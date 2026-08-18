„Pozor, jedou kolobrndisti!“ juchá osmiletý Dáda a sjíždí z Portášek rovnou do Pece pod Sněžkou, kde má s rodinou hlavní stan. Ten se nachází v secesním hotelu Hořec, kde jsme se krásně „uvařili“ v sauně (vynechali jsme ji jen jediný večer), dobře pojedli, zahráli kulečník a hlavně nádherně prospali. Horský klídek dělá divy!
Baby koktejly a čapí hnízda
Dokonalou show nám pak přichystal Sky bar 18 na vrcholu nedalekého brutalistního hotelu Horizont. Mistrem šejkru je zde František, milý a nápaditý barman, který přes léto den co den, od 18 do 19 hodin, zaučuje malé zájemce. Ti si vykouzlí svůj vysněný koktejl a přitom se kochají božským výhledem – nám se do něj dokonce přimotalo zatmění Slunce!
|
48 hodin v Peci pod Sněžkou. Hotel Hořec z roku 1907 má vše, co potřebujete
Dádova sestřička Zuza si zase pochvalovala dětský park Pecka na již zmíněných Portáškách, kde mají přes tucet prolézaček včetně tobogánů. Děti tu procupitají 15 metrů dlouhou dřevěnou sochou rysa, překonají lanovou stezku mezi čapími hnízdy a navštíví i gigantického mloka.
A co rodiče, mají si kde hrát?
Děda s babičkou jsou pohádkoví. Na celý den se ujali Dády a Zuzy, vyrazili autobusem do Janských Lázní a pozdravili se s Michalem a Alicí, dvěma medvědy hnědými, kteří mají výběh přímo pod Stezkou korunami stromů. To rodiče měli jiný úkol, z Pece přejít do Kowar, městečka na polské straně Krkonoš. Popravdě, trošku tam chcípnul pes, žije to tam jen na jednom místě. Ale jak!
|
V Krkonoších se vyřádíte. Ve Špindlerově Mlýně to žije celý rok
Serniky s pintou piva
V Oliwiana café se zakousnete do serniků, karpatek a dalších tradičních dortíků, přitom vám ale padá brada z rozkošně improvizované pípy, naládované mezi místní babky, kterým hezky svítí očička. Jasně, dali jsme si pintu Krakonoše a vyrazli na trek, který se měnil v lezecké orgie. Během pár kilometrů jsme nastoupali téměř 1 000 metrů, byla to krásná fuška s nevšedním výhledem na Sněžku. Pak už jen gáblík na hřebenové chatě Jelenka, výstup na Sněžku, sešup Obřím dolem do Pece a hurá do sauny v Hořci. Ta chutnala!