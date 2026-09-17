Petřín versus Evropa. Pražská lanovka délkou strčí slavné konkurentky do kapsy

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  21:00aktualizováno  18. září 13:38
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Nová lanovka na Petřín vyjde 22. září 2026. Vejde se do 120 cestujících.

Nová lanovka na Petřín vyjde 22. září 2026. Vejde se do 120 cestujících. | foto: ROPID

Nová lanovka na Petřín vyjde 22. září 2026. Vejde se do 120 cestujících.
Nová lanovka na Petřín vyjde 22. září 2026. Vejde se do 120 cestujících.
Nová lanovka na Petřín vyjde 22. září 2026. Vejde se do 120 cestujících.
Nová lanovka na Petřín vyjde 22. září 2026. Vejde se do 120 cestujících.
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Pozemní lanovky vozí cestující na kopce evropských metropolí už více než 150 let. Každá je přitom jiná. Záhřebská měří jen 66 metrů, budapešťská patří k nejstarším na světě a lisabonská Glória po tragické nehodě stále stojí. Jak si mezi nimi vede pražský Petřín?

Petřínská lanovka poprvé vyjela 25. července 1891. Původně fungovala na principu vodní převahy, při přestavbě ve 30. letech minulého století se trať prodloužila a přešla na elektrický pohon. Nyní měří 509 metrů a překonává převýšení 126,19 metru.

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Z pětice porovnávaných lanovek je tak pražská s velkým náskokem nejdelší. Po současné kompletní rekonstrukci se má cestujícím znovu otevřít v úterý. Petřín má přitom za sebou i mnohem delší pauzu. Po sesuvech půdy v roce 1965 se lanovka vrátila do provozu až o dvacet let později.

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Trocha techniky

O více než dvě desetiletí starší lanovku má Budapešť. Budavári Sikló zahájila provoz 2. března 1870 a její 95 metrů dlouhá trať překonává převýšení 50 metrů. Oproti Petřínu je tedy o 414 metrů kratší. Výrazně prudší charakter trati dokládá i její sklon 30 stupňů. „Technické řešení vozů bylo rovněž unikátní,“ uvádí budapešťský dopravní podnik (BKV).

Historická pozemní lanovka (maďarsky Budavári Sikló) byla uvedena do provozu v roce 1870, během 2. světové války ji však bombardování zcela zničilo, a následně byla uvedena opět do provozu v roce 1986. Lanovka vás vyveze do komplexu Budínského hradu.

Původní vozy tvořily tři stupňovitě uspořádané kabiny a dva vozy byly spojeny tak, že jeden stoupal ve chvíli, kdy druhý sjížděl. Zajímavý byl také bezpečnostní systém. Železné čelisti pod vozy dokázaly soupravu v případě nekontrolované jízdy zastavit zachycením o konstrukci trati. BKV zároveň připomíná, že lanovku na konci roku 1944 zničilo bombardování. Do provozu se vrátila až v roce 1986.

Pouhých 64 sekund

Ještě kratší je záhřebská Uspinjača. Do provozu vstoupila v roce 1890, takže je o rok starší než Petřín, její trať ale měří jen 66 metrů. Praha je tak téměř osmkrát delší. „Se svou 66 metrů dlouhou tratí je nejkratší na světě,“ uvádí záhřebský dopravní podnik (ZET).

Lanová dráha v Záhřebu (chorvatsky Zagrebačka uspinjača) spojuje záhřebské Horní Město a Dolní Město. Spodní stanice pozemní lanovky se nachází v Tomićevově ulici (vstup z ulice Ilica), horní stanice se nachází na Strossmayerově promenádě, na úpatí věže Lotrščak.

Jedna cesta trvá 64 sekund a vůz pojme 28 dospělých cestujících. Uspinjača má ale ještě jednu zvláštnost. Podle ZET si dodnes zcela zachovala svůj původní vnější vzhled a stavební konstrukci i většinu technických vlastností, které jí dali její stavitelé. I proto je chráněna jako kulturní památka. Po více než rok trvající rekonstrukci se znovu rozjela 19. května.

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Mladší než Petřín je naopak lanovka na pařížský Montmartre. První cestující svezla 12. července 1900 a podobně jako původní pražská lanovka využívala vodní protiváhu. Její trať měří 108 metrů a překonává převýšení 36 metrů, oproti Petřínu je tedy o více než 400 metrů kratší. Za jejím vznikem stál především problém, který znají turisté na Montmartru i v současnosti. Podle pařížského dopravního podniku museli návštěvníci před vznikem lanovky při cestě k bazilice zdolat nejméně 220 schodů. Právě proto začala Paříž už v roce 1898 plánovat pohodlnější spojení na kopec. Nyní lanovku využívají miliony lidí. Jen v roce 2025 svezla 3,6 milionu cestujících.

Historická pozemní lanovka na kopci Montmartre

Vyšetřování pokračuje

Druhou nejdelší z vybraných tratí je lisabonská Glória. Do provozu vstoupila v roce 1885 a na 265 metrech spojuje centrum Lisabonu s výše položenou čtvrtí Bairro Alto. Je tedy o šest let starší než Petřín, pražská trať je však téměř dvakrát delší.

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V současnosti Glória jako jediná z této pětice cestující nevozí. Důvodem je tragická nehoda z loňského 3. září, při níž jeden z vozů vykolejil a narazil do budovy. Zemřelo 16 lidí. Bezprostředně po nehodě provozovatel Carris uvedl, že „byly provedeny a dodrženy všechny protokoly údržby“ a že zahájil společně s úřady vyšetřování skutečných příčin nehody. Firma konkrétně uvedla generální údržbu z roku 2022, průběžnou opravu z roku 2024 i pravidelné měsíční, týdenní a každodenní kontroly.

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Pozdější předběžná vyšetřovací zpráva však otevřela další otázky. Samotný Carris v reakci zdůraznil, že dokument obsahuje stále neúplné informace a nemá být chápán jako konečný závěr o příčinách nehody. Vyšetřování proto pokračuje. Ještě v létě 2026 Carris vyráběl nový podvozek jednoho z vozů pro testy prováděné na popud Úřadu pro vyšetřování leteckých a železničních nehod. Glória se do běžného provozu zatím nevrátila.

Nová lanovka na Petřín

  • Kdy začne jezdit lanovka na Petřín?
    Petřínská lanovka se po téměř dvouleté přestávce vrátí do provozu v úterý 22. září 2026. První spoj vyjede v 7:00.
  • Kolik stojí jízda lanovkou na Petřín?
    Jednotlivá jízda stojí 100 korun, při nákupu v aplikaci PID Lítačka jen 90 korun. Na lanovku platí také 24hodinová a 72hodinová jízdenka pro Prahu nebo dlouhodobý předplatní kupon.
  • Jak často jezdí lanovka na Petřín?
    Spoje budou jezdit každých 10 minut. Provoz je naplánovaný denně od 7:00 do 22:15.
  • Jak dlouho trvá jízda lanovkou na Petřín?
    Celá jízda z Újezdu na Petřín trvá přibližně 3 minuty. Trať měří 509 metrů a překonává výškový rozdíl 126 metrů.
  • Zajímavostí je i to, že ve směru dolů, z Petřína na Újezd, nebude lanovka zastavovat v zastávce Nebozízek. Zastavovat zde bude ve směru nahoru z Újezda na Petřín.

Nová lanovka na Petřín má prosklené boky i střechu.

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