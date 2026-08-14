Jeden z prvních dílů vezme diváky do Albánie, kde stále jezdí jedny z posledních pomalých dieselových vlaků. Následovat bude cesta na bulharskou Rhodopskou železnici, do Rumunska na jednu z nejstarších horských tratí a do Slovinska na Bohinjskou trať. Série se podívá také na Sicílii, kde železnice vede kolem slavné sopky Etny.
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Nečekejte ale jen přehlídku starých lokomotiv. Dokument staví především na atmosféře samotné cesty. Kamera sleduje vlaky při jízdě přes hory, mosty, tunely i malé vesnice a ukazuje místa, kde železnice dodnes zůstává důležitou součástí každodenního života. Diváci poznají strojvedoucí, mechaniky i místní obyvatele.
Po kolejích, kde se zastavil čas
Svým tempem na Prima ZOOM
Mnohé z tratí působí jako živé muzeum evropské železnice. Připomínají dobu, kdy byl vlak často jediným spojením odlehlých oblastí s okolním světem. Série tak kombinuje železnici, historii, přírodu a nostalgii a nabízí pohled na Evropu, která je pomalejší a trochu zapomenutá.
Po kolejích dávných železnic startuje na Prima ZOOM v pondělí 17. srpna ve 21:00. Pokud vás fascinují staré vlaky a místa, kde se zdá, že čas plyne jinak, tenhle výlet za koleje rozhodně stojí za to.