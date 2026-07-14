Pexeso jako malá encyklopedie. Petr Mičánek vyrábí hry, které děti něco naučí

Marek Hýř
Marek Hýř
  9:21
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Petr Mičánek | foto: Archiv P. M.

S houbami, lokomotivami, rozhlednami nebo zvířaty. Český výrobce Petr Mičánek už více než patnáct let vytváří vlastní karetní hry, které nejsou jen zábavou, ale také malou encyklopedií. Jeho značka Tojemi.cz vznikla původně ze sběratelské vášně. Dnes má na kontě desítky vlastních sad a jeho výrobky si objednávají také města, firmy nebo turistická centra.

Vzpomínáte si, kdy jste si poprvé řekl, že byste mohl začít vyrábět vlastní pexesa?
Byl jsem od dětství sběratel. Spoustu věcí mi ale ve sbírce chybělo, tak jsem se rozhodl, že si je vyrobím sám. Úplně prvním počinem bylo pexeso s rozhlednami. To jsem totiž do té doby nikde neviděl. Vydal jsem ho vlastním nákladem jen jako zkoušku a vůbec jsem netušil, jaký bude mít úspěch. Nakonec se povedlo a dnes, po šestnácti letech, je to projekt, který mě živí.

Jak začalo vaše sběratelství?
Částečně náhodou. Když jsem byl malý, kupoval mi táta pexesa. Tehdy vycházelo možná jen pár sad ročně. Po změně režimu se nabídka výrazně rozšířila, začalo vycházet mnohem víc sad a mě začalo bavit je sbírat dál.

Zkratky

  • Slovo pexeso je český akronym vytvořený z počátečních slabik televizní soutěže PEKelně SE SOustřeď.
  • Také název projektu Tojemi.cz je zkratkou a má hned dva významy. Odkazuje na jméno Mičánek a je slovní hříčkou s významem „to je mé“.

Máte ve sbírce nějaké opravdu vzácné kousky?
Mám pexesa z různých období i ze zahraničí. Nejde ale jen o klasická papírová pexesa. Sbírám například dřevěná, kulatá, plechová nebo plastová. Pexeso je zajímavé právě tím, jak různorodé může být.

Vaše vlastní pexesa a kvarteta se ale od běžných výrobků liší. V čem?
Snažím se, aby měla přidanou hodnotu. Nechci dělat jen obrázky, které se člověk naučí a pak je odloží. Tisknu na kvalitnější papír, každá karta má své číslo, popisek a často také další informace. Například u kvarteta s houbami není pouze fotografie houby, ale také název, popis a informace, jestli je jedlá, nejedlá nebo třeba léčivá. Chci, aby se lidé při hraní něco dozvěděli.

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Jak vzniká nová sada?
Někdy je nejtěžší vybrat správný počet motivů. Pexeso i kvarteto mají 32 karet, takže musím najít přesně tolik vhodných témat. Když jsem například dělal sadu o lokomotivách, musel jsem jít hodně do historie. Hledal jsem stroje, které jezdily na našem území, a nakonec se podařilo dát dohromady kompletní výběr.

Pro koho jsou vaše hry určené? Především dětem?
Samozřejmě i dětem, ale není to jen pro ně. Často se stává, že člověk přijde do obchodu a původně hledá něco jiného. Pak ale uvidí třeba kvarteto s houbami a řekne si: „Chodím s dětmi na houby, tohle se nám bude hodit.“ Neprodává se jen samotná hra, ale také téma, které má člověk rád.

Produkty projektu Tojemi.cz

Děláte také hry na zakázku?
Ano, často. Spolupracujeme například s městy, obcemi nebo firmami. Vznikají pexesa a další výrobky s místními motivy, které pak slouží třeba jako suvenýry v informačních centrech.

Zůstáváte ale pořád hlavně u pexesa a kvarteta?
Výroba se postupně rozšířila. Dnes děláme také omalovánky, leporela, knížky, magnetky nebo samolepky. Začalo to pexesem, ale postupně se z toho stala širší nabídka.

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Kolik nových sad za rok vytvoříte?
Záleží na typu výrobku. Pexes na vystřihnutí udělám několik ročně, stejně tak krabičkové verze. Celkem mám dnes kolem 120 druhů pexes na vystřihnutí a přibližně třicet krabičkových sad.

Sledujete při tvorbě také aktuální trendy? Třeba filmové hity nebo populární postavy?
Licencované věci nedělám. Přijde mi, že je to krátkodobé. Vyjde film, dva roky je populární a potom zájem opadne. Raději dělám svoje vlastní série, které mají delší životnost – například naučné řady o přírodě nebo českých tématech.

Jak vidíte budoucnost klasických her v době mobilů a tabletů?
Myslím, že dokud tu budou Husákovy děti, tedy moje generace, která na těchto hrách vyrůstala, bude pexeso a podobné hry fungovat. Nějakých třicet nebo čtyřicet let jim určitě ještě dávám. Potom už možná budou děti říkat: „Co to vlastně je kvarteto?“ Ale věřím, že ještě dlouho nezmizí.

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Témata: encyklopedie, houby

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