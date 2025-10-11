Návštěvníci si užijí turnaje na koních, dobovou hudbu, ohňovou show i jarmark se středověkými řemesly. Hlavní hnací silou skupiny je platnéř a rytíř na koni František Gerych.
Jak jste se k vytváření rytířské zbroje dostal?
Při kaskadérských představeních umění boje na koních jsem zjistil, že zbroje nejsou adekvátní výkonům. Vadily koním i jezdcům.
Zbroje pro padání tedy nebyly vhodné, a tak jste je začal vyrábět?
Ano, zajímal jsem se o to hlavně z toho důvodu, abych eliminoval veškeré problémy týkající se bezpečnosti. Což znamená, že když mám na sobě zbroj, tak mě musí podržet.
Z jakých pramenů vycházíte při vyrábění rytířské zbroje?
Inspiraci čerpám z historických záznamů, knih, obrazů, náhrobků, bust i z dobových rytin. Vycházím také z muzejních kusů a také zbrojí takzvaně sakrálních používaných například při různých náboženských obřadech.
Na jaké období se specializujete?
Zájemci o zbroj přicházejí s různou tematikou v rozmezí více než dvou tisíc let. Jsem schopen vytvořit repliku zbroje z období před Kristem i po Kristu. Zajímá mě ale především 14., 15., 16. a 17. století, což byl vrchol výroby zbrojí.
Sedí rozměry současníkovi?
Aby zbroj seděla velikostně, nemohu pouze slepě kopírovat historický podklad, ale musím dbát na to, aby rozměry padly i současnému muži vysokému například 190 cm, i když jeho předchůdce měřil třeba pouhých 160 cm.
Jaké materiály využíváte?
Kromě klasických kovových plátů na některé části používám i šestnáctikarátové zlato.
Vaše společnost De Costy na rytířská představení šije i kostýmy, vytváří šperky a vyrábí a maluje obranné štíty.
Ano, spolupracuji s padesáti největšími profesionály ve svém okolí a řešíme všechno od nitě a knoflíku až po uchycení šperků do koruny a klenoty s pavím peřím.
Na kolbišti pod hradem Kost máte za sebou už šestnáctou letní sezonu divadelního představení boje rytířů na koni pro děti i dospělé.
Je to tak, to místo je magnetizující. Navíc vycházíme z reality a vše prezentujeme podobně, jaké by to asi bylo, kdyby zde stále žil Beneš III. z Vartenberka, který se poprvé roku 1349 podepsal latinsky jako Benessius de Costy aneb Beneš z tvrze či pevnosti.
Vaše show jsou vždy plné nekorektního humoru. Jak zvládáte dětem zahrát pohádku a současně pobavit rodiče a nikoho tím neurazit?
Malé dítě v tom musí vidět pohádku. Ale abych tady udržel i rodiče, musí v tom být také sarkasmus, a ten dospělí s povděkem přijímají.
Daří se vám vyvolat úžas i největšími loutkami draků u nás.
Lov na draka aneb interaktivní představení až s pěti nádherně vyvedenými draky úžas vyvolává. Děti si myslí, že draci jsou živí, a dospělí přemýšlejí, jak to vlastně funguje.
V pevnosti Fort Křelov XVII zítra začne vaše velkolepá show rytířských turnajů na koních. Co vše přinese a jaký bude doprovodný program? Chystáme interaktivní představení Drakoborec, šarvátky šermířů, workshopy řemeslné i bojové dovednosti, přednášky o historii života na hradě i možnost zapojit se do hry středověkých šachů. V obranné pevnosti z 19. století se představí dalších sedm šermířských skupin. K vidění bude spousta draků, koní a scének. Atmosféra středověku a středověkých řemesel bude pohlcující.
Potkáme zde také tvůrce, již se pokoušejí o zachování dávno zapomenutých řemesel?
Přesně tak, a tím bych chtěl jen vzkázat ostatním, že pokud máte na něco talent anebo jen chuť něco vytvářet, nečekejte a rozhodně na tom pracujte.