Planeta Česko. Najdete tu téměř všechny národy. Množství cizinců ale není tolik, kolik se může zdát

  3:20
Máte dojem, že kam se u nás vrtnete, tam narazíte na člověka jiného jazyka a barvy pleti? Pocit, že nás pohlcují nejrůznější menšiny ze všech kontinentů, ale může značně mýlit. Cizinci totiž představují v Česku asi deset procent obyvatel. Značná část jsou uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou nebo trvalým pobytem.

V podstatě na Zemi neexistuje stát, který by u nás neměl minimálně jednoho obyvatele. | foto: MafraMAFRA

Tipněte si, která země v Evropě je „nejciziničtější“? Málokdo asi bude tipovat, že číslem jedna je Lucembursko. Tam tvoří cizinci téměř polovinu populace. Česko je v tomto seznamu 31 států, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), na jedenáctém místě odspodu. Na Slovensku je tento podíl násobně nižší, jen 1,1 procenta.

Dojem, že o cizince zakopáváte na každém kroku, vzniká i tím, že se koncentrují do ekonomicky silných regionů. V tomto ohledu vede Praha, kde z přibližně 1,1 milionu zahraničních obyvatel žije a pracuje takřka 350 tisíc. Jen pro porovnání: před deseti lety evidoval ČSÚ v celém Česku ani ne půl milionů lidí s cizím pasem. V případě hlavního města je největší koncentrace v největších městských částech – v Praze 4, 9, 5 a 10. K pobytu jich tu je hlášeno téměř 220 tisíc.

Logicky v návaznosti na pracovní příležitosti a možnosti ubytování figuruje na druhém místě z krajů Středočeský. Cizinci, kteří zde žijí, jsou i součástí každodenní vlny asi 200 tisíc lidí dojíždějících do české metropole za prací.

Cizinecky nejpočetnějším městem (a současně okresem) Středočeského kraje je český Detroit, tedy Mladá Boleslav. Automobilka i obslužné firmy ze značné části stojí na zahraniční pracovní síle. Nejméně cizineckým krajem je Olomoucký, tady evidují úřady asi 27 tisíc Nečechů.

OSN v srdci Evropy

České úřady evidují 183 státních příslušností, kteří u nás pobývají. Ze zemí Evropské unie vedou v Česku Slováci, těch je okolo 120 tisíc. Pro zajímavost – Organizace spojených národů eviduje celkem 193 členských států.

V hitparádě okresních cizinců je zcela na spodní příčce Jesenicko. V oblasti, kde je obecně málo pracovních příležitostí a často ho drtí i přírodní katastrofy, spočítal ČSÚ přibližně 1 400 cizinců. Nejpočetnějšími národnostmi jsou u nás vedle Ukrajinců a Slováků především Vietnamci, kteří se stali součástí tohoto prostoru již od 70. let minulého století a momentálně jich evidují úřady kolem sedmdesáti tisíc. Jinak byste v Česku našli téměř celý svět. Pět států z celkových 195 na této planetě má u nás jednočlenné zastoupení. Jsou to Komory, Nauru, Katar, Macao, Rovníková Guinea a Svatý Vincenc a Grenadiny.

Ať žijí naši cizinci

  • Československo nebylo zemí, kam by se cizinci hrnuli. Nechtěli a ani to nebylo příliš možné a snadné.
  • V letech 1965 až 1989 se k nám přistěhovalo něco málo přes 67 tisíc cizinců. Převážná většina z nich do české části státu.
  • V uvedeném období tvořili největší skupinu migrantů ze Západu Američané. Přestěhovalo se jich do socialistické země 1 397.
  • Největší cizineckou menšinou byli Sověti. Okupačních vojáků s jejich rodinami bylo asi 110 tisíc.

