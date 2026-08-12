Dvě nová parkovací místa rozpoutala boj s úředníky. V Braníku pomohla petice i stará auta

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  18:00
Sledovat Metro na Googlu
Jednou z forem protestů proti kácení v národním parku bylo vázání se řetězy...

Jednou z forem protestů proti kácení v národním parku bylo vázání se řetězy krytými trubkami ke kmenům stromů. | foto: Martin JandaMAFRA

Historické centrum Jihlavy je už několik let modré.
Historické centrum Jihlavy je už několik let modré.
V Praze-Braníku začali lidé upozorňovat na nevyhovující plán umístit pevné...
V Praze-Braníku začali lidé upozorňovat na nevyhovující plán umístit pevné...
6 fotografií
Co dělat, když radnice rozhodne a vám se její plán nelíbí? Můžete jen nadávat, nebo se pokusit něco změnit. Češi stále častěji volí petice. Bojují jimi o parkovací místa, modré zóny, přechody pro chodce i bezpečí dětí. A někdy se jim podaří úřední rozhodnutí zastavit.

Buď pokrčíte rameny a řeknete si, co to zase ti nahoře vymysleli za blbost, nebo se obrníte trpělivostí a začnete usilovat o změnu.

Bojovníci ze nejrůznější požadavky nemají vždy u většinové veřejnosti pochopení. Česko jako národ motoristů nemiluje blokování nových dálnic a přilepování se k vozovce vteřiňákem. Také připoutávání se ke stromům v národních parcích považuje většina spíše za extravaganci a zviditelnění aktérů za než řešení problému.

Sex jen jednou ročně. Novinka staví dva nesmiřitelné protiklady do nečekané situace

V Česku ale najdete stovky, možná tisíce drobných úsilí, jimiž se lidé snaží najít lepší řešení, než jim vymyslí třeba úředníci na radnicích. Jedny z nejrozšířenějších petičních požadavků se týkají dopravy, tedy dopravních staveb, možností parkování, bezpečnosti chodců nebo také cyklistů.

Boj o modré zóny na jihu a severu Jihlavy

Vlastnit auto a neplatit za jeho zaparkování bývá častým důvodem, proč vznikají petice. Například v Jihlavě bylo ještě před pár lety možná zaparkovat zdarma téměř všude. I tady, jako v ostatních krajských městech, už v centru a jeho blízkém okolí bez povolení nebo placení nezaparkujete. Modré zóny postupně míří i do míst, která patřila vždy k okrajovým částem města, například na Královský vršek a k Bedřichovu.

Historické centrum Jihlavy je už několik let modré.
Historické centrum Jihlavy je už několik let modré.

Historické centrum Jihlavy je už několik let modré.

„Nesouhlasíme se zaváděním dalších placených modrých zón mimo oblast širšího centra města,“ uvádí petice, která vznikla letos na jaře kvůli plánu modrých zón v severní části města. Podle autorů petice není v dotčených lokalitách problém s nedostatkem míst způsobený návštěvníky, protože zde parkují převážně rezidenti.

O nerozšiřování usilovali už loni obyvatelé jižního okraje pod názvem Nechceme modré Slunce (podle části Jihlavy zvané Na Slunci). „Nelíbilo se nám to, i když je pravda, že tu v létě parkují návštěvníci Jihlavy, kteří sem přijedou do zoologické zahrady a aby nemuseli platit na parkovišti u zoo, najdou volné místo tady,“ říká Jiřina, obyvatelka jedné z menších bytovek Na Slunci. Do zoo je to odtud asi deset minut pěšky. Osobní auto tu vyjde na 150, autobus na 400 korun bez časového omezení.

Chodec, nepřítel auta. Přechod v Brně asi bude

Neoblíbeným „prvkem“ motorizované části národa jsou chodci. Ti, kteří se po zemi pohybují převážně na čtyřech až dvou motorizovaných kolech a veřejná doprava je pro ně jen „sockou“, často protestují proti podle svých představ příliš husté síti přechodů pro chodce.

Do Prahy míří obchod plný hitů z TikToku. Normal otevře hned dvě prodejny

Na brněnskou radnici by měla po skončení dorazit i v červnu vyhlášená petice proti „zebře“ na jedné z rušných brněnských komunikací. „My níže podepsaní občané žádáme, aby nebyl realizován záměr vybudování přechodu pro chodce na třídě Generála Píky v Brně. Domníváme se, že navrhované řešení negativně ovlivní plynulost dopravy a nepřinese odpovídající zvýšení bezpečnosti vzhledem k existenci stávajícího podchodu,“ uvádí se v petici brněnských občanů, která ale zatím nezískala ani dvacet podpisů.

U „nejdelšího přechodu světa“ sloupky nechtějí

Prahu nenafoukneš a najít místo, kde lze odstavit vůz, je někdy hledáním zlata ve vydolovaném nalezišti.

Méně obvyklým způsobem začali bojovat proti rozhodnutí vymezit nově křižovatku a vtěsnat dvě parkovací místa vedle přechodu pro chodce v pražském Braníku. Přechod je rovnoběžný s rušnou Vrbovou ulicí. „My mu říkáme nejdelší přechod na světě,“ komentuje místo Martin Janda, autor petice.

V Praze-Braníku začali lidé upozorňovat na nevyhovující plán umístit pevné sloupky do křižovatky a těsně u přechodu tím, že jeden z místních parkoval starší vozidla s peticí přímo v místě, kde mějí být sloupky umístěny.

Ta má zabránit instalaci pevných sloupků do části této křižovatky. Lidem, kteří tady žijí, vadí, že především menší děti by při přecházení přes sloupky nemusely dobře vidět auta přijíždějící zprava na hlavní Vrbovu ulici.

Pokud by ve vymezením prostoru parkovaly vozy, byť jen dva, neviděly by do křižovatky při přecházení ani vyšší postavy. Martin Janda upozornil na nepříliš šťastné řešení i na petici samu netradičně. Začal tady parkovat svá starší auta a na jejich okna umístil plakát petice s odkazem na web i svůj mobil. Iniciativa místních obyvatel nedávno znemožnila fyzické namontování sloupků.

„Zjistili jsme, že vymezení prostoru, které se chystala firma na místě udělat, neodpovídá projektovanému řešení, přivolaná policie proto montéry z místa vykázala,“ říká Martin Janda.

Petice. Co a jak

  • Pravidla vymezuje zákon č. 85/1990 Sb.
  • Petici může podat jeden občan i skupina.
  • Petice a podpisové archy mohou být vystaveny i na místech přístupných veřejnosti bez povolení úřadů.
  • Nesmí být omezen provoz motorových a jiných vozidel a rušen veřejný pořádek.
  • Petice musí být písemná. Poplatky se neplatí.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Stovky nadšenců zaplnily Petřín. Moc jsme toho neviděli, litovali španělští turisté

Lidé sledují zatmění Slunce na Karlově mostě. (12. srpna 2026)

Místo žhavého kotouče jen úzký zlatavý srpek. Taková podívaná se přece jen nenaskytuje každý den, a proto vzácný nebeský úkaz vyhnal tisíce astronomických nadšenců i laiků po celé republice ve středu...

12. srpna 2026  21:12

V pražské restauraci došlo k explozi, tři zaměstnanci se zranili

V pražských pražských Komořanech došlo k explozi v restauraci U Klubu. (12....

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly ve středu večer do pražských Komořan, kde došlo k explozi v restauraci U Klubu. Zavinilo to nahromadění plynu pod digestoří. Tři zaměstnanci...

12. srpna 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Barum Rally slaví 55 let. Z amatérského závodu vyrostla evropská legenda

Posádka Kec Steuer se Škodou 120 S při Barumce 1973

Před 55 lety začínala jako amatérská soutěž, jejíž vítěz si odvezl čtyři pneumatiky. Dnes patří Barum Czech Rally Zlín k nejvýznamnějším motoristickým podnikům v Česku. Připomeňte si cestu od rodinné...

12. srpna 2026  19:45

Pátrání po paddleboardistovi u Mostu pokračuje. Rodina žádá o pomoc, nabízí odměnu

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie stále pátrá po devatenáctiletém muži, kterého při bouřkách z minulého týdne v úterý na jezeře Most strhl proud. Do pátrání se zapojila také rodina a přátelé pohřešovaného. Otec jeho...

12. srpna 2026  19:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přívoz přes lipenskou přehradu z Horní Plané omezil kvůli nízké hladině provoz

ilustrační snímek

Přívoz přes lipenskou přehradu z Horní Plané do Bližší Lhoty omezil kvůli nízké hladině provoz. Na palubu nesmí nákladní vozidla a traktory s přívěsem. Přívoz...

12. srpna 2026  17:45,  aktualizováno  17:45

U Studence na Třebíčsku likvidují hasiči požár lesa, rychle se šířil kvůli větru

U Studence na TĹ™ebĂ­ÄŤsku likvidujĂ­ hasiÄŤi poĹľĂˇr lesa, rychle se ĹˇĂ­Ĺ™il kvĹŻli vÄ›tru

Požár lesa likvidují hasiči dnes odpoledne u Studence na Třebíčsku. Rychle se šířil kvůli větru. Hasiči tam mají 14 cisteren, na hašení si vyžádali i vrtulník...

12. srpna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

RECENZE: Krvavější Euforie? Střepy ždímají poetiku American Horror Story, mají ale něco navíc

Graham Campbell, Kaia Gerber, Igby Rigney, Hayes Warner a Homer Gere na plakátě...

Autor Amerického psycha Bret Easton Ellis se dal dohromady s úspěšným televizním tvůrcem Ryanem Murphym, jehož proslavily například seriály Plastická chirurgie s. r. o. nebo American Horror Story, a...

11. srpna 2026,  aktualizováno  12. 8. 18:52

Česká Lípa získala dotaci na zasakování vody a stromy na Škroupově náměstí

ilustrační snímek

Česká Lípa získala přes sedm milionů korun z Operačního programu Životní prostředí na opatření zaměřená na odvádění a zasakování dešťové vody na...

12. srpna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Česká Lípa získala dotaci na zasakování vody a stromy na Škroupově náměstí

ilustrační snímek

Česká Lípa získala přes sedm milionů korun z Operačního programu Životní prostředí na opatření zaměřená na odvádění a zasakování dešťové vody na...

12. srpna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Plzeňský festival Sportmanie začne v sobotu, předvede se stovka klubů a spolků

ilustrační snímek

Plzeňský festival Sportmanie, největší sportovní akce pro veřejnost, začne v sobotu v 10:00. V parku za obchodním centrem Plaza se představí téměř sto...

12. srpna 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rodině zemřelého strojvůdce žaloba drah nevyšla. Nepomohl ani nový argument

Bratr zemřelého strojvůdce u Milavčí Roman Kloud u Okresního soudu v...

Rodina strojvedoucího Rudolfa Klouda, který byl před pěti roky jednou ze tří obětí srážky expresu s protijedoucím osobním vlakem u Milavčí na Domažlicku, žalovala České dráhy kvůli nemajetkové újmě...

12. srpna 2026  18:12,  aktualizováno  18:12

Exkluzivní čumenda, ale za brýle na zatmění navíc! Praha šílela a řešila náhrady

ilustrační snímek

Z brýlí na pozorování zatmění Slunce se stalo nedostatkové zboží. E-shopy hlásí vyprodáno a lidé na diskusních fórech se na poslední chvíli snaží zjistit případné alternativy. Někdo doporučuje...

12. srpna 2026  9:22,  aktualizováno  18:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×