Na Tatry s plným kufrem
Testovali jsme verzi Allure Hybrid 145 e-DCS6, tedy základní hybridní motorizaci s benzinovým tříválcem 1.2 a 48voltovým elektrickým systémem. Výkon celé soustavy je 145 koní a automatická šestistupňová převodovka posílá sílu na přední kola.
První pořádná zkouška přišla hned na cestě do Tater. Praha, dálnice, slovenské silnice, kopce a zpátky. Celkem 1 245 kilometrů. A hlavně čtyři zavazadla.
Právě tady nás 408 překvapila. Kufr má 536 litrů a není to jen číslo z prospektu. Čtyři velké tašky se dovnitř opravdu vešly a vzadu zůstal použitelný prostor i pro cestující včetně jejich končetin.
Tohle je možná největší překvapení celého auta. Zvenku vypadá jako stylovka pro dva, uvnitř ale zvládne docela normální rodinný život.
6,2 litru bez ekorally
Peugeot uvádí kombinovanou spotřebu kolem pěti litrů. To je číslo, ke kterému se při normální jízdě po dálnici, naloženém autě a horských silnicích samozřejmě nedostanete. My jsme po celé cestě skončili na 6,2 l/100 km.
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Na auto téhle velikosti, s plným obsazením a trasou Praha, Tatry a zpět, nám to přijde jako velmi slušný výsledek. Hybridní 408 není auto pro člověka, který chce při každém předjíždění zažít kopanec do zad. Tříválec na běžné cestování stačí. Při klidné jízdě je auto příjemně tiché a elektrická část pohonu dokáže spalovací motor často odstavit.
Jakmile začnete chtít všech 145 koní najednou, charakter se změní. Motor se ozve, převodovka začne hledat správný kvalt a celé to působí méně elegantně. Podobnou vlastnost zmiňuje ostatně i Top Gear, který doporučuje s plynem zacházet spíš plynule. Jenže po většinu času jsme neměli důvod auto honit.
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Malý volant, velké auto
Interiér je typický Peugeot. Malý volant, přístroje nad ním a i-Cockpit, který někomu sedne okamžitě a jinému vůbec. Pokud si najdete správnou pozici, funguje velmi dobře. Jste-li vyšší a volant máte nastavený výš, může část přístrojového štítu překážet. Nám ale během dlouhé cesty vyhovoval. Stejně jako celková atmosféra kabiny. Auto nepůsobí lacině, nic zbytečně nekřičí a po několika hodinách za volantem mě neunavovalo.
A to je u auta, které má zvládnout cestu do Tater, důležitější než efektní displej.
Nechce být SUV
Nejzajímavější na 408 je nakonec něco jiného. Peugeot vytvořil auto, které vlastně nepotřebuje žádnou nálepku. Je vyšší než klasický hatchback, ale není to SUV. Má velký kufr, ale není to kombík. Je dlouhé skoro 4,7 metru, přesto nepůsobí jako těžkopádné auto.
Jde o kombinaci hatchbacku, kupé a SUV a právě odvahy Peugeotu nabídnout něco jiného. Po týdnu a 1 245 kilometrech bychom k tomu přidali ještě jednu věc – 408 je překvapivě normální auto na každodenní život. Naložíte rodinu, čtyři tašky, nastavíte navigaci a jedete přes půl republiky. Bez dramatu, bez pocitu, že musíte kvůli designu něco obětovat. Testovaná verze je na českém trhu aktuálně nabízena od 670 tisíc korun.