Po kolejích, kde se zastavil čas. Z gauče poznáte zapomenuté kouty Evropy

Marek Hýř
Marek Hýř
  11:01
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Dokumentární série Po kolejích dávných železnic ukazuje kouzlo železnice v...

Dokumentární série Po kolejích dávných železnic ukazuje kouzlo železnice v různých částech Evropy. | foto: Loupefilm

Cesta po starých kolejích nabízí pohled na místa, kde jako by se zastavil čas.
Po kolejích dávných železnic zavede diváky za starými vlaky, horskou krajinou i...
Cesta po starých kolejích nabízí pohled na místa, kde jako by se zastavil čas.
Cesta po starých kolejích nabízí pohled na místa, kde jako by se zastavil čas.
7 fotografií
Staré dieselové lokomotivy, úzkokolejky, horské tunely a tratě, na kterých jako by se zastavil čas. Fanoušci železnice i cestovatelské nostalgie si přijdou na své. Prima ZOOM uvede dokumentární minisérii Po kolejích dávných železnic, která diváky zavede na historické tratě jihovýchodní a jižní Evropy.

Jeden z prvních dílů vezme diváky do Albánie, kde stále jezdí jedny z posledních pomalých dieselových vlaků. Následovat bude cesta na bulharskou Rhodopskou železnici, do Rumunska na jednu z nejstarších horských tratí a do Slovinska na Bohinjskou trať. Série se podívá také na Sicílii, kde železnice vede kolem slavné sopky Etny.

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Nečekejte ale jen přehlídku starých lokomotiv. Dokument staví především na atmosféře samotné cesty. Kamera sleduje vlaky při jízdě přes hory, mosty, tunely i malé vesnice a ukazuje místa, kde železnice dodnes zůstává důležitou součástí každodenního života. Diváci poznají strojvedoucí, mechaniky i místní obyvatele.

Po kolejích, kde se zastavil čas

Cesta po starých kolejích nabízí pohled na místa, kde jako by se zastavil čas.
Po kolejích dávných železnic zavede diváky za starými vlaky, horskou krajinou i příběhy místních obyvatel.
Cesta po starých kolejích nabízí pohled na místa, kde jako by se zastavil čas.
Cesta po starých kolejích nabízí pohled na místa, kde jako by se zastavil čas.
Po kolejích dávných železnic zavede diváky za starými vlaky, horskou krajinou i příběhy místních obyvatel.
7 fotografií

Svým tempem na Prima ZOOM

Mnohé z tratí působí jako živé muzeum evropské železnice. Připomínají dobu, kdy byl vlak často jediným spojením odlehlých oblastí s okolním světem. Série tak kombinuje železnici, historii, přírodu a nostalgii a nabízí pohled na Evropu, která je pomalejší a trochu zapomenutá.

Po kolejích dávných železnic startuje na Prima ZOOM v pondělí 17. srpna ve 21:00. Pokud vás fascinují staré vlaky a místa, kde se zdá, že čas plyne jinak, tenhle výlet za koleje rozhodně stojí za to.

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