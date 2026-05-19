Už několik hodin před úvodním buly to před arénou žilo. České vlajky vlály mezi zaparkovanými autobusy, z reproduktorů duněla hudba a fanoušci se ladili na večerní hokejový thriller.
Desítky českých příznivců dorazily autobusy napříč Evropou. Právě zaparkované vozy se staly improvizovaným zázemím, kde se chladily zásoby dovezeného piva.
„Přivezli jsme si vlastní basy. Jinak bychom se tu nedoplatili,“ smál se Petr z Brna. A nebyl sám – vlastní zásoby byly mezi českými fanoušky téměř povinnou výbavou.
Drahé pivo i svačina
Místní pivo z pivovaru Feldschlösschen ale Češi neodsuzují. Za 4 deci dají kolem 180 korun, a jak sami říkají, chutná překvapivě dobře. Jen cena trochu bolí.
Ještě víc peněženku prověří drinky. Jeden míchaný koktejl vyjde zhruba na 320 korun, takže večer v dobré náladě tu může stát skoro jako vstupenka. Ani hlad nepřijde levně. Malá krabička se sýrem a šunkou stojí mezi 300 a 400 korunami. Ve Švýcarsku zkrátka i svačina připomíná menší investici.
Voda? Ta stojí asi 132 korun. Český fanoušek tak rychle pochopí, že každé napití má v zemi pod Alpami svou cenu. Za hokejový dres dáte rovnou v přepočtu 2700 korun.
Doprovodný program
Fanouškovská zóna ale není jen o utrácení. Velký zájem budí střelba na branku, kde si příchozí mohou otestovat přesnost jako profesionální střelci.
Fronta se tvoří i u speciální škodovky, kde si fanoušci natáčejí karaoke video. Škoda Auto, hlavní partner mistrovství světa, je tady vidět doslova na každém kroku.
Automobilka dnes ve Švýcarsku představuje svůj nový elektrický model Škoda Epiq, a fanouškovská zóna tak vedle hokeje žije i automobilovými novinkami.
Malá hala s velkou atmosférou
Samotná arena možná nepůsobí obřími rozměry, ale právě její komornější charakter vytváří skvělou atmosféru. Fandění je tu slyšet intenzivně a z tribun je na led perfektně vidět.
„Je menší než jsme čekali, ale o to víc to v ní duní. Hráči nás musí slyšet úplně všude,“ shodují se čeští fanoušci, kteří věří, že jejich hlas dotlačí národní tým do finále.