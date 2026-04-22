Peaky fookin Blinders končí. Proč nám do kouře zahalený Birmingham tak učaroval?

Filip Jaroševský
  9:59
V polovině března 2026 se na Netflixu konečně objevil snímek Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (Peaky Blinders: Immortal Man). A podle všeho jde o definitivní tečku za osudy do této chvíle striktně seriálového gangstera Tommyho Shelbyho, kterého mnoho let mistrně ztvárňoval čím dál tím prošedivělejší, čtěme charizmatičtější, Cillian Murphy.
Gangsterská sága Peaky Blinders vás přenese do Birminghamu 20. let minulého století. | foto: Profimedia.cz

Filmový Birmingham v roce 1940
Tommy Shelby (Cillian Murphy)
Paul Anderson je anglický filmový a televizní herec, který se proslavil rolí...
Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž...
Nesmrtelný muž definitivně uzavřel jeden z největších britských seriálových fenoménů minimálně 21. století, plného napětí, rvaček a intrik. Zatímco početným zástupům fanoušků nyní nezbývá nic jiného než vyhlížet plánované odvozené seriály, takzvané spin-offy, či si na Netflixu krátit čas doprovodným podcastem s herci a tvůrci, my si můžeme zabilancovat. Co dělá z Peaky Blinders tak výjimečnou podívanou? A proč na tuto otázku není jednoduché odpovědět?

RECENZE: Říkají mi Lars. Hofmannův drsňák prý nosí smůlu, ta se však místy lepí i na diváky

Silný scénář s dialogy ostrými jako žiletky skryté v plochých čepicích ústředních postav, přestylizovaný, atmosférický svět zahalený do všudypřítomných oblaků kouře, ikonické kostýmy a účesy, charizmatické postavy, jejichž výkony bývají podbarveny patřičně řízným hudebním mixem. Takhle nějak by se daly v kostce shrnout hlavní trumfy Gangů z Birminghamu. Seriál, který je u většiny fanoušků, které osobně znám, zažitý spíše pod svým originálním názvem Peaky Blinders, debutoval na obrazovce britské BBC Two již 13. září 2013, tedy před dekádou a čtvrt. Ač se to z dnešního pohledu může zdát absurdní, rodinná sága rodiny Shelbyových se tehdejším finančním hlavounům zdála jako ne zrovna hitový produkt. Ó, jak se ti wankers (často používaná britská nadávka, a to nejen v seriálu) mýlili.

Rodinné drama z pera génia

„Peaky Blinders svého času zaujali publikum napříč diváckým i žánrovým spektrem a jejich popularita raketově stoupala. Po čtvrté sezoně už se tedy drsňáci z Birminghamu přestěhovali na hlavní kanál BBC a role mezinárodního distributora se ujal Netflix. Streamovací gigant tehdy pochopil obří popularitu a potenciál projektu. Příběh Tommyho Shelbyho a jeho rázné rodinky se ostatně v té době už pohyboval na svém kvalitativním vrcholu, z něhož klesal dolů jen velmi pozvolna,“ vzpomíná pro magazín deníku Metro šéfredaktor webu kinobox.cz Milan Rozšafný.

Hvězdy fantasy míří do Prahy. Nový festival přiveze herce z Pána prstenů i Upířích deníků

Závěrečná šestá série z pera scenáristy a hlavního tvůrce seriálu Stevena Knighta (Východní přísliby) bohužel vyvolala poměrně rozpačité ohlasy kvůli příběhové roztahanosti a faktu, že kvůli chystanému filmovému zakončení nakonec nepřinesla osudové finále, jaké si diváci představovali. A jak již nyní víme, aktuální filmové vyvrcholení rozpaky definitivně nenapravilo.

Prvních čtyřicet minut filmu je totiž jakousi expozicí, v níž Tommy Shelby zmateně bloudí po svém domě a pozemcích, aby se ve zbytku snímku sice stylově vrátil do starých kolejí, zároveň ale nezbývá čas na to prokreslit postavy a nakrmit diváka dostatečným množstvím cool momentů. „Za mě je to důstojná tečka, i když bez jakéhokoli překvapení. Filmoví Peaky Blinders důstojně zakončují seriálový příběh, jen zpočátku vyměnili svou typickou stylovost za větší porci melancholie,“ krčí rameny Rozšafný.

Kouř a hadry

Faktem samozřejmě zůstává, že nebýt Knightova příběhu, který mísí gangsterku s rodinnou ságou a psychologickou hloubkou postav, těžko by se značně stylizovaný seriálový Birmingham zaryl divákům takhle hluboko pod kůži. Tohle město totiž není jen kulisou, ale téměř, podobně jako třeba Gotham City v komiksovém Batmanovi, další hlavní postavou. Knight je od počátku záměrně stylizoval do podoby, která má k realitě daleko. Inspiroval se mytizací historie po vzoru amerických westernů, takže místo přesnosti vsadil na výraznou, efektní atmosféru.

Brutální akce vládne Netflixu. Diaz, Hardy i korejský animák trhají rekordy sledovanosti

Birmingham z počátku 20. století je tak v seriálu zásadně a vždy zahalen do mlhy či oblaků kouře, o tovární halu tu zakopnete na každém kroku, a pokud zrovna není po ruce nic ze zmíněného, celkový obrázek dotvoří samotný vzhled postav. Rodina Shelbyových nejsou zrovna mírumilovní a kladní jedinci, v Knightově podání se však mění v nesmírně komplexní a nečernobílé postavy, které jsou v případě mužů oděné do elegantních obleků, tvídových kabátů a plochých retro čepic. To vše společně se specifickými účesy, o nichž bude ještě řeč na další stránce, seriálu dodává silnou módní identitu.

Noty a Murphy nade všechno

„Celkovou stylovost seriálu dotváří také zvučný moderní soundtrack, kde vedle již ikonického songu od Nicka Cavea zní řízné kytarové riffy a duní jména současné rockové či alternativní scény. Knight udělal při tvorbě Peaky Blinders řadu dalších bravurních kreativních rozhodnutí, jedním z nejlepších ale byl dozajista casting Cilliana Murphyho, jemuž role neodolatelného hrdiny nakopla kariéru. Murphy už byl samozřejmě tehdy známou britskou tváří mající za sebou role ve filmech Dannyho Boylea 28 dní poté a Sunshine, záporáka v Batman začíná či vedlejší part v Počátku. Kolem roku 2010 však jeho stoupající popularita přece jen začala trochu stagnovat a dočkával se spíše vedlejších rolí. Pak ovšem přišel Tommy Shelby a Murphyho charakteristické rysy i charizma vylétly ke hvězdám,“ popisuje Rozšafný.

6 reality shows, které ve světě frčí, ale v Česku pořád chybí. Znáte je všechny?

Tento článek by ovšem nebyl kompletní, kdybychom nezmínili i jiné výrazné figury. Stejné divácké obliby jako Tommymu se dostávalo i jeho bratrovi Arthurovi v podání Paula Andersona a tmelu celé rodiny, tetičce Polly, kterou až do své smrti hrála éterická Helen McCrory.

„Knight ovšem vynikal i v obsazování vedlejších roliček známými hollywoodskými tvářemi či britskými jistotami. Když se tedy v jedné scéně objevil Murphy s Tomem Hardym, testosteron tekl z jednotlivých záběrů proudem. Sam Neill dokázal ústřední rodině zatopit i přes mírně přepálený akcent, Anya Taylor-Joy zde v posledních sériích ráda ukazovala své krásné nohy a oscarový Adrien Brody tu ztvárnil asi nejlepšího záporáka všech řad. Vytříbené castingové oko pak Knight potvrzuje také ve filmu, kde se objeví Rebecca Ferguson, Tim Roth či vycházející hvězda Barry Keoghan,“ uzavírá Rozšafný.

Na Tommyho, či na Arthura?

  • Do dobové autentičnosti mají účesy v seriálu Gangy z Birminghamu, jež jsou invencí návrhářky Stephanie Collie, daleko. Patří však k jeho nejvýraznějším vizuálním znakům a výrazně ovlivnily i současnou pánskou módu.
  • Typickým prvkem je takzvaný undercut, tedy velmi krátce střižené až vyholené boky a zátylek v kontrastu s delšími vlasy na temeni. Tento styl proslavil především Tommy Shelby (Cillian Murphy), jehož účes působí upraveně, ale zároveň přirozeně, často s matným finišem a nenápadným sčesáním dopředu.

Paul Anderson je anglický filmový a televizní herec, který se proslavil rolí Arthura Shelbyho v seriálu Gangy z Birmingham.

  • Ve skutečném Birminghamu počátku 20. století měly podobné střihy hlavně praktický důvod, například kvůli hygieně, a rozhodně nepůsobily tak esteticky. Tvůrci však tento prvek přetvořili do ikonické podoby, která podtrhuje charakter postav i celkovou atmosféru.
  • Různé variace účesu navíc pomáhají odlišit jednotlivé hrdiny – například výrazně uhlazený styl Arthura Shelbyho nebo kratší a civilnější verze Johna Shelbyho. Právě díky této kombinaci historické inspirace a moderní stylizace se účesy ze seriálu staly symbolem drsné elegance a dodnes patří k nejžádanějším střihům v barbershopech. Pokud byste chtěli podobný účes také, požádejte svého holiče o texturovaný crop s vyholenými boky. On už bude vědět.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Ostrava zúžila výběr architektů pro přestavbu sýpky, vítěz bude znám v říjnu

ilustrační snímek

Budoucí podoba historické sýpky v ostravské městské části Svinov by mohla být známa do října. Městem vyhlášená architektonická soutěž nyní postoupila do další...

22. dubna 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

I extrémně nízké dávky pesticidů ohrožují mikrobiom vodních bezobratlých

ilustrační snímek

Už extrémně nízká koncentrace pesticidů může vážně narušit mikrobiom vodních bezobratlých živočichů, mezi které patří vážky, vodní škeble či raci. To má...

22. dubna 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

OBRAZEM: Nové vozy lanovky dorazily na pražský Petřín. Kdy se svezou první první cestující?

Dnes probíhá přesun a osazení nových vozů lanové dráhy na zrekonstruovanou trať...

Na pražský Petřín dorazily nové vozy lanovky. Technici je začali usazovat na trať, zatím jsou ale zakryté plachtami. Veřejnost jejich podobu uvidí až v následujících dnech přímo ve stanicích....

22. dubna 2026

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

22. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Stavba obchvatu Přeštic nabrala zpoždění, dělníci teď svařují železniční most

Výstavba obchvatu Přeštic na Plzeňsku nabrala kvůli archeologickému průzkumu...

Když loni na jaře dělníci poprvé kopli do země při stavbě více než pětikilometrového obchvatu Přeštic na Plzeňsku, všichni byli přesvědčeni, že v závěru roku 2026 po něm budou jezdit auta. Jenže...

22. dubna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

IKEM hledá ideální dárce kostní dřeně. Zájem zvýšil příběh muže s agresivní leukémií

IKEM

Od chvíle, kdy v médiích zazněla zpráva o muži s agresivní leukemií, pro kterého je darování kostní dřeně otázkou života a smrti, se rychle rozšiřuje registr dárců. Díky velkému zájmu tak mají větší...

22. dubna 2026  11:42

Dost bylo pomníčků u vytížené křižovatky. ŘSD se rozhodlo zakročit

Na místě, kde osmadvacetiletý motorkář vjel do skupiny lidí, kteří vystoupili z...

U Chlumce nedaleko Ústí nad Labem začnou ve čtvrtek stavební práce spojené s budováním okružní křižovatky na silnici I/30, kde se v minulosti stalo několik tragických dopravních nehod. Řidiči se při...

22. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Skladatelka Švihálková uvede Beckettovu Company na festivalu NODO v Ostravě

ilustrační snímek

Devětadvacetiletá skladatelka a perkusionistka Kristýna Švihálková představí na festivalu New Opera Days Ostrava (NODO) své instrumentálně-divadelní dílo...

22. dubna 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Studenti překvapili prezidenta obrazem. Čekal ho i muž, s nímž skočil padákem

Prezident Petr Pavel dostal od studentů Gymnázia a grafické školy v Přelouči...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Na Gymnáziu a grafické škole v Přelouči ho studenti...

22. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  11:30

Sexuální násilí, víra a klimatická krize: Summit o udržitelnosti otevře tabu

22. dubna 2026  11:24

