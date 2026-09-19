Petřínská lanovka má za sebou bouřlivý příběh. Jak do jejího osudu zasáhla sovětská okupace?

David Halatka
David Halatka
  7:03
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Petřínská lanovka v roce 1932

Petřínská lanovka v roce 1932 | foto: Archiv DPP

Petřínská lanovka v roce 1932
Petřínská lanovka v roce 1932
Petřínská lanovka v roce 1932
Petřínská lanovka v roce 1932
9 fotografií
Petřínská lanovka zažila císaře pána, první republiku, sesuv půdy i sovětskou okupaci. Začínala s pohonem na vodní převahu, v úterý vstupuje do nové éry s bezobslužnými vozy. O její historii, přežité technice i budoucnosti jsme mluvili s Pavlem Kejhou, vedoucím provozovny Lanové dráhy Petřín a jejím dlouholetým náčelníkem.

Rozhovor začínáme u úplných začátků v roce 1891. První generace lanovky fungovala na principu vodní převahy.

Můžete přiblížit, jak vodní systém v praxi fungoval a zda je pravda, že když v létě na Petříně došla voda, musel se provoz zastavit, protože vozy nebylo čím zatížit?
Princip byl technicky jednoduchý. Oba vozy byly pevně spojeny tažným lanem. Každý vůz na jednom konci. Když jeden jel nahoru, druhý jel dolů. Horní vůz se před jízdou napustil vodou. Do nádrže horního vozu umístěné pod podlahou se napustilo tolik vody, aby se stal vůz těžším než vůz ve spodní stanici.

Pavel Kejha

Jak se kalkulovalo s celkovou hmotností cestujících?
Vždy se bral zřetel na množství cestujících a jejich hmotnost se pak přepočetla na množství vody. Tíha horního vozu táhla dolní vůz vzhůru. Šlo o čistě gravitační systém – žádný motor, žádná elektřina. Voda se po dojezdu vypouštěla do kanalizace. Cyklicky se tak spotřebovávalo velké množství vody.

Zajímá mě i regulace rychlosti. Jak ji naši předci vyřešili?
Vše probíhalo brzdami, nikoli řízením výkonu, protože žádný motor nebyl. Brždění prováděl doprovod vozu přímo na ovládací plošině vozu jedoucího směrem dolů. Dráha byla ozubnicová, takzvaná Abtova ozubnice, a brzda byla namontována na nápravě. Dnes je možné ji vidět v Muzeu MHD ve Střešovicích.

Rok 1932

Pojďme udělat skok do poválečné doby, kdy lanovka prožívala rozkvět., který přeťal červen 1965. Tehdy přišel náhlý konec kvůli masivnímu sesuvu půdy po úporných deštích. Vědělo se mezi techniky už předem, že se svah hýbe a trať je v nebezpečí, nebo to byla pro všechny absolutní a nečekaná rána z čistého nebe?
To, že je kopec nestabilní bylo jasné již při projekci v roce 1931, kdy se dělal geodetický průzkum, který zjistil masivní podštolování celého svahu. Právě proto byl zaveden systém bezpečnostního brzdění na lano – vozová klínová brzda, která se přichytila na brzdné lano. Tedy ano, bylo s tím počítáno. Nicméně, to že bude zvýšený spad dešťové vody tvořit takový problém se nečekalo. Když se objevila první kaverna pod drážním tělesem byl provoz okamžitě zastaven. Bohužel v roce 1967 bylo vše dovršeno masivním sesuvem půdy v oblasti Nebozízku, kdy se utrhla celá svrchní vrstva svahu.

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Poté, co provoz utichl, přišla v srpnu 1968 další rána, kdy opuštěnou horní stanici zabrala sovětská armáda. Jak se okupace podepsala na tehdejším zázemí lanovky a v jakém stavu ji po letech zanechali?
Přítomní vojáci se zde nechovali příliš ohleduplně. Někteří z nich pravděpodobně viděli poprvé splachovací záchod, a tak jej úplně neuměli používat. V pracovních šachtách si zřídili odpadní jímky, tak si asi dovedeme představit, jak to v horní zastávce vypadalo. Vše, co se dalo spálit, zmizelo. V podstatě zůstaly pouze obvodové zdí a vše co nehořelo. Co se hodilo pro jejich potřeby je nenávratně pryč.

Stavební práce, rok 1985

Jaké motivace vedly k obnově lanovky v 80. letech? Kdo se konkrétně zasadil o její návrat, jakým komplikacím resuscitace čelila?
Tenkrát to byl to stranický úkol. Na Strahově se měla v roce 1985 konat Spartakiáda a bylo potřeba dopravit co nejvíce lidí na Strahov. Tím vznikl nápad obnovy lanovky. V čem byl trochu problém, to byl čas. Proto bylo rozhodnuto ihned provést kontrolu stavu původního soustrojí a podvozků původních vozů. Výsledek kontrol byl pozitivní, protože se zjistilo, že soustrojí bylo dobře zakonzervováno a rámy i podvozky vozů nevykazovaly žádné zásadní poškození. Repasování bylo možné, a tak se i stalo. Navržené kabiny z pera Vladislava Staňka vyrobila Vagónka Studénka. Podvozky se repasovaly ve Vagónce Česká Lípa. Proběhla obnova tratě v původní geometrii, výstavba mostu u Nebozízku a vytvoření náhrady za utržený svah.

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Jak je možné, že technika v „použitelném“ stavu dlouhé desítky let?
Naštěstí celé mechanické soustrojí umístěné na Petříně ve strojovně bylo dobře zakonzervované. Parta nadšenců kolem bývalého náčelníka a jeho syna pořád věřila v obnovu lanovky, stroji dala tu nejlepší péči a tím jí vlastně zachránila před zkázou. Jim patří dík za to, že se stroj mohl použít i na dalších 39 let. Druhou stránkou věci je, že kvalita oceli vyráběné v roce 1932-35 byla asi daleko větší.

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Mimochodem, jak jste vy osobně vnímal lanovku na Petřín – od dětství až po dobu, kdy se stala vaši práci a vášní?
Jako dítě jsem lanovku navštěvoval jen zřídka. Jízda lanovkou v Praze byla zajímavá, bylo to něco odlišného. Když jsem na petřínskou lanovku nastoupil jako zaměstnanec, nějak jsem tomu nepřikládal velký význam. Avšak to se během krátké doby změnilo. Jakmile jsem začal studovat princip pohonu, vlastní mechaniku, elektrické ovládání, tak mě to najednou pohltilo a vydrželo mi to 24 let.

Rok 1985

Nyní, po rozsáhlé rekonstrukci trati, vstupuje lanovka s novou generací bezobslužných vozů do úplně nové éry. Co z té původní „duše“ lanovky z let 1891 a 1932, případně 80.let v celém dnešním provozu vlastně zůstalo zachováno? Najdeme v zázemí nebo na trati detaily, které pamatují první republiku či císaře pána?
Z první životní etapy lanovky již v provozu není nic. V současné době najdeme ve strojovně celý mechanický pohon z roku 1932. Toto soustrojí bude stále základem pohonu. Řídicí systém, motor i lano jsou zcela nové a pohonem tvoří kompaktní celek, který bude jistě dobře sloužit ještě dlouhou řadu let.

Nová lanovka na Petřín

  • Kdy začne jezdit lanovka na Petřín?
    Petřínská lanovka se po téměř dvouleté přestávce vrátí do provozu v úterý 22. září 2026. První spoj vyjede v 7:00.
  • Kolik stojí jízda lanovkou na Petřín?
    Jednotlivá jízda stojí 100 korun, při nákupu v aplikaci PID Lítačka jen 90 korun. Na lanovku platí také 24hodinová a 72hodinová jízdenka pro Prahu nebo dlouhodobý předplatní kupon.
  • Jak často jezdí lanovka na Petřín?
    Spoje budou jezdit každých 10 minut. Provoz je naplánovaný denně od 7:00 do 22:15.
  • Jak dlouho trvá jízda lanovkou na Petřín?
    Celá jízda z Újezdu na Petřín trvá přibližně 3 minuty. Trať měří 509 metrů a překonává výškový rozdíl 126 metrů.
  • Zajímavostí je i to, že ve směru dolů, z Petřína na Újezd, nebude lanovka zastavovat v zastávce Nebozízek. Zastavovat zde bude ve směru nahoru z Újezda na Petřín.

Nová lanovka na Petřín má prosklené boky i střechu.

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