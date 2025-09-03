Piercingy chtějí hlavně padesátnice, říká pro deník Metro slavný „sadista“ Míla Bugtcher

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  4:45
Piercingem poprvé někoho vyzdobil v roce 1994, kdy penetroval lalůček svého kamaráda. O rok později pak Miloslav Míka, jemuž v prostředí této subkultury nikdo neřekne jinak než Míla Bugtcher, vybavil téhož kamaráda ozdobou do obočí.
Fotogalerie2

Míka je člen Asociace profi tatérů a piercerů. | foto: GEMFIRE.CZ

„Tehdejší hygienické podmínky se těm dnešním ani zdaleka nepřibližovaly, stejně tak kvalita šperků byla úplně jinde. Piercing byl veřejností v tu dobu vnímán velmi negativně. S dnešní dobou se to nedá vůbec srovnávat,“ říká pro deník Metro jeden z nejznámějších tuzemských piercerů Míla Bugtcher, který je mimo jiné majitelem a hlavní tváří pražského studia Hell, a to již jednadvacátým rokem.

Co vás přivedlo k piercingu a kdy jste si uvědomil, že z toho bude celoživotní práce?
V dětské knížce Svět našimi smysly jsem jako malý viděl obrázek indiána s propíchnutou nosní přepážkou. Fascinovalo mě to, ale nepovažoval jsem to za možné. V tu dobu nejenže tu nebyl piercing, ale vládla tu totalita, proto by tu podobný obor nemohl ani omylem prorazit. Když jsem se tomu začal věnovat víc, pořád jsem to bral jen jako hobby, stejně tak založení Hellu před jednadvaceti roky byl jen krokem k tomu, abych si mohl „legálně zapíchat“ ve volném čase. Pravděpodobně i tenhle přístup studiu umožnil vyrůst. Naším cílem nebyl zisk, ale kvalitní piercing, čímž jsme se od tehdejších studií dost lišili.

Je asi namístě dodat, že z tehdejších studií se jich už moc nezachovalo...
Ano. Náš přístup očividně zafungoval.

Po více než dvaceti letech v oboru spouštíte nový projekt – internetový obchod. Co vás k tomu vedlo?
Trh se šperky se za posledních dvacet let hodně změnil. Z původních jednoduchých kroužků, kuliček a hrotů se vyvinuly krásné šperky. Původně prosazovaná chirurgická ocel odchází do pozadí. Dokonce se její používání pro čerstvý piercing nedoporučuje kvůli obsahu niklu, který je pro dnešní generaci častým alergenem. Dominantním materiálem se stává titan, který je často doplňován zlatem. Skleněné „kamínky“ piercingových šperků postupně vytlačily zirkony či drahé kameny včetně diamantů. Z původních několika jednotek designů piercingových šperků jsou jich dneska tisíce. Takový počet se ani do vitrín v Hellu nevejde a naši zákazníci si šperk rádi vybírají v klidu doma.

Slavný sadista

  • Jaké to je žít ve vztahu, kde je jeden z partnerů dobrovolně otrokem? Piercer Míla Bugtcher je jedním z mála těch, kteří o svých zkušenostech z takového milostného soužití otevřeně hovoří.
  • S partnerkou Sodomií měl mít majitel studia Hell vztah, jehož principy jsou pro většinu lidí nepředstavitelné. Kontrola nad druhým člověkem však může podle Bugtchera zároveň poskytovat jednotlivci mnohem větší svobodu. Důležitá je přitom komunikace a vzájemný souhlas.

V čem se obchod liší od běžných e-shopů s piercingovými šperky?
Bohužel většina prodává čínskou produkci, která pokulhává jak provedením, tak kvalitou materiálu. Běžný zákazník na pohled nic nepozná a následně riskuje svoje zdraví. Druhým důvodem je přístup k výběru šperku. Cílem e-shopů je obvykle prodej co nejvíce šperků, což je z obchodního pohledu zcela pochopitelné, a nemají tedy motivaci zákazníkovi se správným výběrem šperku příliš pomáhat. Většina zákazníků si šperk koupí rovnou ve víc velikostech, následně použijí jeden z nich a zbytek vyhodí. Tento přístup považujeme za neetický a neekologický. Náš e-shop se snaží zákazníka provést výběrem a nákupem tak, aby si zákazník správně změřil a koupil jen to, co doopravdy využije. Místo nákupu tří nekvalitních šperků si u nás koupí jeden kvalitní, který opravdu bude nosit. Neválí se mu pak doma ty nevyužité a v konečném důsledku logicky dost ušetří.

Myslíte, že kvalitní a bezpečný piercingový šperk se dá poznat i on-line, bez návštěvy studia?
Po pravdě? Nedá. S nekvalitními šperky se setkáváme denně a překvapivě žádný z e-shopů nevaruje zákazníky před špatnou kvalitou svých produktů a souvisejícími riziky. To by toho asi moc neprodaly. Je tedy logické, že své produkty každý vychvaluje. Je třeba si uvědomit, že odpovědnost standardních e-shopů končí jejich prodejem. My prodáváme pouze šperky, které sami používáme ve studiu, za jejich kvalitu ručíme dobrým jménem. Žádný šperk od našich dodavatelů není z Číny, prochází státní zkušebnou v Evropě, primárně v Německu a Rakousku, a na jejich kvalitu se nebojíme vsadit naši dobrou pověst.

Kdo k vám v současnosti nejčastěji přichází? Traduje se, že už to nejsou zdaleka jen teenageři, ale i ženy ve středním věku.
Doba piercingu jako znamení teenagerů už je dávno pryč. Velká část našich zákazníků je stejně stará nebo starší než já, tedy obvykle padesát plus. A tito zákazníci, primárně ženy, se nespokojí s druhořadou bižuterií. Chtějí kvalitně provedený piercing s luxusním šperkem. Chápou, že na piercing od nás si musí několik týdnů počkat, a stejně tak chápou, že kvalitní šperk má svoji cenu. Piercingy běžně vidíte na dámách v kostýmech z oblasti vyššího managementu. Tyto zákaznice nehledají jednoduchý ocelový šperk ale preferují luxusní řadu, ve které jsou běžnými materiály zlato, platina a diamanty.

I dětská ouška nejlépe propíchne zkušený profík.

Jak reagují ženy, které si po letech dopřejí nový piercing?
Estetika je v tom asi ve většině případů. Impulzem pro realizaci je pak většinou životní změna. Když se bavíme o skupině padesát let a více, tak si představte ženu, která obvykle velkou část svého života věnovala svým dětem. Během té doby se kvůli nim často omezovala, protože jim chtěla věnovat maximum. Děti teď ale opouští hnízdo a ona si konečně chce udělat čas i na sebe. Piercing, začíná to obvykle uchem, je často prvním krokem, protože vzhled je důležitou součástí osobnosti, zejména u žen. Každá žena by se měla cítit krásná a žádaná a krásný nový piercing je součástí plnění této potřeby, podobně jako návštěva kadeřníka.

Lidé často říkají, že piercing není jen šperk, ale i vyjádření osobnosti. Jak to vnímáte vy?
V tomto směru se nechci vyjadřovat příliš konkrétně, protože, podobně jako u tetování, je to dost individuální záležitost. V některých případech lidé piercing „cítí“ tam, kam si ho přejí. Jindy si nechají poradit od zkušeného piercera a piercing do svojí osobnosti následně přijmou. Ačkoli já svoje piercingy vnímám převážně spirituálně a prakticky, plně chápu, pokud je pro někoho piercing jen estetickou záležitostí. Je lidskou přirozeností se zdobit, a tedy i tento důvod je formou projekce osobnosti do okolního světa. Je super pocit, když vidím, jak se ženám rozzáří oči poté, co jim piercing udělám.

Je to docela klišé, ale co byste poradil lidem, kteří nad piercingem uvažují, ale stále váhají?
V první řadě je třeba zvážit pro a proti každého piercingu. Uvědomit si, že například piercing ušní chrupavky potřebuje k úplnému vyhojení zhruba rok a u některých piercingů chrupavky je třeba v prvních třech měsících piercing nezatěžovat tlakem, ať už ve spánku, či při nošení sluchátek. Pokud tohle nedokážu splnit, je lepší zvolit jiný piercing. Podobně u piercingu pupku či bradavek je třeba se na tři měsíce vyhnout koupání. Není špatné se na tyto věci v klidu vyptat ve studiu, zvážit své možnosti a poté eventuálně upravit buď svůj záměr, anebo dočasně změnit životní styl.

Jak je to s bolestí?
Ta je při piercingu v případě zkušeného piercera minimální. To náročné začíná až po něm, a protože se jedná o zdraví, je lepší nic nepodceňovat. Pokud zvážím tato rizika a vidím, že si s tím poradím, není třeba na nic čekat. Tedy vlastně ano – na termín u nás si chvíli počkáte, ale stojí to za to.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Sehnat místo je zázrak. V Budějovicích chybí sportovní haly

Získat místo pro svůj klub odpoledne či večer je těžké. V Českých Budějovicích a blízkém okolí pořád schází středně velké kryté sportoviště. Částečně má pomoci nová sportovní hala na výstavišti,...

3. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Hradec chce rekord, vzlétne 80 balonů. Louka s modráskem to snad přečká

Až do soboty se v Hradci Králové zabydleli balonáři z celé Evropy. Dnes krátce před 18:00 by nad Hradec mělo vzlétnout minimálně 80 horkovzdušných balonů. A protože tolik balonů ještě nikdy současně...

3. září 2025  9:22

Tower Park Praha: Bezdýmná oáza v srdci Prahy

3. září 2025  9:17

Novinka na polytechnické škole, ve Zlíně se opět učí obuvnická technologie

Na střední škole ve Zlíně od září funguje obor, který se zaměřuje na plasty a obuv. Za čtyři roky studenti složí maturitní zkoušku a budou pokračovat na vysoké škole nebo začnou kariéru v obuvnické,...

3. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na vrátnici se mě nedávno ptali, ke které zkoušce jdu, říká nový rektor VŠB-TU

Na VŠB–TU Ostrava se ujal vlády dvaačtyřicetiletý rektor Igor Ivan. Zvolen byl před několika měsíci, ale až nyní se ujímá funkce a přebírá vedení nad největší vysokou školou v Moravskoslezském kraji....

3. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Autobus v Holešovicích pohltily plameny, hasiči povolali i protichemickou jednotku

V pražských Holešovicích v úterý večer hořel dálkový autobus. Podle hasičů došlo k požáru v motorové části autokaru. Uvnitř vozidla se nikdo nenacházel. Na místo musela dorazit i speciální...

3. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Třídu 17. listopadu v Karviné čeká velká rekonstrukce

3. září 2025  8:35

Další etapa rekonstrukce komunikace Beranových započala 30. srpna 2025. Vzhledem k úplné uzavírce v úseku Toužimská – Veselská dochází i k úpravě
příslušných autobusových linek.

vydáno 3. září 2025  8:26

Praha, Letňany metro C

Technická závada na výhybce ve stanici metra Kačerov zastavila vlaky na úseku Pražského povstání - Háje, jednotlivé odjezdy jsou se zpožděním a na úseku Pražského povstání - Háje se jezdí s omezením.

vydáno 3. září 2025  8:25

Jednorázové jehly Sandstone Easydrip™ Plus Pen debutují v Uzbekistánu – zvyšují pohodlí a kvalitu každodenní aplikace injekcí

3. září 2025  8:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

20 let Lymfom Help: Připojte se k charitativnímu běhu a podpořte pacienty s lymfomem!

3. září 2025  8:16

Správní rada IREX jmenuje Aleksandera Dardeliho prezidentem a generálním ředitelem

3. září 2025  8:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.