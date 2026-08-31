Oblíbené pivo z regálů supermarketů může mít namále. Německý pivovar Mauritius Brauerei, který stojí mimo jiné za pivem Perlenbacher prodávaným v Lidlu, se dostal do vážných finančních problémů. Po 167 letech existence podal návrh na insolvenci. Jeho budoucnost přitom ještě není ztracená.
|
Ze zchátralé stodoly je pivní laboratoř. Vesnička Druztová se stala rájem milovníků piva
Pivovar v současnosti hledá nového majitele. O jeho dalším osudu mají rozhodnout věřitelé už 1. září. Zájemci o převzetí podniku se podle insolvenčního správce už ozvali a jednání pokračují.
Za pivem v Lidlu není vždy vidět jeho výrobce
Mauritius Brauerei možná řadě zákazníků nic neříká. Jeho piva ale mohou znát z obchodů. Pivovar totiž vyrábí také pro velké obchodní řetězce, přičemž jméno samotného výrobce se na etiketách často neobjevuje.
|
Češi pijí nejméně piva v historii. Ve statistikách roste ale překvapivý vítěz
Jedním z jeho známých produktů je Perlenbacher, který se prodává v Lidlu. Další pivo, Meister-Bier, najdou zákazníci například v Globusu.
Pivovar hledá kupce
Mauritius Brauerei podal návrh na insolvenci už v březnu. Nyní se ale objevila možnost, že podnik převezme nový majitel a výroba bude pokračovat.
Insolvenční správce Henry Girbig potvrdil, že nabídka na odkup dorazila a o pivovar se zajímá hned několik potenciálních kupců. Podle návrhu správce by se měl podnik včetně nemovitostí a výrobního zařízení prodat za nejméně tři miliony eur, tedy zhruba 73 milionů korun.
|
Po stopách Máchy: Dvoudenní výprava Kokořínskem nabídne hrady, skály i skvělé pivo
Optimismus neskrývá ani vedení pivovaru. Generální ředitel Jörg Dierig uvedl, že pro pokračování podnikání existuje pozitivní prognóza.
Výroba zatím nekončí
Pro zákazníky je důležitá jedna zpráva: pivo se zatím dál vaří. Podle insolvenčního správce zůstávají zachována pracovní místa všech zaměstnanců a výroba pokračuje.
O tom, zda bude pivovar fungovat i nadále pod novým majitelem, se rozhodne na schůzi věřitelů 1. září.
|
Ve 25 letech řídil velké pivovary. Pak odešel z korporátu a začal v Litoměřicích vařit po svém
Problémem jsou energie i suroviny
Za finančními potížemi podle vedení stojí především prudký růst nákladů po začátku války na Ukrajině. Pivovar se potýká zejména s vysokými cenami energií, sladu a chmele.
Pokud se podaří najít nového vlastníka, může mít tradiční německý pivovar ještě šanci pokračovat. Pokud ne, může z obchodů postupně zmizet i pivo, které zákazníci znají, aniž by vůbec tušili, kdo ho ve skutečnosti vaří.