„Na kozla je spoleh, Sparťani!“ S tímhle mottem vstupuje na stadion AC Sparta Praha pivovar z Velkých Popovic.
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Chlazení a beer-pointy
Dosavadní staropramen tak střídá tanková desítka kozla, která prý bude chutnat stejně jako v hospodě. Zaručit to mají nové technologie chlazení a pivovodů. Navýšen bude též průměr pivních trubek, tím pádem se významně urychlí načepování. Na ochozech přibudou i samostatné beer-pointy výlučně pro pivaře.
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Kozlovna s exkluzivním výhledem
Nové výčepy vzniknou také před vstupy do stadionu, v podloubí na třídě Milady Horákové a poblíž fanshopu. Pikantní novinka čeká na VIP hosty, přímo na stadionu se pro ně chystá Kozlovna, jediná s výhledem na Pražský hrad.
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