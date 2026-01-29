Policie České republiky má dva úlovky za jeden den. Ze Spojených států se podařilo dopravit muže, který se v roce 1993 pokusil prodat 50 tisíc falešných západoněmeckých marek.
Ve Spojených státech čekal pět let
Muž nečekal na pravomocné odsouzení a uprchl do zahraničí, kde se skrýval od roku 1996. Soud ho tak odsoudil jako uprchlého a vyměřil mu trest odnětí svobody v délce 6 a půl roku. Po stopách padělatele pátrali jihomoravští policisté dlouhé roky. Nakonec se podařilo zjistit informace vedoucí k přesnému pobytu muže v USA a v roce 2020 byl umístěn do vazby. Následně začalo extradiční řízení, které pokračovalo i po propuštění muže z vazby. Po pěti letech justičního řízení padlo poslední den roku 2025 definitivní rozhodnutí, že bude muž vydán do České republiky.
Návrat do vlasti po 30 letech začal pro muže v doprovodu eskorty Air Marshalů cizinecké policie a policistů z české pobočky Interpolu 27. ledna na letišti v Chicagu. Po letu přes oceán a krátkém přestupu v Paříži dosedl na plochu pražského letiště ve středu dopoledne a ihned byl eskortován do nejbližší věznice.
Další podvodník se skrýval v Ekvádoru
Jen o několik hodin později vystoupil v doprovodu policistů v Praze z letadla další uprchlík, tentokrát muž obviněný z podvodu dosahujícího několik desítek milionů korun. Před spravedlností se skrýval od roku 2024, kdy na něj soud vydal zatykač.
Od začátku pátrání policisté z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci intenzivně komunikovali na základě osobních kontaktů s Interpolem v Quitu, hlavním městě Ekvádoru, a díky tomu byl muž v září loňského roku zadržen a na konci prosince padlo rozhodnutí úřadů o jeho vydání do ČR.
V krátké době se tak podařilo z Ekvádoru eskortovat již druhou osobu, která se v této zemi ukrývala před spravedlností. Mezinárodní policejní spolupráce při pátrání po uprchlících mimo státy EU je stále více a více spojena s budování pevných vazeb se členy „rodiny“ Interpol, ve které je 196 zemí celého světa.