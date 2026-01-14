Plesové faux pas: 7 věcí, které vám zničí pověst dřív, než dojdete k parketu

Ivana Vaňkátová
Ivana Vaňkátová
  18:56
Plesová sezona 2026 je v plném proudu a pražské sály praskají ve švech. Jenže noblesa se nekoná automaticky s nákupem vstupenky. Stačí jeden špatný detail a z hvězdy večera je terč posměchu.
Fotogalerie2

Plesová sezona je v plném proudu. Vydáte se letos udělat parádu? | foto: Profimedia.cz

Máte v botách „neviditelné“ silonky, nebo snad pánský smoking po starším bratrovi? Pozor, koledujete si o trapas, který nespraví ani to nejdražší šampaňské.

Etiketa není přežitek. Je to návod, jak přežít večer v paláci Žofín, Obecním domě, ale i na maturitním plese v místním kulturáku se ctí. Tady je seznam nejčastějších prohřešků, které módní policie letos neodpouští.

1. Silonkový bizár v otevřené špičce

Věděli jste, že existují make-upy na nohy ve spreji, které sjednotí tón pleti?

Nesmrtelný český nešvar. Máte nádherné páskové střevíčky, ale do nich narvete silonky se zesílenou špičkou? Gratulujeme, právě jste vytvořila estetický ekvivalent ponožek v sandálech. Pokud boty odhalují prsty, noha musí být nahá.

2. Plastový „neviditelný“ teror

Silikonová ramínka podprsenky nejsou neviditelná. Nikdy nebyla. V záři plesových lustrů se lesknou jako rybářský vlasec a křičí do světa, že jste si nedokázala koupit správné prádlo. Do šatů odhalujících ramena patří podprsenka typu bardotka nebo nalepovací košíčky. Pokud vám ramínka vykukují, zabila jste svou róbu hned, jakmile jste odložila kabát.

Plesová sezona 2026 je v plném proudu. Přinášíme přehled nejprestižnějších bálů v Praze

3. Délka šatů: Když si pletete ples s afterparty

Ples je vrcholná společenská událost, ne party v klubu. Pokud si při každém druhém kroku musíte stahovat sukni pod zadek, je to trapas. Na velký ples patří dlouhá večerní toaleta, která zakrývá kotníky. Krátké šaty nechte na firemní vánoční večírek.

I když se dnes u maturitních plesů krátké šaty, tedy koktejlky, obecně tolerují, pamatujte na jedno – na parketu v nich při valčíku nebo při divokém půlnočním překvapení ukážete mnohem víc, než jste měla v úmyslu. Pokud zvolíte krátkou variantu, měla by končit maximálně těsně nad koleny. Cokoliv kratšího už není elegance, ale hazard s pověstí.

Maturitní ples má méně přísnější dress code než vrcholy plesové sezony.

4. Kabelka, která pamatuje nákup v Lidlu

Velká kabelka přes rameno je na plese jako pěst na oko. Deformuje postavu, ničí siluetu šatů a působí neohrabaně. I kdyby byla od nejluxusnější značky světa, na ples nepatří. Jedinou přípustnou variantou je psaníčko do ruky, do kterého se vejde jen rtěnka, telefon a pudr. Svačinu nechte doma.

5. Pánové a harmonika u bot

Pánský oblek nejsou montérky. Pokud se nohavice nad botou skládají do pěti vrstev, vypadáte jako malý kluk v tátově obleku. Kalhoty musí mít správnou délku – jeden jemný lom nad botou stačí. A pozor na lýtka! Když si sednete a mezi ponožkou a kalhotami vykoukne chlupatá noha, je to konec veškeré elegance. Ponožky musí být vysoké a černé.

Parket patří seniorům. Přidáte se? Centrum Elpida zve na tradiční ples s Janem Onderem

6. Apple Watch k večerní róbě? Zapomeňte

Chytré hodinky se silikonovým páskem nebo masivní potápěčské hodinky k večerním šatům a smokingu prostě nepatří. Ples je časem, kdy má být čas nepodstatný. Dámy mají mít šperk, pánové buď elegantní hodinky na kůži, nebo nic. Svítící displej hodinek, který vám uprostřed tance oznámí, že jste právě splnili cíl kroků, je největším zabijákem romantiky.

7. Příchod v civilu: Šatna není převlékárna

Ples začíná už tím, jak vystoupíte z taxi nebo metra. Pokud se před vchodem do Lucerny zjevíte v péřové bundě a trekových botách s igelitkou v ruce, nikoho neohromíte tím, že se v šatně přezujete. Noblesa je o celkovém dojmu. Investujte do vlněného kabátu a elegantní obuvi i pro cestu tam – vaše image začíná prvním krokem na červený koberec.

Zlaté pravidlo plesové sezony 2026: Než odejdete z domu, podívejte se do zrcadla a sundejte jeden doplněk. Často je to právě ten, který by z elegantního outfitu udělal cirkus.

