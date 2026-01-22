Plzeň dnes čeká velký oříšek. V Evropské lize ho čeká slavné Porto. Tým ze západu Čech navíc trápí absence v obraně. Disciplinární tresty vyřadily ze hry Václava Jemelku a Sampsona Dweha. Na marodce je Jan Paluska a další obránci Dávid Krčík s Adamem Kadlecem stejně jako ostatní zimní posily nemohou nastoupit, neboť nefigurují na soupisce pro ligovou fázi.
Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Porto živě?
Utkání 7. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Porto vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 22. ledna od 18:45.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Plzeň – Porto můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň jde do zápasu rovnou po zimní přípravě, ve které odehrála dva zápasy. Porazila švýcarské Lugano 4:2 a zdolala i dánské Sönderjyske 3:1.
- Porto v nedělním ligovém utkání zvítězilo na hřišti Guimarãese 1:0. Portugalskou nejvyšší soutěž suverénně vede.
Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?
|1. kolo
|Ferencváros – Plzeň 1:1
|čtvrtek 25. září 2025
|2. kolo
|Plzeň – Malmö 3:0
|čtvrtek 2. října 2025
|3. kolo
|AS Řím – Plzeň 1:2
|čtvrtek 23. října 2025
|4. kolo
|Plzeň – Fenerbahce 0:0
|čtvrtek 6. listopadu 2025
|5. kolo
|Plzeň – Freiburg 0:0
|čtvrtek 27. listopadu 2025
|6. kolo
|Panathinaikos – Plzeň 0:0
|čtvrtek 11. prosince 2025
|7. kolo
|Plzeň – Porto
|čtvrtek 22. ledna 2026
|8. kolo
|Basilej – Plzeň
|čtvrtek 29. ledna 2026
|Kolo
|Zápas
|Datum + čas
|1. kolo
|Salzburg – Porto 0:1
|Čtvrtek 25. 9. 2025
|2. kolo
|Porto – Crvena Zvezda 2:1
|Čtvrtek 2. 10. 2025
|3. kolo
|Nottingham – Porto 2:0
|Čtvrtek 23. 10. 2025
|4. kolo
|Utrecht – Porto 1:1
|Čtvrtek 6. 11. 2025
|5. kolo
|Porto – Nice 3:0
|Čtvrtek 27. 11. 2025
|6. kolo
|Porto – Malmö 2:1
|Čtvrtek 11. 12. 2025
|7. kolo
|Plzeň – Porto
|Čtvrtek 22. 1. 2026, 18:45
|8. kolo
|Porto – Rangers
|Čtvrtek 29. 1. 2026
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Porto favoritem. Kouč Plzně Martin Hyský ale věří, že se Viktorie zápas zvládne. „Máme velmi kvalitní tým a hráče s patřičnou mentalitou. Věřím, že udělají vše pro dobrý výsledek. Těším se na utkání. Myslím, že nás čeká trochu hra nervů, věřím v dobrý výsledek,“ uvedl kouč Viktorie.
|Plzeň – Porto
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,87
|3,41
|1,95