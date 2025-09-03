„Tehdejší hygienické podmínky se těm dnešním ani zdaleka nepřibližovaly, stejně tak kvalita šperků byla úplně jinde. Piercing byl veřejností v tu dobu vnímán velmi negativně. S dnešní dobou se to nedá vůbec srovnávat,“ říká pro deník Metro jeden z nejznámějších tuzemských piercerů Míla Bugtcher, který je mimo jiné majitelem a hlavní tváří pražského studia Hell, a to již jednadvacátým rokem.
Co vás přivedlo k piercingu a kdy jste si uvědomil, že z toho bude celoživotní práce?
V dětské knížce Svět našimi smysly jsem jako malý viděl obrázek indiána s propíchnutou nosní přepážkou. Fascinovalo mě to, ale nepovažoval jsem to za možné. V tu dobu nejenže tu nebyl piercing, ale vládla tu totalita, proto by tu podobný obor nemohl ani omylem prorazit. Když jsem se tomu začal věnovat víc, pořád jsem to bral jen jako hobby, stejně tak založení Hellu před jednadvaceti roky byl jen krokem k tomu, abych si mohl „legálně zapíchat“ ve volném čase. Pravděpodobně i tenhle přístup studiu umožnil vyrůst. Naším cílem nebyl zisk, ale kvalitní piercing, čímž jsme se od tehdejších studií dost lišili.
Je asi namístě dodat, že z tehdejších studií se jich už moc nezachovalo...
Ano. Náš přístup očividně zafungoval.
Po více než dvaceti letech v oboru spouštíte nový projekt – internetový obchod. Co vás k tomu vedlo?
Trh se šperky se za posledních dvacet let hodně změnil. Z původních jednoduchých kroužků, kuliček a hrotů se vyvinuly krásné šperky. Původně prosazovaná chirurgická ocel odchází do pozadí. Dokonce se její používání pro čerstvý piercing nedoporučuje kvůli obsahu niklu, který je pro dnešní generaci častým alergenem. Dominantním materiálem se stává titan, který je často doplňován zlatem. Skleněné „kamínky“ piercingových šperků postupně vytlačily zirkony či drahé kameny včetně diamantů. Z původních několika jednotek designů piercingových šperků jsou jich dneska tisíce. Takový počet se ani do vitrín v Hellu nevejde a naši zákazníci si šperk rádi vybírají v klidu doma.
Slavný sadista
V čem se obchod liší od běžných e-shopů s piercingovými šperky?
Bohužel většina prodává čínskou produkci, která pokulhává jak provedením, tak kvalitou materiálu. Běžný zákazník na pohled nic nepozná a následně riskuje svoje zdraví. Druhým důvodem je přístup k výběru šperku. Cílem e-shopů je obvykle prodej co nejvíce šperků, což je z obchodního pohledu zcela pochopitelné, a nemají tedy motivaci zákazníkovi se správným výběrem šperku příliš pomáhat. Většina zákazníků si šperk koupí rovnou ve víc velikostech, následně použijí jeden z nich a zbytek vyhodí. Tento přístup považujeme za neetický a neekologický. Náš e-shop se snaží zákazníka provést výběrem a nákupem tak, aby si zákazník správně změřil a koupil jen to, co doopravdy využije. Místo nákupu tří nekvalitních šperků si u nás koupí jeden kvalitní, který opravdu bude nosit. Neválí se mu pak doma ty nevyužité a v konečném důsledku logicky dost ušetří.
Myslíte, že kvalitní a bezpečný piercingový šperk se dá poznat i on-line, bez návštěvy studia?
Po pravdě? Nedá. S nekvalitními šperky se setkáváme denně a překvapivě žádný z e-shopů nevaruje zákazníky před špatnou kvalitou svých produktů a souvisejícími riziky. To by toho asi moc neprodaly. Je tedy logické, že své produkty každý vychvaluje. Je třeba si uvědomit, že odpovědnost standardních e-shopů končí jejich prodejem. My prodáváme pouze šperky, které sami používáme ve studiu, za jejich kvalitu ručíme dobrým jménem. Žádný šperk od našich dodavatelů není z Číny, prochází státní zkušebnou v Evropě, primárně v Německu a Rakousku, a na jejich kvalitu se nebojíme vsadit naši dobrou pověst.
Kdo k vám v současnosti nejčastěji přichází? Traduje se, že už to nejsou zdaleka jen teenageři, ale i ženy ve středním věku.
Doba piercingu jako znamení teenagerů už je dávno pryč. Velká část našich zákazníků je stejně stará nebo starší než já, tedy obvykle padesát plus. A tito zákazníci, primárně ženy, se nespokojí s druhořadou bižuterií. Chtějí kvalitně provedený piercing s luxusním šperkem. Chápou, že na piercing od nás si musí několik týdnů počkat, a stejně tak chápou, že kvalitní šperk má svoji cenu. Piercingy běžně vidíte na dámách v kostýmech z oblasti vyššího managementu. Tyto zákaznice nehledají jednoduchý ocelový šperk ale preferují luxusní řadu, ve které jsou běžnými materiály zlato, platina a diamanty.
Jak reagují ženy, které si po letech dopřejí nový piercing?
Estetika je v tom asi ve většině případů. Impulzem pro realizaci je pak většinou životní změna. Když se bavíme o skupině padesát let a více, tak si představte ženu, která obvykle velkou část svého života věnovala svým dětem. Během té doby se kvůli nim často omezovala, protože jim chtěla věnovat maximum. Děti teď ale opouští hnízdo a ona si konečně chce udělat čas i na sebe. Piercing, začíná to obvykle uchem, je často prvním krokem, protože vzhled je důležitou součástí osobnosti, zejména u žen. Každá žena by se měla cítit krásná a žádaná a krásný nový piercing je součástí plnění této potřeby, podobně jako návštěva kadeřníka.
Lidé často říkají, že piercing není jen šperk, ale i vyjádření osobnosti. Jak to vnímáte vy?
V tomto směru se nechci vyjadřovat příliš konkrétně, protože, podobně jako u tetování, je to dost individuální záležitost. V některých případech lidé piercing „cítí“ tam, kam si ho přejí. Jindy si nechají poradit od zkušeného piercera a piercing do svojí osobnosti následně přijmou. Ačkoli já svoje piercingy vnímám převážně spirituálně a prakticky, plně chápu, pokud je pro někoho piercing jen estetickou záležitostí. Je lidskou přirozeností se zdobit, a tedy i tento důvod je formou projekce osobnosti do okolního světa. Je super pocit, když vidím, jak se ženám rozzáří oči poté, co jim piercing udělám.
Je to docela klišé, ale co byste poradil lidem, kteří nad piercingem uvažují, ale stále váhají?
V první řadě je třeba zvážit pro a proti každého piercingu. Uvědomit si, že například piercing ušní chrupavky potřebuje k úplnému vyhojení zhruba rok a u některých piercingů chrupavky je třeba v prvních třech měsících piercing nezatěžovat tlakem, ať už ve spánku, či při nošení sluchátek. Pokud tohle nedokážu splnit, je lepší zvolit jiný piercing. Podobně u piercingu pupku či bradavek je třeba se na tři měsíce vyhnout koupání. Není špatné se na tyto věci v klidu vyptat ve studiu, zvážit své možnosti a poté eventuálně upravit buď svůj záměr, anebo dočasně změnit životní styl.
Jak je to s bolestí?
Ta je při piercingu v případě zkušeného piercera minimální. To náročné začíná až po něm, a protože se jedná o zdraví, je lepší nic nepodceňovat. Pokud zvážím tato rizika a vidím, že si s tím poradím, není třeba na nic čekat. Tedy vlastně ano – na termín u nás si chvíli počkáte, ale stojí to za to.