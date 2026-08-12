Buď pokrčíte rameny a řeknete si, co to zase ti nahoře vymysleli za blbost, nebo se obrníte trpělivostí a začnete usilovat o změnu.
Bojovníci ze nejrůznější požadavky nemají vždy u většinové veřejnosti pochopení. Česko jako národ motoristů nemiluje blokování nových dálnic a přilepování se k vozovce vteřiňákem. Také připoutávání se ke stromům v národních parcích považuje většina spíše za extravaganci a zviditelnění aktérů za než řešení problému.
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V Česku ale najdete stovky, možná tisíce drobných úsilí, jimiž se lidé snaží najít lepší řešení, než jim vymyslí třeba úředníci na radnicích. Jedny z nejrozšířenějších petičních požadavků se týkají dopravy, tedy dopravních staveb, možností parkování, bezpečnosti chodců nebo také cyklistů.
Boj o modré zóny na jihu a severu Jihlavy
Vlastnit auto a neplatit za jeho zaparkování bývá častým důvodem, proč vznikají petice. Například v Jihlavě bylo ještě před pár lety možná zaparkovat zdarma téměř všude. I tady, jako v ostatních krajských městech, už v centru a jeho blízkém okolí bez povolení nebo placení nezaparkujete. Modré zóny postupně míří i do míst, která patřila vždy k okrajovým částem města, například na Královský vršek a k Bedřichovu.
Historické centrum Jihlavy je už několik let modré.
„Nesouhlasíme se zaváděním dalších placených modrých zón mimo oblast širšího centra města,“ uvádí petice, která vznikla letos na jaře kvůli plánu modrých zón v severní části města. Podle autorů petice není v dotčených lokalitách problém s nedostatkem míst způsobený návštěvníky, protože zde parkují převážně rezidenti.
O nerozšiřování usilovali už loni obyvatelé jižního okraje pod názvem Nechceme modré Slunce (podle části Jihlavy zvané Na Slunci). „Nelíbilo se nám to, i když je pravda, že tu v létě parkují návštěvníci Jihlavy, kteří sem přijedou do zoologické zahrady a aby nemuseli platit na parkovišti u zoo, najdou volné místo tady,“ říká Jiřina, obyvatelka jedné z menších bytovek Na Slunci. Do zoo je to odtud asi deset minut pěšky. Osobní auto tu vyjde na 150, autobus na 400 korun bez časového omezení.
Chodec, nepřítel auta. Přechod v Brně asi bude
Neoblíbeným „prvkem“ motorizované části národa jsou chodci. Ti, kteří se po zemi pohybují převážně na čtyřech až dvou motorizovaných kolech a veřejná doprava je pro ně jen „sockou“, často protestují proti podle svých představ příliš husté síti přechodů pro chodce.
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Na brněnskou radnici by měla po skončení dorazit i v červnu vyhlášená petice proti „zebře“ na jedné z rušných brněnských komunikací. „My níže podepsaní občané žádáme, aby nebyl realizován záměr vybudování přechodu pro chodce na třídě Generála Píky v Brně. Domníváme se, že navrhované řešení negativně ovlivní plynulost dopravy a nepřinese odpovídající zvýšení bezpečnosti vzhledem k existenci stávajícího podchodu,“ uvádí se v petici brněnských občanů, která ale zatím nezískala ani dvacet podpisů.
U „nejdelšího přechodu světa“ sloupky nechtějí
Prahu nenafoukneš a najít místo, kde lze odstavit vůz, je někdy hledáním zlata ve vydolovaném nalezišti.
Méně obvyklým způsobem začali bojovat proti rozhodnutí vymezit nově křižovatku a vtěsnat dvě parkovací místa vedle přechodu pro chodce v pražském Braníku. Přechod je rovnoběžný s rušnou Vrbovou ulicí. „My mu říkáme nejdelší přechod na světě,“ komentuje místo Martin Janda, autor petice.
Ta má zabránit instalaci pevných sloupků do části této křižovatky. Lidem, kteří tady žijí, vadí, že především menší děti by při přecházení přes sloupky nemusely dobře vidět auta přijíždějící zprava na hlavní Vrbovu ulici.
Pokud by ve vymezením prostoru parkovaly vozy, byť jen dva, neviděly by do křižovatky při přecházení ani vyšší postavy. Martin Janda upozornil na nepříliš šťastné řešení i na petici samu netradičně. Začal tady parkovat svá starší auta a na jejich okna umístil plakát petice s odkazem na web i svůj mobil. Iniciativa místních obyvatel nedávno znemožnila fyzické namontování sloupků.
„Zjistili jsme, že vymezení prostoru, které se chystala firma na místě udělat, neodpovídá projektovanému řešení, přivolaná policie proto montéry z místa vykázala,“ říká Martin Janda.
Petice. Co a jak