaktor webu kinobox.cz Milan Rozšafný.
|
Závěrečná šestá série z pera scenáristy a hlavního tvůrce seriálu Stevena Knighta (Východní přísliby) bohužel vyvolala poměrně rozpačité ohlasy kvůli příběhové roztahanosti a faktu, že kvůli chystanému filmovému zakončení nakonec nepřinesla osudové finále, jaké si diváci představovali. A jak již nyní víme, aktuální filmové vyvrcholení rozpaky definitivně nenapravilo.
Prvních čtyřicet minut filmu je totiž jakousi expozicí, v níž Tommy Shelby zmateně bloudí po svém domě a pozemcích, aby se ve zbytku snímku sice stylově vrátil do starých kolejí, zároveň ale nezbývá čas na to prokreslit postavy a nakrmit diváka dostatečným množstvím cool momentů. „Za mě je to důstojná tečka, i když bez jakéhokoli překvapení. Filmoví Peaky Blinders důstojně zakončují seriálový příběh, jen zpočátku vyměnili svou typickou stylovost za větší porci melancholie,“ krčí rameny Rozšafný.
Kouř a hadry
Faktem samozřejmě zůstává, že nebýt Knightova příběhu, který mísí gangsterku s rodinnou ságou a psychologickou hloubkou postav, těžko by se značně stylizovaný seriálový Birmingham zaryl divákům takhle hluboko pod kůži. Tohle město totiž není jen kulisou, ale téměř, podobně jako třeba Gotham City v komiksovém Batmanovi, další hlavní postavou. Knight je od počátku záměrně stylizoval do podoby, která má k realitě daleko. Inspiroval se mytizací historie po vzoru amerických westernů, takže místo přesnosti vsadil na výraznou, efektní atmosféru.
|
Birmingham z počátku 20. století je tak v seriálu zásadně a vždy zahalen do mlhy či oblaků kouře, o tovární halu tu zakopnete na každém kroku, a pokud zrovna není po ruce nic ze zmíněného, celkový obrázek dotvoří samotný vzhled postav. Rodina Shelbyových nejsou zrovna mírumilovní a kladní jedinci, v Knightově podání se však mění v nesmírně komplexní a nečernobílé postavy, které jsou v případě mužů oděné do elegantních obleků, tvídových kabátů a plochých retro čepic. To vše společně se specifickými účesy, o nichž bude ještě řeč na další stránce, seriálu dodává silnou módní identitu.
Noty a Murphy nade všechno
„Celkovou stylovost seriálu dotváří také zvučný moderní soundtrack, kde vedle již ikonického songu od Nicka Cavea zní řízné kytarové riffy a duní jména současné rockové či alternativní scény. Knight udělal při tvorbě Peaky Blinders řadu dalších bravurních kreativních rozhodnutí, jedním z nejlepších ale byl dozajista casting Cilliana Murphyho, jemuž role neodolatelného hrdiny nakopla kariéru. Murphy už byl samozřejmě tehdy známou britskou tváří mající za sebou role ve filmech Dannyho Boylea 28 dní poté a Sunshine, záporáka v Batman začíná či vedlejší part v Počátku. Kolem roku 2010 však jeho stoupající popularita přece jen začala trochu stagnovat a dočkával se spíše vedlejších rolí. Pak ovšem přišel Tommy Shelby a Murphyho charakteristické rysy i charizma vylétly ke hvězdám,“ popisuje Rozšafný.
|
Tento článek by ovšem nebyl kompletní, kdybychom nezmínili i jiné výrazné figury. Stejné divácké obliby jako Tommymu se dostávalo i jeho bratrovi Arthurovi v podání Paula Andersona a tmelu celé rodiny, tetičce Polly, kterou až do své smrti hrála éterická Helen McCrory.
„Knight ovšem vynikal i v obsazování vedlejších roliček známými hollywoodskými tvářemi či britskými jistotami. Když se tedy v jedné scéně objevil Murphy s Tomem Hardym, testosteron tekl z jednotlivých záběrů proudem. Sam Neill dokázal ústřední rodině zatopit i přes mírně přepálený akcent, Anya Taylor-Joy zde v posledních sériích ráda ukazovala své krásné nohy a oscarový Adrien Brody tu ztvárnil asi nejlepšího záporáka všech řad. Vytříbené castingové oko pak Knight potvrzuje také ve filmu, kde se objeví Rebecca Ferguson, Tim Roth či vycházející hvězda Barry Keoghan,“ uzavírá Rozšafný.
Na Tommyho, či na Arthura?