Pavel Hrabica
  17:59
Premiér a předseda ODS Petr Fiala sedí v předvolební kampani na více židlích. Nejen on, ale i ostatní politici přiznávají, že to není snadné ani psychicky, ani fyzicky.
Sladit desítky pozvání do televizních debat a rozhovorů s novináři i voliči. Deník Metro přináší další předvolební povídání s lídry politických stran a hnutí.

S kolika kilogramy jste vstupoval do politiky?
Mám víceméně stejnou váhu, čehož si mimochodem všímají i lidé, což mi často říkají na mítincích, že jsem v politice neztloustnul. Což oceňuju.

Vysoká politika je náročná nejen na mozek, ale i na tělesnou schránku. Sezení a neustálé přesuny aut. Co to dělá s vašimi zády? Kolik toho ročně najezdíte?
Najezdím toho opravdu hodně. Počítat se to nedá, nebo to alespoň nepočítám. Se zády naštěstí problém nemám.

Co je vaší nejsilnější stránkou?
To nechám na jiných, to nehodnotím.

Číslo 13, vykročení pravou nohou, poplivání pro štěstí. Žijete v zajetí pověr, je něco, bez čeho se cítíte nesvůj?
Ne, nejsem pověrčivý člověk.

Který cizí jazyk ovládáte natolik, že v něm můžete vést oficiální jednání?
Angličtinu, ve které je vedena většina jednání, pak němčinu a taky bych se domluvil rusky. Ale to je řeč, kterou teď používat nebudu.

Jak byste obecně charakterizoval svého příznivce a svého odpůrce?
Já podle toho lidi nerozlišuji. Pro mne to jsou všechno lidé, se kterými mluvím, kterým se snažím také porozumět. Snažím se pochopit jejich zájmy a to promítnout do své politiky.

Volby 2025 a šéf STAN Vít Rakušan: Jsme připraveni dál vést ty resorty, kde za sebou máme kus práce

Vybavíte si konkrétní místo a chvíli, kdy jste se rozhodl vstoupit do politiky?
Do politiky jsem se rozhodl vstoupit ve chvíli, kdy jsem byl nespokojen s tím, jak vypadá. Byl jsem vždy aktivní občan, jako politolog jsem psal vždy o tom, že pokud nejsme s něčím spokojeni v politice, tak se máme snažit to aktivně zlepšit. To byla výzva, abych se stal nejdříve nestranickým ministrem a spravil tehdy hodně poškozený resort školství. Tu výzvu jsem přijal. Faktickým vstupem do politiky bylo, že jsem kandidoval jako nestraník za ODS v předčasných volbách 2013. A pak jsem 7. listopadu do ODS vstoupil.

Kdy jste byl naposledy v kině, v divadle, kdy jste naposledy přečetl knihu?
Na nic z toho nemám tolik času, kolik bych si přál. Naposledy jsem viděl velmi silný film, který jsme promítali v letním kině na zahradě Strakovy akademie (sídlo Úřadu vlády ČR – pozn. redakce), Pan Nikdo proti Putinovi. Ukazuje, jakým způsobem propaganda v Rusku ovlivňuje studenty a dění na školách. Z divadla si naposledy vybavím Janáčkovu operu Výlety páně Broučka v Brně. Knihy čtu neustále, bez toho bych nemohl být. Z knih, které jsem četl v poslední době, bych uvedl Maniaka od Benjamína Labatuta, což je knížka o Johnu von Neumannovi, což byl geniální matematik. Je to kniha hodně o vývoji počítačů a umělé inteligence. Pak jsem četl od Dory Kaprálové Mariborskou hypnózu a ještě od Timothyho Snydera jeho knížku o svobodě.

Kateřina Konečná z hnutí Stačilo!: Mou nejsilnější stránkou je otevřenost a pravdomluvnost

U jaké historické události byste chtěl být, abyste viděl, jak to bylo doopravdy?
Vůbec nemám touhu vracet se do minulosti. Já jsem vděčný, že mohu žít život, ve kterém žiji. Historická událost, u které chci býti, je naše vítězství ve volbách.

S jakou digitální dovedností nebo zařízením jste se kdy nejvíc pral?
S technikou se občas pereme všichni. Mám moderní technologie rád, používám chytré hodinky, chytrý prsten, snažím se co nejlépe naučit se pracovat s umělou inteligencí. Vždycky je to výzva, ale ve finále to život usnadňuje.

Četl jste někdy povinnou četbu politiků od Ladislava Mňačka Jak chutná moc? Víte, o čem je? Jak vy osobně vnímáte moc?
Když jsem chodil do školy, tak to rozhodně povinná četba nebyla, Mňačko byl v emigraci. Nicméně tu knihu znám a je to o tom, co s člověkem udělá moc, zvláště totalitní moc. Mňačko byl skvělý spisovatel a uměl to skvěle vyjádřit. Znám i jiné jeho knížky, například Smrt si říká Engelchen, která se odehrává ve druhé světové válce. Moc je v politice důležitá, protože moc vám umožňuje měnit, moc vám umožňuje uskutečňovat představy o tom, co chcete v politice udělat, a já mám rád demokratickou politiku, kde je moc důsledně kontrolována.

Přesvědčoval jste někdy své spolupracovníky a tým, když jste vytvářeli volební program – tohle je blbost, to se nedá uskutečnit?
Vedou se spory a tak to má v demokratické straně nebo koalici být. O programu vedeme rozsáhlé diskuze a každý bod je výsledkem přemýšlení a debat, co by bylo nejlepší pro tuto zemi.

Poznáte pochlebníky? Odlišíte člověka, který vám maže med kolem úst od toho, který je k vám upřímný?
Dříve či později určitě ano.

Tomio Okamura: Tatínek mi říkal, že nemám být nikdy přítěží společnosti

Jak vypadal poslední pokus o nějaký úplatek? Že vás někdo žádal o službu za protislužbu, kdy dal najevo, že nezůstane nic dlužen?
Mně se nic takového neděje. Nikdo si na mě netroufne jít s úplatkem.

V čem jste dal naposledy za pravdu svým rodičům?
V řadě věcí. Svých rodičů si nesmírně vážím, vždycky jsme spolu měli skvělý vztah. Moji rodiče jsou úžasní lidé.

Ivan Bartoš: Nevolí nás příznivci vlády tvrdší ruky. To je zhruba 20 procent českých občanů

Která politická anekdota vás v poslední době nejvíc pobavila?
Transparent, který nějaký můj odpůrce přinesl v Brně na setkání a stálo tam: Kudy chodil, tudy lhal, Fiala se jmenoval. Ne že bych s tím souhlasil, že by to vyjadřovalo cokoliv pravdivého, ale určitý vtip v tom je.

Domníváte se, že jste na politika dostatečně asertivní?
Věřím, že jsem na politika dostatečně slušný, spravedlivý s respektem s lidem. To jsou věci, na které bychom se měli politiků ptát, ne na asertivitu.

  • Předseda ODS a premiér se narodil 1. září 1964 v Brně.
  • Za ODS byl nestranickým ministrem školství. Do Sněmovny byl zvolen v roce 2013 a v témže roce se stal členem ODS.
  • V roce 2014 byl zvolen předsedou ODS.
  • Od roku 1992 je ženatý, s manželkou Janou mají dceru a dva syny.
  • Pracoval mimo jiné jako novinář, na brněnské univerzitě spoluzakládal katedru politologie. Dvě funkční opbdobí byl i rektorem Masarykovy univerzity v Brně.
  • Premiérem se stal po sněmovních volbách v roce 2021.
  • V březnu 2022 byli tři týdny po zahájení války český premiér Petr Fiala, polský premiér Mateusz Morawiecki, polský vicepremiér Jaroslaw Kaczynski a slovinský premiér Janez Janša prvními zahraničními politiky na Ukrajině napadené Ruskem. PH















