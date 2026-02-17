Pojďme den po dni. Středa přinese oblačno až zataženo, místy se objeví sněžení nebo sněhové přeháňky, zejména v severní polovině území a na horách. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 0 až 4 °C, na horách kolem minus tří stupňů.
Mrazivé ráno, sněžení hlavně na jihu
Čtvrtek začne oblačnou až zataženou oblohou, ráno se ojediněle objeví mrznoucí mlhy. Přes den se zejména v jižní polovině republiky místy objeví sněžení, na jižní Moravě i déšť. Večer začne od severozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Noční teploty klesnou na -2 až -6 °C, při uklidnění větru až k -8 °C. Přes den bude většinou mezi -2 až +2 °C.
Jasno, ale výrazné mrazy
V pátek se počasí uklidní. Převládat bude polojasno až skoro jasno, jen na jihovýchodě území může zpočátku doznívat oblačnost se sněžením. Ranní teploty spadnou na -4 až -8 °C, místy až k -10 °C. Denní maxima zůstanou pod nulou nebo těsně kolem nuly.
Od západu sníh i déšť
Sobota přinese další změnu. Od západu se zatáhne a dorazí srážky – nejprve sněhové, v Čechách postupně pod 900 metrů i dešťové. Ráno se mohou na východě objevit mrznoucí mlhy. Noční teploty klesnou až k -10 °C, přes den se ale už místy dostanou lehce nad nulu.
Výhled
Zásadní zlom přijde v neděli a na začátku příštího týdne. Obloha zůstane převážně zatažená, na většině území se objeví déšť, jen na horách přechodně sněžení. Noční teploty se budou pohybovat kolem nuly, přes den ale vystoupají na 5 až 10 °C. Podle meteorologů půjde o výrazné oteplení oproti předchozím dnům a jasný signál, že zima postupně ztrácí sílu.