Pivo za 180, dres za 2700. Český fanoušek ve Švýcarsku za hokej platí tvrdou daň

Petr Holeček
Petr Holeček
  14:48
Sledovat Metro na Googlu
Před nervy drásajícím soubojem českého týmu se Švédskem bylo v okolí BCF Arena pořádně živo. Fanouškovská zóna nabídla hudbu, hry i pořádnou dávku emocí, jen peněženky českých fanoušků dostávaly zabrat. Čtyřka místního piva vyjde na 180 korun, drink na 320 a za obyčejnou krabičku se sýrem a šunkou zaplatíte skoro jako za oběd v centru Prahy.
Ještě víc peněženku prověří drinky. Jeden míchaný koktejl vyjde zhruba na 320...

Ještě víc peněženku prověří drinky. Jeden míchaný koktejl vyjde zhruba na 320 korun, takže večer v dobré náladě tu může stát skoro jako vstupenka. | foto: Petr Holeček, Metro.cz

Samotná arena možná nepůsobí obřími rozměry, ale právě její komornější...
Ani hlad nepřijde levně. Malá krabička se sýrem a šunkou stojí mezi 300 a 400...
Desítky českých příznivců dorazily autobusy napříč Evropou. Právě zaparkované...
Ani hlad nepřijde levně. Malá krabička se sýrem a šunkou stojí mezi 300 a 400...
13 fotografií

Už několik hodin před úvodním buly to před arénou žilo. České vlajky vlály mezi zaparkovanými autobusy, z reproduktorů duněla hudba a fanoušci se ladili na večerní hokejový thriller.

Desítky českých příznivců dorazily autobusy napříč Evropou. Právě zaparkované vozy se staly improvizovaným zázemím, kde se chladily zásoby dovezeného piva.

Žádný brankář z NHL nejspíš český tým nedoplní. Senzační Dobeš pokračuje v play off

„Přivezli jsme si vlastní basy. Jinak bychom se tu nedoplatili,“ smál se Petr z Brna. A nebyl sám – vlastní zásoby byly mezi českými fanoušky téměř povinnou výbavou.

Drahé pivo i svačina

Místní pivo z pivovaru Feldschlösschen ale Češi neodsuzují. Za 4 deci dají kolem 180 korun, a jak sami říkají, chutná překvapivě dobře. Jen cena trochu bolí.

Místní pivo z pivovaru Feldschlösschen ale Češi neodsuzují. Za 4 deci dají kolem 180 korun, a jak sami říkají, chutná překvapivě dobře. Jen cena trochu bolí.

Ještě víc peněženku prověří drinky. Jeden míchaný koktejl vyjde zhruba na 320 korun, takže večer v dobré náladě tu může stát skoro jako vstupenka. Ani hlad nepřijde levně. Malá krabička se sýrem a šunkou stojí mezi 300 a 400 korunami. Ve Švýcarsku zkrátka i svačina připomíná menší investici.

5. den na MS v hokeji 2026: Roli favorita se dnes pokusí potvrdit Slovensko

Voda? Ta stojí asi 132 korun. Český fanoušek tak rychle pochopí, že každé napití má v zemi pod Alpami svou cenu. Za hokejový dres dáte rovnou v přepočtu 2700 korun.

Doprovodný program

Fanouškovská zóna ale není jen o utrácení. Velký zájem budí střelba na branku, kde si příchozí mohou otestovat přesnost jako profesionální střelci.

Fanouškovská zóna ale není jen o utrácení. Velký zájem budí střelba na branku, kde si příchozí mohou otestovat přesnost jako profesionální střelci.

Fronta se tvoří i u speciální škodovky, kde si fanoušci natáčejí karaoke video. Škoda Auto, hlavní partner mistrovství světa, je tady vidět doslova na každém kroku.

Češi na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat?

Automobilka dnes ve Švýcarsku představuje svůj nový elektrický model Škoda Epiq, a fanouškovská zóna tak vedle hokeje žije i automobilovými novinkami.

Automobilka Škoda ve Švýcarsku představuje svůj nový elektrický model Škoda Epiq, a fanouškovská zóna tak vedle hokeje žije i automobilovými novinkami.

Malá hala s velkou atmosférou

Samotná arena možná nepůsobí obřími rozměry, ale právě její komornější charakter vytváří skvělou atmosféru. Fandění je tu slyšet intenzivně a z tribun je na led perfektně vidět.

„Je menší než jsme čekali, ale o to víc to v ní duní. Hráči nás musí slyšet úplně všude,“ shodují se čeští fanoušci, kteří věří, že jejich hlas dotlačí národní tým do finále.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Kotě se zaseklo ve sklepě, hasič se k němu protáhl velmi stísněným prostorem

Kotě se v rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních...

Hasiči na Prostějovsku vyjížděli v pondělí k netradičnímu zásahu – záchraně kotěte. To se v právě rekonstruovaném domě protáhlo úzkou škvírou do původních sklepních prostor, odtamtud se už ale samo...

19. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Chránili židovské kulturní dědictví. Jejich jména nově připomínají bronzové desky

Nový památník věnovaný 161 válečným zaměstnancům a spolupracovníkům Židovského...

Židovské muzeum v Praze zpřístupnilo veřejnosti památník válečným zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří za druhé světové války chránili židovské kulturní dědictví. Tři bronzové desky se jmény se...

19. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Více zeleně i míst pro relaxaci: Havlíčkův Brod proměňuje Třešňovku a Budoucnost

Zrevitalizovaný park Třešňovka v celé své kráse. Součástí úprav byla i nová...

Obyvatelé a návštěvníci Havlíčkova Brodu se mohou těšit hned na několik nově upravených míst pro příjemné trávení odpočinku. V Havlíčkově ulici je před dokončením park Třešňovka proměněný k...

19. května 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Pivo za 180, dres za 2700. Český fanoušek ve Švýcarsku za hokej platí tvrdou daň

Ještě víc peněženku prověří drinky. Jeden míchaný koktejl vyjde zhruba na 320...

Před nervy drásajícím soubojem českého týmu se Švédskem bylo v okolí BCF Arena pořádně živo. Fanouškovská zóna nabídla hudbu, hry i pořádnou dávku emocí, jen peněženky českých fanoušků dostávaly...

19. května 2026  14:48

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Městské muzeum a galerie Polička v neděli otevře výstavu Orbis Pictus Play

ilustrační snímek

Městské muzeum a galerie Polička v neděli otevře hravou výstavu Orbis Pictus Play. Interaktivní expozice inspirovaná dílem Jana Amose Komenského Labyrint světa...

19. května 2026  13:10,  aktualizováno  13:10

Policie pátrá po seniorovi z Loun, ztratil se i s autem lahvově zelené barvy

ilustrační snímek

Policie pátrá po dvaasedmdesátiletém Viktoru Kozákovi z Loun, který v pondělí odjel svým vozem Renault Clio lahvově zelené barvy a dosud se nikomu neozval....

19. května 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Policie pátrá po seniorovi z Loun, ztratil se i s autem lahvově zelené barvy

ilustrační snímek

Policie pátrá po dvaasedmdesátiletém Viktoru Kozákovi z Loun, který v pondělí odjel svým vozem Renault Clio lahvově zelené barvy a dosud se nikomu neozval....

19. května 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

Doprava u Spytihněvi je po tragické nehodě řízená kyvadlově. Omezení se dotýká i D55

Tragická dopravní nehoda kamionu a motorkáře mezi obcemi Babice a Spytihněv....

Z důvodu tragické dopravní nehody nákladního vozidla a motocyklu byla od 11. hodiny obousměrně uzavřena silnice I/55 mezi obcemi Spytihněv a Babice na Uherskohradišťsku. Od 14. hodiny je úsek...

19. května 2026  12:02,  aktualizováno  14:33

Přerov nabízí novinku: AI audionovinky pro snadný přehled o dění ve městě

ilustrační snímek

Přerovská radnice spustila pro své obyvatele novou službu AI audionovinek. Prostřednictvím umělé inteligence zprostředkovává obyvatelům města poslech novinek,...

19. května 2026  12:49,  aktualizováno  12:49

Motorkář na D48 narazil do značení, dopravu policie na hodinu zastavila

ilustrační snímek

Dopravní nehoda motorkáře zastavila dnes krátce před polednem přibližně na hodinu dopravu ve směru na Český Těšín na dálnici D48 na Novojičínsku. Tvořily se...

19. května 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Pardubickém kraji loni nejlépe třídili odpad lidé v Pusté Rybné na Svitavsku

ilustrační snímek

Nejvíce separovaného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele vloni v Pardubickém kraji vytřídili lidé v Pusté Rybné na Svitavsku. Vesnice se 160 obyvateli se...

19. května 2026  12:37,  aktualizováno  12:37

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu záchranné služby

ilustrační snímek

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu krajské zdravotnické záchranné služby (ZZS) za desítky milionů korun. Bude v areálu městské...

19. května 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.