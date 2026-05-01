Plug-in hybrid za cenu spalováku. BYD Sealion 5 míří na český trh s nečekanou nabídkou

Petr Holeček
  9:30
Má to háčky? Má. Ale jako celek jde o zajímavou alternativu v přeplněné třídě plug-in hybridů. První kilometry jsou vlastně překvapení. Auto se většinu času chová jako elektromobil – tiché, plynulé, bez vibrací. Elektromotor má dost síly na to, aby zvládal město i okresky s lehkostí, a když se opřete do plynu, přijde okamžitá reakce. Papírově zvládne stovku kolem osmi sekund, ale důležitější je pocit, působí rychleji, než čísla naznačují.
SUV Sealion 5 DM-i. Cena, prostor a každodenní použitelnost – tohle dává smysl. | foto: BYD

Pod kapotou pracuje systém DM-i, tedy kombinace elektromotoru a benzinového čtyřválce, který většinu času slouží spíš jako generátor. Výsledek? V běžném režimu jezdíte jako s elektromobilem, ale bez stresu z dojezdu. Elektrických zhruba 60 až 80 kilometrů v praxi pokryje každodenní dojíždění. A když dojde baterie, auto se plynule přepne do hybridního režimu. Žádné drama, žádné cukání.

Jediný kompromis? Nabíjení. Maximálně 3,3 kW znamená, že rychlé „přicucnutí“ někde u stojanu úplně nečekejte. Tohle je auto spíš na noční dobíjení doma než na sprint mezi rychlonabíječkami. Zadní sedadla ovšem patří k tomu nejlepšímu v segmentu. Místa na kolena je víc než dost, vzadu se pohodlně usadí i dospělí bez kompromisů.

BYD SEALION 5 DM-i = rodinné SUV, které se v běžném dni chová jako elektromobil, ale na dlouhé trasy má jistotu hybridu.
✅ až 86 km čistě na elektřinu (WLTP)
✅ až 1016 km kombinovaný dojezd (WLTP)
✅ kufr 463 l / až 1410 l po sklopení
✅ V2L 3,3 kW: kafe, notebook nebo lednice přímo z auta
✅ CarPlay/Android Auto + hlasové ovládání „Hi BYD“

Interiér potěší oko i rodinu

Kufr se základními 463 litry neurazí, ale hlavní je celkový pocit z interiéru, je vzdušný, praktický, rodinný. Tohle auto je stavěné na reálný život, ne jen na katalog.

Na hezkém asfaltu je jízda příjemně klidná, ale jakmile se silnice zlomí do série zatáček nebo přidáte tempo na horších okreskách, podvozek začne být nervóznější. Auto si občas poskočí, není tak jisté jako nejlepší konkurence.

BYD Sealion 5 DM-i není bez chyb. Asistenti umí lézt na nervy.

Moderní auta hlídají všechno. Tady možná až moc. Systém sledující pozornost řidiče vás neustále kontroluje a často až přehnaně upozorňuje, abyste koukali na silnici. Do toho aktivní asistenti jízdních pruhů, kteří někdy zasahují dřív, než byste čekali. Tohle se nepovedlo.

Cena? To se vám bude líbit

A teď to hlavní. Díky akční nabídce se cena dostává zhruba na hranici 700 tisíc korun. A tady začíná být BYD Sealion 5 DM-i opravdu zajímavý.

Za ty peníze dostanete velké SUV, plug-in hybridní techniku, solidní dynamiku i bohatou výbavu. BYD má v Česku zázemí – nové zastoupení najdete v Auto Louda na pražském Lehovci, kde je i servis.

