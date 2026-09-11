1. Letiště jako pevnosti
V současnosti si jen těžko představíme cestu na letiště bez bezpečnostní kontroly. Tekutiny v příručním zavazadle, vyndávání elektroniky, kontrola osob i přísná pravidla pro to, co si můžeme vzít na palubu – pro miliony cestujících jde o běžnou součást cestování. Právě letecká doprava ale patřila mezi oblasti, které útoky změnily nejviditelněji. USA zpřísnily bezpečnostní opatření a vznikla například Správa pro bezpečnost v dopravě. Změna nebyla jen americká. Bezpečnost letišť se postupně zpřísňovala i v dalších zemích.
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2. Zpravodajské služby dostaly mnohem větší roli
11. září ukázalo jednu zásadní věc: i nejmocnější stát světa může být napaden nikoli armádou jiného státu, ale relativně malou skupinou lidí, což na dvě desetiletí změnilo samotné bezpečnostní paradigma. Zpravodajské služby začaly intenzivněji sdílet informace a sledovat podezřelé osoby, komunikaci i finanční toky. Spojené státy zároveň výrazně rozšířily pravomoci bezpečnostních složek. Má to ale i druhou stranu. Větší bezpečnost znamená také větší dohled. A právě po 11. září začala naplno debata o tom, kde končí bezpečnost a začíná zásah do soukromí a občanských svobod.
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3. Terorismus změnil podobu
Po 11. září přišla rozsáhlá protiteroristická operace. Al-Káida byla výrazně oslabena a později přišel o své území také Islámský stát. Teroristické skupiny ale nezmizely, jen se decentralizovaly. Místo jedné silné organizace schopné naplánovat rozsáhlý útok se svět potýká s regionálními odnožemi. Sociální sítě a šifrovaná komunikace jim navíc umožňují oslovovat sympatizanty bez přímého kontaktu. Výsledkem mohou být méně sofistikované, ale o to hůře předvídatelné útoky jednotlivců.
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4. Jiný svět na obrazovce
Proměnila se také kultura. Filmaři začali opatrněji pracovat s obrazy mrakodrapů i letadel. Některé filmy byly upraveny, jiné odloženy nebo úplně zrušeny. Ze seriálů mizely scény, které by po 11. září působily nevhodně. Jmenujme jeden příklad za všechny – seriál Přátelé. Jeho osmá série odstartovala pár týdnů po útocích. V jedné z epizod byli Chandler (Matthew Perry) a Monika (Courteney Cox) zatčeni na letišti. Chandler ukázal na ceduli, podle které je na letišti zakázáno žertovat o bombách, a řekl ochrance: „Nemusíte se o mě bát, já beru své bomby velmi vážně.“ Scéna se do vysílání nakonec nedostala.
11. září ale není v kultuře nijak opomíjeno. Naopak. Samotné útoky se staly jedním z nejčastěji zpracovávaných témat moderní historie. Vznikaly dokumenty, hrané filmy i knihy. Událost, kterou v přímém přenosu sledoval celý svět, se postupně stala součástí kolektivní paměti.