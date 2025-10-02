Kdy a kde se hraje Plzeň – Malmö?
Zápas 2. kola Evropské ligy se uskuteční ve čtvrtek 2. října od 18:45 ve Štruncových sadech v Plzni.
Kde sledovat utkání Plzeň – Malmö živě v TV?
Přímý přenos nabídne televizní stanice Sport 1. Tu naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Alternativou je online stream u Tipsportu, kde je potřeba mít aktivní herní účet (sázka alespoň 30 Kč za posledních 30 dní).
Fanoušci mohou duel sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň: V neděli doma překvapivě prohrála se Zlínem 0:1, po utkání navíc skončil trenér Miroslav Koubek.
- Malmö: V domácí lize udolalo Värnamo 3:2. Ani švédský klub se nevyhnul trenérské změně – kouče Henrika Rydströma nahradil dočasně Anes Mravac.
Start do Evropské ligy
- Plzeň: Na hřišti Ferencvárose vedla od 15. minuty gólem Durosinmiho a hrála proti deseti. Jenže v samém závěru inkasovala vyrovnávací gól a z Budapešti si odvezla jen bod (1:1).
- Malmö: Doma nestačilo na Ludogorec Razgrad. Po dvou rychlých gólech soupeře už v první půli jen snížilo na konečných 1:2.
Předpokládané sestavy
Plzeň: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Červ, Souaré, Spáčil – Ladra – Vydra, Durosinmi.
Malmö: Olsen – Stryger Larsen, Rösler, Jansson, Busanello – Boli, Skogmar, Rosengren, Christiansen, Hakšabanovič – Gudjohnsen.
Absence: Plzeň – Panoš (nemoc), Bello, Hejda (oba nejsou na soupisce), Kopic (nejistý start). Malmö – Botheim, Dahlin, Lajqi, Sigurdsson (zranění), Ali, Berg (nejistý start).
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Plzeň mírným favoritem. Na její výhru nabízí kurz těsně pod 2.
|Plzeň – Malmö
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,92
|3,75
|3,93