Představte si situaci. Přijdete do hospody a poslední dvě místa jsou u dvou stolů. U jednoho sedí právě kašlající, evidentně vyzáblý člověk. U druhého je volná židle a společníkem tu je zavalitější muž. Taky si hlasitěji odkašlal. Které posezení zvolíte?
Hubený, nebo je to ten dobře vyhlížející?
Pokud budete mít strach z tuberkulózy, zřejmě si vyberete nehubeného společníka. Vladimír Koblížek, přednosta královéhradecké plicní kliniky a předseda České pneumologické společnosti, ale upozorňuje, že tady platí takzvaně zmýlená. „Není pravidlem, že člověk s tuberkulózou je vždy vyhublý, i na pohled dobře živená osoba může být tuberkulózním pacientem,“ zdůrazňuje Koblížek.
Platí, že nebezpečí nákazy hrozí při delším kontaktu s již nemocnou osobou, hlavně když pacient kašle. Lékaři ale upozorňují, že nebezpečí nákazy hrozí při dlouhodobém styku s nemocným. Což se týká například kontaktů s „tuberákem“ v zaměstnání nebo na ubytovně mezi zahraničními dělníky.
Slavní s TBC
V Česku platí, že tuberkulóza postihuje mnohem víc muže než ženy, a to pány ve věku 40 až 59 let. Ale více zasahuje slabší sociální vrstvy, týká se často bezdomovců. A také cizinců.
Česko patří v současnosti k nemnoha státům Evropy a světa, kde je výskyt této závažné plicní choroby mimořádně nízký. Ještě v roce 1958 evidovali plicaři kolem dvaceti tisíc „tuberáků“.
V loňském roce jich statistiky zaznamenaly 429, v průměru se u nás pohybuje v posledních dekádách kolem čtyř případů na sto tisíc obyvatel. Což je desetina výskytu této nemoci v zemích, kde je tuberkulóza, a bohužel i ta v rezistentní podobě, kdy už odolává i lékům, mnohem rozšířenější. V Česku se, pokud jde o občany republiky, rok od roku počet nakažených snižuje.
Hrozbou jsou agentury a šedá zóna ekonomiky
„Co je varující, to je zvyšující se počet případů tuberkulózy mezi cizinci. U osob narozených mimo Českou republiku to představovalo loni 52 procent,“ varuje Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky pro dohled nad tuberkulózou při Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Zjištěné případy se netýkají běžných turistů či jiných návštěvníků Česka, TBC evidují lékaři především mezi cizinci, kteří sem přijeli pracovat.
V loňském roce se podařilo plicním lékařům prosadit povinnost, aby lidé přijíždějící do země za prací prošli závaznou lékařskou prohlídkou, jejíž součástí musí být i rentgen plic.
„Prohlídky se však netýkají těch, kteří tady pracují načerno nebo sem přijeli za jiným účelem,“ dodává Wallenfels. Nemocní se k nám také dostávají přes pracovní agentury, jež sem vozí lidi ze zemí s vysokým výskytem choroby.
Dvě třetiny jsou z Ukrajiny, přibývají Asiaté
„Novinkou je pro nás vyšší počet nakažených Filipínců. Například žen, které se sem vdaly, nebo mužů, kteří zde pracují převážně v dělnických profesích,“ říká Ivana Hricíková, jež je přímo u zdroje, protože je vedoucí centra specializované péče o pacienty s multirezistentní TBC v pražské Fakultní Thomayerově nemocnici.
Připomeňme, že Filipíny jsou v tabulkách výskytu tuberkulózy hodně nahoře, na sto tisíc obyvatel tam připadá více než čtyřicet nakažených.
„Česká“ i světová tuberkulóza
Výrazný nárůst tuberkulózních nemocných zaznamenalo Česko po napadení Ukrajiny Ruskem v roce 2022. Dvě třetiny loňských zjištění nemoci mezi cizinci se týkaly ukrajinských občanů, těch bylo 136. Ukrajina je v tomto směru hodně promořená, na sto tisíc obyvatel tam připadá 86 nemocných TBC.
Na druhém místě statistiky této plicní nemoci v Česku, byť s velkým odstupem, skončili Slováci s osmnácti infikovanými. Po jedenácti případech měli zmiňovaní Filipínci a také Vietnamci. Devět zjištěných nakažených bylo z Rumunska, kde je taky vysoký počet nemocných na sto tisíc obyvatel.