Palírna Radlík získává titul Palírna roku opakovaně. Je to po tolika vítězstvích ještě radost?
Je to ohromná výzva. Kolegové se samozřejmě každý rok zlepšují a dnes už jsou rozdíly mezi námi často jen v setinách bodu. Máme výhodu v tom, že se destilaci věnuji 24 let, takže už máme nějaké zkušenosti. Důležité jsou také technologie a kvalitní suroviny. Majitel se nebojí investovat do drahého, kvalitního ovoce, což je zásadní.
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Čím se snažíte odlišit od ostatních palíren?
Jsme celkově takoví inovátoři a snažíme se věci posouvat dál. Vymysleli jsme si vlastní destilační systém, baví nás blendování a zkoušíme různé typy sudů. Hrajeme si s tím. Člověk musí mít tuhle práci i jako koníčka, ne ji brát jen jako zaměstnání.
Letos se absolutním šampionem stala vaše Hruškovice z dubového sudu. Čím si vysvětlujete, že zvítězila právě hruškovice, a ne třeba slivovice?
Myslím, že hruškovice je poměrně líbivá a jde o vyvážený blend několika odrůd, které jsou dobře sladěné. Zároveň se při zrání v sudech ještě zjemňuje. To jsou podle mě důvody, proč se stala absolutním šampionem.
Jak těžké je dnes titul obhájit?
Čím dál těžší. Rozhodují už opravdu detaily. Záleží třeba na tom, jak se s hruškami pracuje před kvašením, odkud pocházejí nebo jak jsou vyzrálé. To jsou jemné rozdíly, které mohou nakonec rozhodnout. Všichni, kdo tu soutěží, jsou profesionálové a všichni jsou dobří.
Bojíte se tedy, že vás jednou někdo sesadí z trůnu?
Beru to sportovně. Jsme kamarádi. Už se nám stalo, že jsme v kategoriích, kterým jsme dříve dominovali, skončili třeba se stříbrnou medailí. Kolegové mají samozřejmě některé věci lepší než my. Nejsme nejlepší ve všem, ale zatím se nám daří mít nejlepší kolekci. A to je samozřejmě také výzva.
Radlík tak může být inspirací pro ostatní. Cítíte, že udáváte směr českému destilatérství?
To bych nechal na někom jiném. Rádi se s ostatními potkáváme a snažíme se budovat komunitu. Vyměňujeme si zkušenosti, někdo poradí mně, já zase poradím někomu jinému. To je na tom hezké.
Co je podle vás na téhle komunitě nejdůležitější?
Že nás to všechny baví. Ovocná destilace je tradice, na kterou můžeme být hrdí. A máme společné to, že to děláme srdcem, jako koníčka, nejen jako práci.