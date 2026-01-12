Česká republika má za sebou dosud nejchladnější ráno této zimy. Teploty na mnoha místech klesly hluboko pod minus 20 stupňů Celsia, výjimečně i pod minus 25. Na Šumavě v lokalitě Hliniště meteorologové naměřili minus 30,2 stupně, čímž padl 35 let starý teplotní rekord.
Podle meteorologů byly nejnižší ranní teploty zaznamenány v Čechách a na západě Moravy, kde se pohybovaly nejčastěji mezi minus 12 a minus 20 stupni. Na Moravě a ve Slezsku byl mráz mírnější, většinou mezi minus 9 a minus 14 stupni Celsia.
Ledovka až pět milimetrů
Během pondělí zůstane obloha převážně zatažená, pouze ve východní polovině území se zpočátku může objevit jasno nebo polojasno. Od západu začne v Čechách sněžit, zatímco na Moravu a do Slezska dorazí srážky spíše až ve večerních hodinách. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi minus 7 a minus 3 stupni, na jihozápadě Čech kolem minus 1 stupně.
Zásadní změna počasí nastane večer, kdy se v jihozápadní polovině Čech začne sněžení měnit v mrznoucí déšť. Ten povede k tvorbě ledovky, která se během úterý rozšíří i do dalších oblastí republiky. Nejvyšší riziko je v západních Čechách a na jihozápadě Moravy, kde může ledovka dosáhnout tloušťky až 2 až 5 milimetrů.
Meteorologové upozorňují, že ledovka může výrazně zkomplikovat dopravu a zvýšit riziko úrazů při chůzi. Při silnější vrstvě ledu nelze vyloučit ani lámání větví stromů a výpadky dodávek elektřiny či dalších služeb.
Během noci se začne oteplovat
V noci na úterý se srážky rozšíří na většinu Čech, Českomoravskou vrchovinu a jihozápad Moravy, kde budou často dešťové a mrznoucí. Na severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku zůstanou převážně sněhové. Teploty se budou pohybovat mezi minus 8 a minus 4 stupni, na jihozápadě kolem minus 2 stupňů, přičemž během noci začne postupné oteplování.
V úterý zůstane obloha většinou zatažená. Zatímco v Čechách a na jihozápadě Moravy se zpočátku udrží déšť, často mrznoucí, na severovýchodě a východě území bude ještě sněžit. Od západu budou srážky během dne slábnout a nejvyšší teploty vystoupí na 0 až 4 stupně Celsia, v Pošumaví až k 6 stupňům.
Ve středu a dalších dnech se počasí ponese ve znamení inverze. Převládat bude zataženo, místy s mlhami, které mohou být i mrznoucí. Ojediněle se objeví slabý déšť či mrholení, na horách sněžení. Noční teploty se budou pohybovat kolem bodu mrazu, denní maxima většinou nepřekročí 5 stupňů Celsia.