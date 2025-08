„Jedná o házenou na písku, která se od klasické indoor házené liší svou filozofií směřující k tomu, aby šlo o sport co nejvíce bezkontaktní, a která by díky možnosti využití písku měla být maximálně atraktivní pro diváka,“ prozrazuje v rozhovoru pro deník Metro Jiří Opava, mezinárodní rozhodčí a jedna z vůdčích postav tohoto v Česku stále málo známého sportu. Přitom jsou v něm Češi úspěšní!

Radost z bronzu. Jiří Opava slaví s týmem a Petrou Čumplovou Khekovou, legendární českou házenkářkou, obrovský úspěch pro Česko.

Proč myslíte, že je beach handball u nás zatím méně známý než třeba beachvolejbal? Co tomu brání?

Jednak určitě nemá tak dlouhou historii a není často například v televizi nebo veřejném prostoru. Beachvolejbal je olympijským sportem a to je propagace sama o sobě obrovská. Dále prostě nejde jen tak vzít míč a síť a jít si zahrát. Bohužel je k tomu potřeba složitější technické zázemí. Věřím ale, že i díky stávajícímu úspěchu a také přibývajícímu počtu nadšenců bude více a více vstupovat ve známost. Vznikají nám už i specializované kroužky, jako například teď v Kolíně, přibývá mládežnických turnajů a roste zájem mezi mladými házenkáři. Plážová házená se představila v Paříži na OH jako ukázkový sport a byla mezi kandidáty na zařazení mezi řádné olympijské sporty pro Olympijské hry v Los Angeles, bohužel to nevyšlo, tak snad někdy příště.

Kolik lidí v Česku dnes plážovou házenou hraje a kde si ji mohou lidé vyzkoušet?

Vyzkoušet si ji může opravdu kdokoliv, stačí se jen přihlásit s týmem na některý z turnajů, které jsou otevřené a hráči tam nemusí být členy Českého svazu házené. Aktuálně nemáme registr hráčů plážové házené, rekrutují se nejvíce samozřejmě z házenkářů, našich turnajů se ale účastní například i volejbalisté, hokejisté nebo ragbisté – a to je jen výčet toho, o čem vím. Všechny plážové sporty jsou skvělé díky své atmosféře a tomu, že při nich hraje muzika, panuje dobrá nálada a většinou je i pěkné počasí. Budeme rádi, když se s kýmkoliv uvidíme i na té pláži házenkářské.

Letos slaví česká plážová házená historický úspěch, a to bronz dorostenců na mistrovství Evropy.

Vždycky jsme o tom snili, ale věděli jsme, že jen štěstí nestačí. Je to neskutečný úspěch celé české házené a ukázalo to, že má smysl se tomu věnovat. A nezapomeňme i na to, že dorostenky skončily sedmé a zlepšili nejlepší výsledek o pět příček. I to je skvělé. Stojí za tím obrovská práce našich trenérů, a to všech věkových kategorií, kteří dokázali stmelit hráče do výborné party a dokázali je namotivovat ke skvělému výkonu. Samozřejmě je to také výsledek několikaleté přípravy, velmi dobré kvality našich hráčů, kteří mají základy z indooru a dokázali přijmout specifika plážové házené. A v neposlední řadě je za tím náročná organizační a administrativní práce, postupné prosazování se v rámci struktur Českého svazu házené, získávání peněz a několik let probojovávání se negativními přístupy některý lidí, kteří nepovažují plážovou házenou za dobrého parťáka klasické házené, ale za jejího konkurenta. To ale asi není nic mimořádného, prostě jsem moc rád, že jsme všemi nástrahami prošli a máme teď co slavit a můžeme říct, že to stálo za to.

Začátky sportu Na začátku 21. století se pořádaly turnaje víceméně pro zábavu, jako odreagování od házené, ale pořádala se i mistrovství republiky.

Jedním z prvních turnajů byl brněnský Prýgl Cup a poté velmi oblíbený Bělá Cup. V Česku se pořádá mládežnický mezinárodní turnaj Prague Open Beach Handball. „Po mírném útlumu, kdy se drželo jen pár turnajů, jsme asi před deseti lety společně s Hankou Kaczkowskou a Lubošem Hübnerem začali pořádat mládežnický mezinárodní turnaj Prague Open Beach Handball, který se teď po deseti letech rozrostl do dvou turnajů za rok.“

S tím šly ruku v ruce také snahy o vytvoření nejprve mládežnických reprezentačních týmů a později i seniorských. Ta práce tento rok konečně přinesla úspěchy.

Kdo drží plážovou házenou na té úrovni, kde je teď, jsou hlavně nadšenci z řad trenérů a rodičů, Český svaz házené a hlavně je to právě Kaczkowská, která je duší celého týmu kolem plážové házené a současnou předsedkyní Komise pro alternativní druhy házené, kam plážová házená spadá.

V čem se plážová házená liší od klasické házené?

Samozřejmě základy vychází z pravidel házené, odlišnosti však můžeme nalézt již v tom, že se hraje na dva oddělené sety po deseti minutách a v případě, že každý z týmů vyhraje jeden set, rozhoduje se o konečném výsledku v takzvaných nájezdech, jedná se vlastně o jakousi formu rozstřelu, kdy útočník dostává nahrávku od svého brankáře a sám střílí na bránícího brankáře, takto v pěti sériích a dále, když není rozhodnuto, tak, jak to známe například z pokutových kopů ve fotbale nebo nájezdů v hokeji, až do rozhodnutí. Další specifikum je, že se hraje na body, ne na góly. Za standardní gól se uděluje jeden bod, ne však, pokud je vstřelena branka brankářem či z trestného hodu, popřípadě po otočce 360 stupňů nebo z nahazovačky (chycení míče ve vzduchu a střela na branku).

Čím je tento sport atraktivní pro hráče i diváky? Má nějaká unikátní pravidla, která ho dělají zajímavým?

Ano, právě tím, že se hraje na písku a lze využít toho, že do něj lze bez problémů padat. Jsou k vidění akrobatické střely na branku a obranné zákroky na druhé straně. Zajímavým ho dělá právě maximální podpora útoku a tím hodně situací, ze kterých padají góly, každý tým má na hřišti tři hráče a jednoho brankáře. Brankář je do útoku většinou střídán takzvaným specialistou, hráčem označeným jako brankář, v tuto chvíli tedy útočí čtyři hráči na tři obránce a díky tomu také padá velké množství branek. Další, co je atraktivní, je rychlost celé hry, protože střídat se dá po celé délce hracího pole, a tak po obranné akci vyskočí na jedné straně ze hřiště obránce a na druhé straně za něj naskočí o deset metrů vpředu útočník.