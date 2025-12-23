Od roku 2011 se na Štědrý den opakovaně objevovaly teploty vysoko nad normálem a sníh rychle mizel nejen z nížin, ale často i ze středních poloh.
„Vánoce budou letos výjimečné, po dlouhé době opět zimní. Na některých místech dokonce i bílé, Štědrý večer pak mrazivý. S příchodem Štědrého dne se konečně zbavíme inverze, od východu se začne již během noci na 24. 12. ochlazovat a tu a tam začne i slabě sněžit,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Ranní teploty se budou pohybovat mezi +1 a −3 °C, odpoledne kolem nuly.
Kde se probudíte do bílého rána?
Největší šanci na sněhovou pokrývku mají horské a podhorské oblasti. Do bílého rána se s vysokou pravděpodobností probudí obyvatelé Šumavy a Pošumaví, jižních Čech, okolí Jeseníků, Orlických hor a Krkonoš. Sníh se může udržet také na jihu Vysočiny, v Brdech, Českém lese a ve vyšších polohách Karlovarského kraje.
Jaké počasí čekat o svátcích?
Ve středu meteorologové očekávají zataženo až oblačno. Na jihu území a na horách bude sněžit, na jihu Moravy může v nižších polohách přechodně padat i déšť se sněhem. Večer budou srážky postupně slábnout, zejména na severu. Teploty v noci klesnou na +1 až −3 °C, přes den vystoupají maximálně na −2 až +2 °C. Počítat je třeba i s čerstvým severovýchodním větrem, který může v nárazech dosahovat až 55 km/h.
Čtvrtek začne převážně zataženou oblohou, na jihu se může objevit slabé sněžení. V severní polovině republiky se ale během dne místy vyjasní. Noční teploty klesnou na −2 až −6 °C, při vyjasnění dokonce až k −8 °C. Denní maxima zůstanou pod nulou nebo kolem nuly. Vítr bude postupně slábnout.
V pátek už meteorologové očekávají jasno až polojasno, jen ojediněle se může udržet nízká oblačnost. Noci budou mrazivé, s teplotami mezi −3 a −8 °C, přes den se rtuť teploměru dostane nejvýše na −3 až +2 °C.
Počasí o víkendu
Od soboty do pondělí meteorologové zpočátku očekávají jasno až polojasno, místy se ale může objevit nízká oblačnost a slabé sněžení. Postupně oblačnosti přibude a zejména na horách se mohou objevit sněhové přeháňky. Noční teploty se budou pohybovat mezi −3 a −8 °C, denní maxima mezi 0 a 5 °C.