Už za několik dní se českému publiku poprvé představí vokální skupina Dad Harmony. Pětice zpívajících otců, která si získala popularitu na sociálních sítích, vystoupí v Praze, Brně a Ostravě. Na programu budou známé popové hity v a cappella úpravách, tedy bez doprovodu hudebních nástrojů.
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České turné odstartuje 4. prosince 2026 v pražském Divadle Hybernia. O den později se skupina představí v brněnském Sono Centru a 6. prosince zakončí českou koncertní premiéru v ostravském Akordu.
Pět hlasů, žádné nástroje a spousta energie
Dad Harmony nejsou jen další hudební skupinou, která přiváží na pódium známé písničky. Jejich hlavní zbraní je dokonale sehraný vokální projev. Světové popové hity totiž interpretují výhradně pomocí vlastních hlasů, bez playbacku a studiových efektů.
Vedle a cappella aranží jsou pro jejich vystoupení typické také humor, příběhy z rodinného života a bezprostřední komunikace s publikem.
Fenomén sociálních sítí míří na česká pódia
Skupina si během několika let vybudovala mimořádně silnou fanouškovskou základnu. Jejich videa pravidelně sbírají miliony zhlédnutí a na platformách YouTube, TikTok, Instagram a Facebook je sleduje dohromady více než sedm milionů lidí.
Úspěch ze sociálních sítí přitom dokázali přenést také na koncertní pódia. Pravidelně vystupují v Německu, Rakousku, Švýcarsku a dalších evropských zemích, kde si získávají publikum v divadlech a koncertních sálech.
Kam a kdy na Dad Harmony?
Česká premiéra skupiny se uskuteční během druhého adventního týdne. Koncerty tak mohou být zajímavým tipem na předvánoční program.