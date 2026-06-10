Fotbalový svět se znovu zastaví. Na stadionech v USA, Kanadě a Mexiku odstartuje největší mistrovství světa v historii a mezi osmačtyřiceti účastníky nebude chybět ani česká reprezentace. Národní tým se na světový šampionát vrací po předlouhých dvaceti letech a už samotný postup je pro český fotbal malým svátkem. Po letech čekání, zklamání a neúspěšných kvalifikací se české barvy znovu objeví na největší scéně planety.
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Generace kolem Patrika Schicka, Pavla Šulce, Lukáše Provoda, Adama Hložka či Ladislava Krejčího dostává šanci navázat na odkaz legend, jako byli Pavel Nedvěd, Tomáš Rosický, Karel Poborský nebo Petr Čech. A přestože bookmakeři řadí Čechy spíše mezi outsidery, právě takové týmy bývají na světových šampionátech nejnebezpečnější.
Skupina, která budí respekt i naději
Češi byli nalosováni do skupiny A, kde se střetnou s domácím Mexikem, Jižní Koreou a Jihoafrickou republikou. Na první pohled nejde o skupinu smrti, zároveň ale ani o jednoduchou cestu do vyřazovacích bojů. Každý soupeř představuje jiný styl fotbalu a každá chyba může být fatální.
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Právě úvodní zápas proti Jižní Koreji může rozhodnout o dalším osudu českého týmu. Pokud svěřenci trenéra Miroslava Koubka zvládnou vstup do turnaje, otevřou si dveře k postupu. Následovat bude duel s favorizovaným Mexikem, které bude těžit z domácího prostředí a bouřlivé podpory fanoušků. Na závěr skupiny pak přijde možná klíčová bitva s Jihoafrickou republikou.
Nový formát šampionátu navíc přeje odvážným. Do vyřazovací fáze postoupí nejen první dva týmy ze skupiny, ale také nejlepší mužstva z třetích míst. I jeden vydařený zápas tak může změnit celý příběh turnaje.
Schickova chvíle
Největší pozornost bude upřena na Patrika Schicka. Útočník, který už na evropských šampionátech ukázal, že umí rozhodovat velké zápasy, si po dlouhém čekání konečně zahraje mistrovství světa. Právě jeho góly pomohly Česku během dramatické kvalifikační cesty, která vedla přes nervydrásající baráže s Irskem a Dánskem.
Vedle něj budou fanoušci sledovat také Pavla Šulce, jehož forma v poslední sezoně raketově roste, nebo kreativního Lukáše Provoda. Velkou oporou by mohl být i brankář Matěj Kovář, který se stal hrdinou barážových duelů, když několikrát zachránil český tým při penaltových rozstřelech.
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Sen jménem osmifinále
Reálně? Češi nepatří mezi kandidáty na titul. Favority jsou tradičně týmy jako Argentina, Francie, Brazílie nebo Španělsko. Jenže mistrovství světa pravidelně přináší překvapení a český tým už mnohokrát dokázal, že proti papírově silnějším soupeřům umí vyrůst.
Postup ze skupiny by byl obrovským úspěchem. A kdyby se to podařilo, ve vyřazovací části už může rozhodnout jediný povedený večer, jedna Schickova trefa nebo jeden Kovářův zákrok.
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Po dvaceti letech čekání se český fotbal vrací na světovou mapu. A miliony fanoušků budou věřit, že cesta neskončí po třech zápasech. Protože sny se na mistrovství světa nepočítají podle tabulek. Sny se počítají podle odvahy. A tu Češi nikdy neměli malou.
Zase Mexiko!
Poznáte nás podle zarudlých bulv a vrávoravé chůze. My, fandové fotbalu, po nocích nažhavíme televize a mobily a přivstaneme si i kvůli „nesmyslům“, jako bude arabské derby Jordánsko–Alžírsko nebo tropický souboj Curacao – Pobřeží slonoviny. Přítelkyně a manželky spočinou na druhé koleji, děti se možná k taťkům přidají. Tak jako já k to- mu svému v roce 1986, bůhvíproč mi z té doby nejvíc utkvělo derby Irák–Írán. Ty země byly tehdy ve válečném stavu, na stadionu v Mexiku to byla pěkná mela. Už v pátek ráno mě čeká pokračování těch mexických prožitků. Naše repre s Koreou. Bude to bitva!
David Halatka, editor deníku Metro