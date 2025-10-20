Pekařské řemeslo se mění, zůstává ale náročné. Oboru pomáhají moderní technologie

Pekařské řemeslo patří k nejstarším, ale i k nejnáročnějším. Moderní technologie už zvládnou část práce, přesto se bez lidské ruky neobejdou. Zatímco se provozy modernizují, pekaři upozorňují, že nejvíc rostou náklady na zaměstnance a noví lidé do oboru nepřicházejí.
Petr Křivka nepovažuje brzké ranní vstávání za nic mimořádného. Je už šestou generací pekařů v rodu a do oboru míří také jeho syn.

„Navíc to není ranní vstávání, ale spíše noční, protože zadělávat se začíná už večer a v pekárně jste až do rána,“ říká Křivka, který provozuje rodinnou pekárnu v jihomoravských Velkých Pavlovicích a současně je předsedou představenstva Svazu pekařů a cukrářů v České republice.

Někdo je podle toho, kdy jde spát a kdy vstává, sova, někdo skřivan, takže on je něco mezi. Už jako kluk se vídal s rodiči hlavně večer, chodíval za nimi do pekárny, kde pracovali. „A znáte něco lepšího než si jít lehnout v době, kdy ostatní teprve do práce vstávají nebo do ní už jdou,“ směje se.

Chlebomiliardy

Přibližně za 35 miliard korun nakoupí Češi ročně chleba a ostatní pekařské výrobky. Na osobu to vychází okolo 3 500 korun, které utratí za rohlíky, bagety, chleby všeho druhu, koláče a další výrobky z mouky. Měsíčně to v průměru představuje 300 korun na osobu, včetně kojenců.

Technika se mění co deset let

Pekařské řemeslo patří k těm, na které lze, alespoň zatím a zřejmě ještě hodně dlouho, těžko uplatnit systém home office. Rohlíky, koláče a chleba, zvláště řemeslné výrobky, které neprocházejí moderní pekárenskou linkou, nevytvarujete a nevsadíte do pece ani s tím nejrychlejším internetovým spojením.

„Neznamená to ale, že i malá pekárna vypadá jako ve filmu pro pamětníky,“ říká Stanislav Janíček, jediný český chlebový someliér, který objíždí české luhy a háje a učí pekařky a pekaře nejnovějším recepturám i je seznamuje s trendy ve vybavení velkých i malých pekáren.

Z dětského koníčku vyrostl sen, který těší tisíce návštěvníků. Muzeum autíček slaví 10 let

Průmyslové pekárenské provozy, které zásobují především velké řetězce ve městech, už zvládají výrobu základního pečiva s minimálním počtem pracovníků. Lidská ruka se tu dotkne výrobku minimálně, ale pořád se to tady bez lidí neobejde. I tak ale platí, že i moderní technika jednou zastará. „Cyklus obnovy a modernizace v pekárenství lze zaznamenávat co deset let. Jak kvůli úspoře lidí, tak úsporám energií a přesnějšímu zpracování těsta, jeho kynutí a následné výroby jednotlivých druhů pečiva,“ říká Bohumil Hlavatý, který působí jako výkonný ředitel pekárenského a cukrářského svazu. Není to ale levná záležitost, vybudovat v současnosti moderní pekárenský provoz je záležitost za zhruba tři čtvrtě miliardy korun.

Energie? Vybavení? Nejvíc rostou náklady na lidi

„Ale ani malá pekařství už neznají jen těsto, díži, vál a ruce. Hnětací stroje, kynárny, přesně programovatelné pece na všechny možné druhy pečiva, směsi navážené tak, aby byl výsledek vždy stejný. To všechno i v malých pekařstvích už nenajdete,“ připomíná Janíček.

Jíte pečivo každý den?

Zařízení představuje pro pekaře zátěž, při relativně malé ziskovosti, která se nyní pohybuje něco málo přes šest procent, ale všichni napříč oborem konstatují, že největším dílem přispívají do nákladů mzdy. „V některých firmách se to pohybuje až kolem padesáti procent všech výdajů,“ konstatuje Hlavatý. Upozorňuje na to, že právě nízké mzdy a také stále velký podíl fyzické práce a jiný denní pracovní rytmus jsou důvodem, proč se nováčci do oboru nehrnou.

Christophe Delattre: Popularita „zdravých“ čokolád poroste, trendem budou kolagenové

Porovnáním s jinými profesemi v posledních letech sice byli pekaři v růstu mezd na špici, ale porovnání vycházelo z mnohem nižší mzdové základny než jiné obory. I tak se průměrná hrubá mzda pohybuje lehce za 35 tisíci korunami hrubého a za českým průměrným platem zaostává o takřka třetinu.

Ačkoli pro pekaře platí, stejně jako třeba pro hospodského, že host je host bez ohledu, koho volí, rozhodl se letos pekařský svaz „zasáhnout“ do politiky. Přišel s projektem Chléb spojuje (viz box), který současně propaguje po Česku.

Chléb spojuje

  • V létě 2025 upekli ve starobylé peci v Rožnově pod Radhoštěm čeští pekaři takzvaný Chléb republiky. Těsto zadělali vodou ze tří řek – české, moravské a slezské: Vltavy, Moravy a Odry.
  • Mouku na „republikový“ chléb dodalo 14 pekařství, každé reprezentovalo jeden kraj republiky.

