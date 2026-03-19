Plicní choroba, která skolila Franze Kafku i Jiřího Wolkera, v Česku stále hrozí

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  10:07
Jste muž v nejlepších letech? Tak to spadáte do rizikové kategorie, které se může nakazit chorobou, která dříve kosila tisíce lidí. V Česku trpí tuberkulózou nejčastěji mu muži mezi 40 až 59 lety. Týká se hlavně těch ze zahraničí a také těch, kteří žijí na ulici bez střechy nad hlavou.
Franz Kafka zemřel v roce 1924 na tuberkulózu hrtanu.

Franz Kafka zemřel v roce 1924 na tuberkulózu hrtanu.

Básník Jiří Wolker zemřel na tuberkulózu ve věku 24 let.
V pražské Thomayerově nemocnici je specializované oddělení na léčbu odolných...
Autobus převážející bezdomovce na rentgen plic.
Podle plicního specialisty a předsedy České pneumologické společnosti Vladimíra...
Představte si situaci. Přijdete do hospody a poslední dvě místa jsou u dvou stolů. U jednoho sedí právě kašlající, evidentně vyzáblý člověk. U druhého je volná židle a společníkem tu je zavalitější muž. Taky si hlasitěji odkašlal. Které posezení zvolíte?

Hubený, nebo je to ten dobře vyhlížející?

Pokud budete mít strach z tuberkulózy, zřejmě si vyberete nehubeného společníka. Vladimír Koblížek, přednosta královéhradecké plicní kliniky a předseda České pneumologické společnosti, ale upozorňuje, že tady platí takzvaně zmýlená. „Není pravidlem, že člověk s tuberkulózou je vždy vyhublý, i na pohled dobře živená osoba může být tuberkulózním pacientem,“ zdůrazňuje Koblížek.

Podle plicního specialisty a předsedy České pneumologické společnosti Vladimíra Koblížka představuje u nás velkou finanční zátěž léčba TBC u nepojištěných cizinců.

Platí, že nebezpečí nákazy hrozí při delším kontaktu s již nemocnou osobou, hlavně když pacient kašle. Lékaři ale upozorňují, že nebezpečí nákazy hrozí při dlouhodobém styku s nemocným. Což se týká například kontaktů s „tuberákem“ v zaměstnání nebo na ubytovně mezi zahraničními dělníky.

Slavní s TBC

  • Plicní choroba kosila neznámé i slavné. Dvě osobnosti české a světové literární scény zemřely shodně v roce 1924.
  • Jeden z nich, spisovatel Franz Kafka, skonal ve 40 letech na tuberkulózu hrtanu.
  • Básník Jiří Wolker se kvůli tuberkulóze plic dožil jen 24 let.

V Česku platí, že tuberkulóza postihuje mnohem víc muže než ženy, a to pány ve věku 40 až 59 let. Ale více zasahuje slabší sociální vrstvy, týká se často bezdomovců. A také cizinců.

Česko patří v současnosti k nemnoha státům Evropy a světa, kde je výskyt této závažné plicní choroby mimořádně nízký. Ještě v roce 1958 evidovali plicaři kolem dvaceti tisíc „tuberáků“.

Básník Jiří Wolker zemřel na tuberkulózu ve věku 24 let.

V loňském roce jich statistiky zaznamenaly 429, v průměru se u nás pohybuje v posledních dekádách kolem čtyř případů na sto tisíc obyvatel. Což je desetina výskytu této nemoci v zemích, kde je tuberkulóza, a bohužel i ta v rezistentní podobě, kdy už odolává i lékům, mnohem rozšířenější. V Česku se, pokud jde o občany republiky, rok od roku počet nakažených snižuje.

Hrozbou jsou agentury a šedá zóna ekonomiky

„Co je varující, to je zvyšující se počet případů tuberkulózy mezi cizinci. U osob narozených mimo Českou republiku to představovalo loni 52 procent,“ varuje Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky pro dohled nad tuberkulózou při Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Zjištěné případy se netýkají běžných turistů či jiných návštěvníků Česka, TBC evidují lékaři především mezi cizinci, kteří sem přijeli pracovat.

Rentgenování odhalí tuberkulózu spolehlivě.

V loňském roce se podařilo plicním lékařům prosadit povinnost, aby lidé přijíždějící do země za prací prošli závaznou lékařskou prohlídkou, jejíž součástí musí být i rentgen plic.

„Prohlídky se však netýkají těch, kteří tady pracují načerno nebo sem přijeli za jiným účelem,“ dodává Wallenfels. Nemocní se k nám také dostávají přes pracovní agentury, jež sem vozí lidi ze zemí s vysokým výskytem choroby.

Dvě třetiny jsou z Ukrajiny, přibývají Asiaté

„Novinkou je pro nás vyšší počet nakažených Filipínců. Například žen, které se sem vdaly, nebo mužů, kteří zde pracují převážně v dělnických profesích,“ říká Ivana Hricíková, jež je přímo u zdroje, protože je vedoucí centra specializované péče o pacienty s multirezistentní TBC v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici.

Rentgenování odhalí tuberkulózu spolehlivě.

Připomeňme, že Filipíny jsou v tabulkách výskytu tuberkulózy hodně nahoře, na sto tisíc obyvatel tam připadá více než čtyřicet nakažených.

„Česká“ i světová tuberkulóza

  • Asi šest měsíců trvá běžná léčba tuberkulózy. Při komplikovanějším průběhu, to se týká především multirezistentní varianty TBC, to může být i rok a půl.
  • V Česku je na odolnou tuberu specializovaná pražská Thomayerova nemocnice.

V pražské Thomayerově nemocnici je specializované oddělení na léčbu odolných forem TBC.

  • Patnáct lidí u nás zemřelo v roce 2025 na tuberkulózu. Před spuštěním pravidelného očkování v roce 1953 to bylo téměř 1 500 lidí.
  • Celosvětově je TBC jako příčina úmrtí evidována zhruba u 1,4 až 1,6 milionu lidí.

Výrazný nárůst tuberkulózních nemocných zaznamenalo Česko po napadení Ukrajiny Ruskem v roce 2022. Dvě třetiny loňských zjištění nemoci mezi cizinci se týkaly ukrajinských občanů, těch bylo 136. Ukrajina je v tomto směru hodně promořená, na sto tisíc obyvatel tam připadá 86 nemocných TBC.

Na druhém místě statistiky této plicní nemoci v Česku, byť s velkým odstupem, skončili Slováci s osmnácti infikovanými. Po jedenácti případech měli zmiňovaní Filipínci a také Vietnamci. Devět zjištěných nakažených bylo z Rumunska, kde je taky vysoký počet nemocných na sto tisíc obyvatel.

