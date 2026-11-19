Když Papa Roach v roce 2000 vydali album Infest, chtěli světu ukázat, co v nich je. V současnosti si baskytarista Tobin Esperance víc váží toho, co s kapelou zažil, ale říká, že hlad a vášeň mu zůstaly. A když na pódiu spustí Last Resort, přichází zvláštní pocit. Skladbu už hraje tak automaticky, až mu připadá, že ona hraje jeho.
Po červnovém vystoupení na festivalu Rock for People v Hradci Králové se Papa Roach vracejí do Česka. V úterý 24. listopadu zahrají v pražském O2 universu. Před koncertem si kapela vybrala deník Metro jako jediné české médium, kterému poskytla rozhovor.
Když jste v roce 2000 vydali album Infest, byli jste parta kluků, kteří zoufale chtěli prorazit. Nyní máte za sebou tři dekády kariéry. Co by Tobina z roku 2000 na jeho dnešním já nejvíc překvapilo?
Asi to, že to po pětadvaceti letech pořád děláme, a ještě k tomu na takové úrovni. Tehdy jsme chtěli hlavně dokázat, co v nás je, a hnali jsme se za úspěchem. Dnes si mnohem víc vážím celé té cesty. Hodně jsem se posunul, ale pořád mám stejný hlad a stejnou vášeň. Myslím, že by byl zatraceně pyšný.
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Na nové desce pracujete v době, kdy už nikomu nemusíte nic dokazovat. Je po třiceti letech těžší překvapit fanoušky, nebo sami sebe?
Myslím, že těžší je překvapit sami sebe. Pořád se snažíme hudebně posouvat. Nejtěžší je přijít s něčím svěžím a přitom zůstat věrní tomu, kým jsme.
Vaše nová hudba bývá pořád dost temná, ale vy sami působíte vyrovnaněji. Je to věkem, zkušenostmi, nebo tím, že už víte, že i ta nejhorší noc jednou skončí?
Myslím, že věkem i zkušenostmi. Naučili jsme se, že temnota je součástí života, ale neurčuje, kým jsme. Vědomí, že se dokážete dostat skoro ze všeho, vám dává určitý klid.
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V červnu jste hráli na Rock for People v Hradci Králové a teď vás čeká vlastní koncert v hlavním městě. Jaký je rozdíl mezi festivalovým publikem a lidmi, kteří si koupili lístek přímo na Papa Roach?
Festivaly jsou skvělé, protože si tam můžete získat nové fanoušky. Vlastní koncert je osobnější. Všichni tam přišli ze stejného důvodu. Díky tomu máte k publiku blíž a celý koncert má úplně jinou energii.
Z Last Resort se stala skoro generační hymna. Míváte po těch letech pocit, že už tu píseň nehrajete vy, ale že ona hraje vás?
Je to trochu, jako bych vystoupil z vlastního těla. Takže ano. Hraju ji už tak automaticky, že mám pocit, jako by ona hrála mě.
Představte si, že vám někdo řekne, že natočíte už jen jednu desku, a pak je konec. Co na ní musí být, abyste si řekl, že tohle jsou opravdu Papa Roach?
Syrová energie, spousta riffů, upřímnost a zranitelnost, výrazné melodie a refrény, které si s námi může zazpívat celý sál. To je pro mě zvuk Papa Roach.