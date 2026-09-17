Petřínská lanovka poprvé vyjela 25. července 1891. Původně fungovala na principu vodní převahy, při přestavbě ve 30. letech minulého století se trať prodloužila a přešla na elektrický pohon. Nyní měří 509 metrů a překonává převýšení 126,19 metru.
Z pětice porovnávaných lanovek je tak pražská s velkým náskokem nejdelší. Po současné kompletní rekonstrukci se má cestujícím znovu otevřít v úterý. Petřín má přitom za sebou i mnohem delší pauzu. Po sesuvech půdy v roce 1965 se lanovka vrátila do provozu až o dvacet let později.
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Trocha techniky
O více než dvě desetiletí starší lanovku má Budapešť. Budavári Sikló zahájila provoz 2. března 1870 a její 95 metrů dlouhá trať překonává převýšení 50 metrů. Oproti Petřínu je tedy o 414 metrů kratší. Výrazně prudší charakter trati dokládá i její sklon 30 stupňů. „Technické řešení vozů bylo rovněž unikátní,“ uvádí budapešťský dopravní podnik (BKV).
Původní vozy tvořily tři stupňovitě uspořádané kabiny a dva vozy byly spojeny tak, že jeden stoupal ve chvíli, kdy druhý sjížděl. Zajímavý byl také bezpečnostní systém. Železné čelisti pod vozy dokázaly soupravu v případě nekontrolované jízdy zastavit zachycením o konstrukci trati. BKV zároveň připomíná, že lanovku na konci roku 1944 zničilo bombardování. Do provozu se vrátila až v roce 1986.
Pouhých 64 sekund
Ještě kratší je záhřebská Uspinjača. Do provozu vstoupila v roce 1890, takže je o rok starší než Petřín, její trať ale měří jen 66 metrů. Praha je tak téměř osmkrát delší. „Se svou 66 metrů dlouhou tratí je nejkratší na světě,“ uvádí záhřebský dopravní podnik (ZET).
Jedna cesta trvá 64 sekund a vůz pojme 28 dospělých cestujících. Uspinjača má ale ještě jednu zvláštnost. Podle ZET si dodnes zcela zachovala svůj původní vnější vzhled a stavební konstrukci i většinu technických vlastností, které jí dali její stavitelé. I proto je chráněna jako kulturní památka. Po více než rok trvající rekonstrukci se znovu rozjela 19. května.
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Mladší než Petřín je naopak lanovka na pařížský Montmartre. První cestující svezla 12. července 1900 a podobně jako původní pražská lanovka využívala vodní protiváhu. Její trať měří 108 metrů a překonává převýšení 36 metrů, oproti Petřínu je tedy o více než 400 metrů kratší. Za jejím vznikem stál především problém, který znají turisté na Montmartru i v současnosti. Podle pařížského dopravního podniku museli návštěvníci před vznikem lanovky při cestě k bazilice zdolat nejméně 220 schodů. Právě proto začala Paříž už v roce 1898 plánovat pohodlnější spojení na kopec. Nyní lanovku využívají miliony lidí. Jen v roce 2025 svezla 3,6 milionu cestujících.
Vyšetřování pokračuje
Druhou nejdelší z vybraných tratí je lisabonská Glória. Do provozu vstoupila v roce 1885 a na 265 metrech spojuje centrum Lisabonu s výše položenou čtvrtí Bairro Alto. Je tedy o šest let starší než Petřín, pražská trať je však téměř dvakrát delší.
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V současnosti Glória jako jediná z této pětice cestující nevozí. Důvodem je tragická nehoda z loňského 3. září, při níž jeden z vozů vykolejil a narazil do budovy. Zemřelo 16 lidí. Bezprostředně po nehodě provozovatel Carris uvedl, že „byly provedeny a dodrženy všechny protokoly údržby“ a že zahájil společně s úřady vyšetřování skutečných příčin nehody. Firma konkrétně uvedla generální údržbu z roku 2022, průběžnou opravu z roku 2024 i pravidelné měsíční, týdenní a každodenní kontroly.
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Pozdější předběžná vyšetřovací zpráva však otevřela další otázky. Samotný Carris v reakci zdůraznil, že dokument obsahuje stále neúplné informace a nemá být chápán jako konečný závěr o příčinách nehody. Vyšetřování proto pokračuje. Ještě v létě 2026 Carris vyráběl nový podvozek jednoho z vozů pro testy prováděné na popud Úřadu pro vyšetřování leteckých a železničních nehod. Glória se do běžného provozu zatím nevrátila.
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